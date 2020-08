Scott Dixon aime dire qu’il court gratuitement et est payé pour toutes les autres choses que les pilotes doivent faire, telles que des interviews et des bavardages avec des sponsors, ce qui signifie que cela aurait dû être la semaine la plus agréable de tous les temps pour le Néo-Zélandais dans la perspective d’un Indianapolis 500.

Il n’ya pas eu autant d’obligations à jongler lors de l’arrivée de l’Indy 500 reporté dimanche, la pandémie COVID-19 éliminant la plupart des distractions habituelles.

Sans fans, l’ambiance autour du vaste circuit automobile d’Indianapolis a été atténuée.

L’atmosphère dans la ville qui se présente comme «la capitale mondiale des courses» a été tout aussi plate avec aucune des fêtes non-stop qui remplissent les rues et les terrains de camping autour de l’ovale de 2,5 miles.

En tant que meilleur revenu d’IndyCar (2,5 à 3,0 millions de dollars par an selon Racer.com), Dixon, 40 ans, est bien rémunéré pour effectuer les tâches qui accompagnent le travail, mais cette année, mis à part les entretiens et quelques autres engagements inévitables, il a été libre de se concentrer sur la conduite.

Mais même le «Iceman», comme on l’appelle Dixon, pourrait faire quelques détournements en ce qui concerne l’Indy 500.

« Ça me manque (les fans) », a déclaré Dixon à . lors d’un appel téléphonique depuis Indianapolis. «Croyez-moi, la conduite est ce que j’aime vraiment et j’aime cette partie, mais Indianapolis est si spéciale.

«Mais honnêtement, sans fans, sans partenaires, nous n’aurions pas de courses à point final. C’est ce qui fait vraiment l’Indianapolis 500, ce sont les gens.

«En voyant la transformation de la ville, cela semble très différent et un peu triste. C’est très étrange. Nous avons tous beaucoup manqué. C’est très unique et très différent de toutes les autres races auxquelles nous allons. »

Pour Dixon, les dîners, les apparitions des sponsors, les défilés et les événements caritatifs peuvent être aussi épuisants et mentalement difficiles à préparer que la course elle-même.

L’affable Kiwi, cependant, les rencontre avec le même professionnalisme et l’attention qu’il emploie sur la piste où il s’est imposé comme l’un des meilleurs de la course automobile.

Après avoir passé presque toute sa carrière chez Chip Ganassi Racing, Dixon a remporté l’Indy 500 en 2008, a remporté cinq titres de pilotes IndyCar et est en mesure d’en récolter un sixième.

Les victoires dans les trois premières courses cette saison ont poussé sa carrière à 49, le laissant à quatre timides de dépasser Mario Andretti (52) pour la deuxième sur la liste de tous les temps.

Malgré ses réalisations et les dangers de sa profession, Dixon n’a pas l’intention de prendre sa retraite, mais il est aussi motivé pour gagner qu’il l’était lorsqu’il est monté dans une voiture Indy Lights en 1999, «Si quelque chose, pour moi, cela devient plus de motivation.

«Je ne sais pas pourquoi, je ne me sens pas près d’être terminé, mais je pense qu’à ce stade, vous voyez qu’il y a moins d’années que lorsque j’ai commencé.

«La motivation est motivée par la compétition sur le terrain et les gens que vous pilotez plus l’équipe. Le plus important pour moi, c’est que chaque jour est différent et que je ne pense pas que tu sais tout.

« Chaque situation est différente et je pense que cela la garde assez fraîche », a ajouté Dixon, qui partira dimanche deuxième sur la grille entre le poleman Marco Andretti et le Japonais Takuma Sato, vainqueur de l’Indy 500 2017.