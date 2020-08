L’Indianapolis 500 2020, la 104e course de la grande course, sera comme toujours une montagne russe émotionnelle pour les 33 pilotes, leurs familles, leurs équipes et leurs fans.S’il y a une course où une victoire change la carrière, c’est celle-là.

La grille de départ de 33 voitures – qui comprend des pilotes de 11 pays – disputera 200 tours sur l’ovale d’Indianapolis Motor Speedway de 2,5 miles. Le peloton était en moyenne de 229,339 mph en qualifications.

Pour les téléspectateurs du spectacle, il convient de noter un éventail de spectacles et de sous-intrigues intrigants qui rendent cette édition de la course si spéciale.

Pour les fans de Formule 1, lecteurs de ce site en particulier, il est rafraîchissant d’avoir l’Indy 500 un week-end qui ne se heurte pas au week-end du Grand Prix de Monaco qui fait généralement la une de nos journaux.

Mais au milieu d’une pause bien nécessaire dans le calendrier révisé trépidant de la F1, le bonus est d’avoir l’espace disponible pour rendre cet événement la justice qu’il mérite parce que, comme les 24 Heures du Mans, le Daytona 500 et même la course de Monte Carlo transcendent tous les leurs. cocoon et se mondialiser quand ils se produisent chaque année.

Voici plus d’écrous et de boulons sur le terrain pour la course aujourd’hui:

Moteurs Indy 500

Chevrolet et Honda sont les fabricants de moteurs de la série IndyCar. Voici comment chacun s’est qualifié: les voitures Honda ont pris 11 des 12 premières places, emmenées par le poleman Marco Andretti avec une vitesse moyenne de 231,068 mi / h sur quatre tours. Le meilleur qualificatif à moteur Chevy a été conduit par la recrue Rinus VeeKay avec 230,704, la place de départ moyenne pour les voitures à moteur Honda est de 10,6, tandis que Chevy est de 22,9.

Gagnants de l’Indy 500

Huit anciens vainqueurs de la course sont sur la grille de départ de l’Indy 500 2020: Scott Dixon (2008, partant 2e); Takuma Sato (2017, à partir du 3e); Ryan Hunter-Reay (2014, à partir du 5e); Alexander Rossi (2016, 9e à partir); Will Power (2018, à partir du 22); Tony Kanaan (2013, à partir du 23e); Simon Pagenaud (25e, 2019); et Helio Castroneves (2001, 02, 09, à partir du 28). Le point de départ moyen des vainqueurs de course est de 14,6, tandis que Astroneves est le dernier pilote à remporter des Indy 500 consécutifs. Cinq pilotes ont accompli cet exploit.

Indy 500 recrues

Cinq pilotes font leur premier départ en Indy 500: Rinus VeeKay (4e partant), Alex Palou (7e), Pato O’Ward (15e), Oliver Askew (21e) et Dalton Kellett (24e). La place de départ moyenne pour les recrues de l’Indy 500 2020 est de 14,2 et 10 recrues ont remporté l’Indy 500, le plus récent étant Alexander Rossi en 2016.

Le plus jeune vainqueur de l’Indy 500

Troy Ruttman avait 22 ans et 80 jours lorsqu’il a gagné en 1952. Trois pilotes ont une chance d’éclipser cette marque: Rinus VeeKay a 19 ans, Colton Herta 20 et Pato O’Ward 21. La course retardée par la pandémie a blessé Santino Ferrucci. opportunité. Il aura 22 ans et 83 jours le 23 août.

Le plus ancien vainqueur de l’Indy 500

UN J. Foyt et Al Unser avaient chacun 47 ans lorsqu’ils ont remporté leur quatrième victoire en Indy 500. Il y a deux 45 ans dans l’Indy 500 2020: Helio Castroneves et Tony Kanaan.

Plus de 500 victoires en Indy

Helio Castroneves, qui a remporté la course en 2001, 2002 et 09, est à la recherche d’un quatrième titre en Indy 500, un record égalitaire. Ces pilotes partagent le record: A.J. Foyt (a remporté en 1961, 64, 67 et 77), Al Unser (1970, 71, 78 et 87) et Rick Mears (1979, 84, 88 et 91).

Ces nations sont représentées dans le champ Indy 500 2020:

Angleterre (3: Jack Harvey, Max Chilton, Ben Hanley), Australie (2: Will Power, James Davison), Brésil (2: Tony Kanaan, Helio Castroneves), Canada (2: James Hinchcliffe, Dalton Kellett), Espagne (2 : Alex Palou, Fernando Alonso), Suède (2: Marcus Ericsson, Felix Rosenqvist), France (Simon Pagenaud), Japon (Takuma Sato), Mexique (Pato O’Ward), Pays-Bas (Rinus VeeKay) et Nouvelle-Zélande (Scott Dixon ).

Gagner des équipes Indy 500 (sur le terrain 2020)

L’équipe Penske – propriété de Roger Penske, propriétaire de Speedway et d’IndyCar Series – a remporté 18 Indy 500: Mark Donohue (1972), Rick Mears (’79, ’84, ’88, ’91), Bobby Unser (’81), Danny Sullivan (’85), Al Unser (’87), Emerson Fittipaldi (’93), Al Unser Jr. (’94), Helio Castroneves (2001, ’02, ’09), Gil de Ferran (’03), Sam Hornish Jr. (’06), Juan Pablo Montoya (’15), Will Power (’18) et Simon Pagenaud (’19) .Andretti Autosport (et sa version antérieure, Andretti Green Racing) a remporté 5 fois: Dan Wheldon (2005 ), Dario Franchitti (’07), Ryan Hunter-Reay (’14), Alexander Rossi (’16) et Takuma Sato (’17) .Chip Ganassi Racing a gagné 4 fois: Montoya (2000), Scott Dixon (’08 ), Franchitti (’10, ’12) .AJ Foyt Racing a gagné en 1977 (Foyt) et 1999 avec Kenny Brack. Rahal Letterman Lanigan Racing a gagné en 2004 avec Buddy Rice.

Classement de la série IndyCar 2020

L’Indy 500 2020 compte le double de points, le gagnant en gagnant 100.

Scott Dixon a remporté les trois premières courses de la saison (Texas Motor Speedway, Indianapolis Motor Speedway road course, Elkhart Lake Race 1), 244 pointsSimon Pagenaud (a remporté l’Iowa Race 1), 195Josef Newgarden (remporté l’Iowa Race 2), 191Pato O’Ward , 162Will Power, 142Graham Rahal, 142Colton Herta, 140Marcus Ericsson, 137Felix Rosenqvist (a remporté la course Elkhart Lake 2), 120Alexander Rossi, 118

Fernando Alonso poursuit la triple couronne du sport automobile

L’Espagnol est dans l’Indy 500 pour la deuxième fois, partant 26e. Il a remporté à deux reprises les autres joyaux de cette couronne: les 24 Heures du Mans et le Grand Prix de Monaco de Formule 1. (Certains pensent qu’un championnat de la saison de Formule 1 compte comme un joyau dans la Triple Couronne de course contre Monaco. Il a également remporté ce titre deux fois.)