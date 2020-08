Les rivaux de Mercedes en Formule 1 devraient se méfier de croire que l’écart avec l’avant se resserre désormais après la victoire de Red Bull dimanche, prévient Toto Wolff.

La première course de 2020, les Black Arrows, n’a pas gagné, Max Verstappen de Red Bull a plutôt pris le drapeau à damier tandis que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont lutté contre des cloques de pneus dans des températures de piste de 43 ° C.

Au lieu de cela, Hamilton et Bottas ont dû se contenter respectivement du deuxième et du troisième rang, mais Wolff a déclaré que des jours comme dimanche étaient l’exception, pas la nouvelle règle.

« Nous avons toujours dit que les jours où nous perdons sont les jours où nous gagnons le plus et les jours que notre compétition devrait craindre », a-t-il déclaré à Sky Sports F1 par la suite.

«Aujourd’hui est un jour qui montre qu’il faut être humble dans le sport. Les gens ont dit que ce championnat était terminé et que Mercedes allait gagner chaque course et voilà, nous ne l’avons pas fait.

«C’est pourquoi nous allons tous creuser profondément et essayer de comprendre quel était le problème et regarder Barcelone pour voir si nous avons des solutions.»

Et tandis que le poleman Bottas a indiqué qu’il aurait eu une chance si l’équipe avait opté pour une stratégie différente, Wolff a fait valoir que cela aurait fait peu de différence.

«Non, la victoire n’était pas là pour nous. De toute évidence, nous n’étions pas la voiture la plus rapide et à partir de là, vous ne pouvez pas optimiser la stratégie.

«Il n’est pas clair si nous avons tout fait bien ou mal, mais quand vous avez une telle marge comme Max avait, alors c’était à nous de nous contenter des deuxième et troisième et de protéger ces positions.

«Nous avons vu que nous avons ce déficit dans des températures de piste très chaudes. C’était le cas aujourd’hui et c’était la confirmation.

«Nous n’avons pas pu conserver les pneus à cause des cloques et Max affichait des temps verts tout le temps, ce qui signifie qu’il a continué à aller plus vite.

«C’est quelque chose que nous devons maîtriser et comprendre.»

Quant à savoir si Mercedes aurait pu commencer la course sur des durs en les exécutant en Q2 comme Verstappen l’a fait, Wolff a admis que cela n’avait jamais été envisagé.

« Je ne pense pas que ce soit une pensée, mais nos hypothèses étaient que nous ne serions pas aussi mauvais [as we were]. Nous pouvons clairement dire que nous avons été une valeur aberrante dans tout le domaine [on tyre management] et nous ne sommes pas assez rapides, les écarts se sont rétrécis et vous avez vu en course que nos pneus commençaient à boursoufler encore plus après 10 tours et Max a fait 25 ou 28 tours.

«Nous n’avions pas le rythme pour gagner aujourd’hui et nous devons féliciter Max et Red Bull qui ont fait le meilleur travail aujourd’hui.»