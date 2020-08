Max Verstappen a fait trembler Mercedes après les avoir battus au Grand Prix du 70e anniversaire du week-end dernier et malgré un doublé Mercedes, lors des qualifications pour le Grand Prix d’Espagne de dimanche, Lewis Hamilton et le chef d’équipe Toto Wolff se méfient de Red Bull et de leur pilote précoce.

Après avoir obtenu sa 92e pole position et, avec Valtteri Bottas deuxième – à la tête du 68e lock-out de l’équipe au premier rang – Hamilton a déclaré dans son rapport post-qualification: «Le premier tour a été correct, ce qui a fait le travail avec reconnaissance. J’étais ici avec les gars jusqu’à 22 heures hier soir pour regarder les détails et voir où nous pouvons nous améliorer pour la course.

«Ces Red Bulls sont super rapides. Sur un seul tour, nous semblons avoir l’avantage, mais le rythme de course de Red Bull semble solide et la descente vers le virage 1 est très longue, donc je m’attends à une bataille difficile.

Wolff se méfiant également de la menace Red Bull qui a frappé son équipe le week-end dernier, «Nous savons que demain est ce qui compte. Il devrait faire aussi chaud ici qu’à Silverstone le week-end dernier, et nous avons vu ce qui s’est passé là-bas: le Red Bull était clairement le plus rapide en course.

« En regardant les longs runs de vendredi, on s’attend à ce qu’ils soient la référence demain, donc nous devons avoir une course intelligente, la gérer de l’avant, sachant que la voiture la plus rapide en piste sera probablement derrière nous avec Verstappen. »

Mais l’ingénieur de Mercedes, Andrew Shovlin, semble optimiste sur le fait que leurs problèmes de pneus ne sont peut-être pas aussi graves qu’à Silverstone. «Nous avons recueilli de bonnes données de vendredi et pour autant que nous puissions le dire, nous ressemblions assez à Max sur les longs trajets.»

Peu importe à quel point ils veulent être prudents. Mercedes a le dessus et cette course est l’une de celles qu’il leur appartient vraiment de perdre, et de perdre le sens de ne pas marquer un doublé ce que cette voiture est plus que capable de faire.

Merc ne s’est pas reposé non plus depuis le revers de dimanche dernier, a révélé Hamilton: «Nous avons changé certaines choses du jour au lendemain, nous avons fait un bon pas en avant et j’étais plutôt content de mes premiers tours à chaque séance de qualification.

«C’est le plus rapide que nous ayons jamais parcouru ici, donc les forces à travers votre corps sont assez intenses. Ensuite, vous essayez simplement de gérer les pneus sur vos tours.

«En fin de compte, c’était très proche de Valtteri là-bas, il me tient sur mes gardes et chaque milliseconde compte. Dimanche sera difficile, car le scénario de course est complètement différent », a ajouté Hamilton qui fera son 150e départ demain en première ligne.