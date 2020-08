Le pilote de Racing Point, Sergio Perez, a admis après s’être qualifié quatrième pour le Grand Prix d’Espagne que deux semaines d’absence forcée avaient eu un impact sur sa forme physique et il l’a ressenti dans la chaleur de Barcelone samedi.

Dans une semaine dramatique et stressante pour l’équipe de Lawrence Stroll, le résultat était ce qu’ils auraient scénarisé avec Perez de retour en selle et immédiatement sur l’argent.

Le Mexicain a déclaré après sa première qualification depuis la Hongrie le mois dernier: «C’était difficile! Mais je suis vraiment content du P4. Il faisait extrêmement chaud là-bas et il y a eu des changements de direction du vent dans le secteur final tout au long de la session.

«Nous avons dû être très prudents en préparant les pneus sur le tour, en ne poussant pas trop fort car la piste était si chaude. C’était aussi un défi physique ayant manqué les deux derniers week-ends.

«La clé de demain sera de prendre un bon départ, de sorte que nous ayons la position de piste pour faire fonctionner notre stratégie. Les dépassements seront difficiles et la gestion des pneus sera un véritable défi.

«Je suis très heureux qu’une fois de plus, nous ayons pu montrer les atouts de la voiture dans différentes conditions et sur un circuit différent», a ajouté Checo.

Balade qui commencera à partir de la cinquième a réfléchi: «C’était chaud! Les Canadiens ne sont pas faits pour cette épreuve. Je préfère la neige! Je suis vraiment content pour l’équipe: P4 et P5 sont un excellent résultat. Nous sommes définitivement dans une excellente position pour nous battre pour de bons points demain. »

Le chef d’équipe, Otmar Szafnauer, a ajouté: «Les P4 et P5 sur la grille sont un excellent effort de l’équipe et nous préparent bien pour une course solide. J’espère que tout ce travail acharné portera ses fruits demain et que nous pourrons nous battre pour un podium.

«Les deux pilotes ont fait un excellent travail et n’oubliez pas que Checo ne s’est remis que récemment du virus. C’était bien de les voir tous les deux égalés là-bas.