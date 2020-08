Date publiée: 2 août 2020

Après avoir monté son deuxième podium en 2020, Charles Leclerc se dit «très content» du résultat et de l’équilibre de la voiture.

le Ferrari Le pilote a tiré le meilleur parti de sa voiture samedi pour se qualifier en P4 et y a conservé sa position pendant la majeure partie de la course.

Avec les trois avant devant lui mais sans réelle pression de l’arrière, il semblait prêt à finir là. Cependant, une crevaison tardive pour Valtteri Bottas l’a poussé à la troisième place.

Même s’il n’était pas monté sur le podium, Leclerc dit qu’il aurait quand même été satisfait de la performance.

«Je suis très content de la troisième place, même si je sais que nous avons de la chance d’être la troisième place, mais même la quatrième place, j’ai été très satisfait de la façon dont nous avons géré la course», a-t-il déclaré.

«Nous ne voulons pas nous battre pour la quatrième place si longtemps, mais je suis très heureux que nous ayons tout donné et maximisé tout ce que nous avons en main. En termes de stratégie et de gestion des pneus, cela n’a pas été facile mais nous avons fait en sorte que cela fonctionne, donc je suis très heureux. »

P3 dans une course difficile. Vous avez tout donné 🙌

BRAVO CHARLES ❤️ @Charles_Leclerc # BritishGP🇬🇧 # essereFerrari🔴 pic.twitter.com/xDL2ZyuMKl – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 2 août 2020

L’équipier de Leclerc, Sebastian Vettel, a terminé en 10e place, où il s’est qualifié et a eu du mal à gérer ce qu’il a qualifié de «voiture très difficile» tout le week-end.

Le Monégasque a cependant déclaré que si ce n’est pas aussi rapide qu’il l’aurait souhaité, il est satisfait de l’équilibre de la SF1000.

«Dès que j’ai entendu dire que Valtteri avait un problème de pneu, j’ai beaucoup ralenti, mais je pense que Carlos l’a fait un tour plus tard et Lewis un tour plus tard», at-il ajouté.

«Je suis très satisfait de la façon dont j’ai géré les pneus du début à la fin, très satisfait de l’équilibre de la voiture.

«Les performances de la voiture ne sont donc pas là où nous le souhaitons, mais nous avons saisi toutes les opportunités et je suis très heureux d’aujourd’hui.»

Ferrari a opté pour une configuration à fort appui pour la première course du double tête de Silverstone. Malgré les différentes crevaisons et le fait que des composés plus souples seront utilisés pour la prochaine course, il dit qu’ils maintiendront leur approche.

Il a déclaré: Nous serons toujours aussi agressifs que l’approche que nous avons adoptée ce week-end, en termes d’appuis, ce qui rend encore plus difficile la course et la dégradation des pneus.

«Mais nous avons appris quelques choses ce week-end et j’espère que nous pourrons nous améliorer le week-end prochain.

