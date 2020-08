Date publiée: 6 août 2020

Encore une fois deuxième derrière Mercedes, Christian Horner insiste sur le fait que tout le monde chez Red Bull, y compris Max Verstappen, est motivé pour battre l’équipe de Brackley.

Bien que Verstappen soit entré dans le championnat de cette année optimiste quant à ses chances de se battre contre Mercedes et Lewis Hamilton, cela ne s’est pas encore produit.

Alors que Mercedes a remporté quatre victoires au trot, Verstappen a réussi trois podiums avec les deux derniers, la Hongrie et la Grande-Bretagne, deuxièmes.

Cependant, dans aucune des deux courses, le Néerlandais n’a pu défier Hamilton pour la victoire.

La forme de Mercedes a soulevé la question de savoir si Verstappen pourrait perdre patience avec Red Bull.

Horner a nié cela.

«Eh bien, regardez, nous savons que Mercedes est la cible; ils font un travail très, très compétitif et ils ont une voiture et un package très complets pour le moment », a déclaré le chef d’équipe.

«Ils établissent la référence très haut et nous devons relever ce défi.

«Et tout le monde dans l’équipe est extrêmement motivé pour le faire et tout le monde au sein de Honda est très motivé pour le faire et évidemment Max en particulier.

«Ce ne sera pas facile, la Formule 1 n’est pas facile.

«Mais je crois aux personnes que nous avons, à la capacité et aux capacités que nous avons et je pense que nous pourrons éventuellement relever un défi et vraiment mener le combat contre eux.

« Ils sont arrivés avec une très bonne voiture cette année et nous avons certainement un grand changement de règlement pour 2022, mais je pense qu’avant cela, il y a beaucoup d’opportunités. »

L’ancien pilote de F1 devenu commentateur Martin Brundle a récemment exprimé son opinion que Verstappen se tournerait vers Mercedes si Red Bull ne lui proposait pas une voiture capable de se battre pour un titre mondial.

« Je pense que nous allons entendre plus de messages radio frustrés », a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Mais son équipe a été vraiment formidable aux arrêts aux stands et a fait un excellent travail pour lui permettre de prendre le départ en Hongrie. Et je pense qu’il apprécie vraiment cela, dans une certaine mesure, comme une sorte de «un pour tous, tous pour un».

« Mais Max va aussi regarder autour de lui et penser » comment vais-je gagner un championnat du monde? « Si Mercedes continue à participer, il se demandera également: » comment puis-je entrer dans cette Mercedes à un moment donné? « »

Verstappen, cependant, se dit satisfait de la façon dont les choses progressent avec Red Bull.

«Aucun regret», a-t-il déclaré à Channel 4.

«Je pense que les choses doivent arriver. De mauvaises choses doivent arriver pour que je devienne un meilleur conducteur. Je vais bien, donc pas de regrets.

«De toute évidence, la relation est maintenant différente de ce qu’elle était lorsque j’ai rejoint l’équipe pour la première fois.

«Maintenant, nous avons vécu beaucoup de bonnes et de mauvaises choses ensemble et cela nous aide à avoir une connexion plus forte. Tu pouvais vraiment voir ça l’année dernière [2019] où nous avons eu des appels critiques. Nous avons eu une très bonne communication et nous nous sommes compris.

« Je n’ai même plus besoin de regarder les données car nous savons exactement ce que nous voulons. »

