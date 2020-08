Nous en sommes maintenant à six courses dans la saison de Formule 1 2020, et à ce stade, nous commençons à avoir une image claire de la grille.

Il semble que Lewis Hamilton est sur la bonne voie pour égaler le record de Michael Schumacher de sept championnats du monde, un exploit que peu de gens pensaient égaler.

Max Verstappen semble être le seul pilote à pouvoir gâcher la fête de Hamilton, mais si le Néerlandais veut faire ce qui semble impossible, Red Bull doit trouver quelques dixièmes de plus le jour de la course pour vraiment rendre les choses compétitives. Cette victoire de Verstappen à Silverstone n’était apparemment qu’un échec après que les Mercs aient identifié leurs erreurs et dominé à nouveau en Espagne.

Ailleurs, Ferrari et Alfa Romeo semblent perdus, tandis que Racing Point ressemble à de très bons prétendants à la couronne de «meilleur des autres» de McLaren.

Mais dans toutes ces batailles, quels sont les pilotes qui font vraiment la différence et qui doit améliorer son jeu?

Dans la première des deux parties, PlanetF1 analyse les cinq plus grands lutteurs de la saison 2020 à ce jour.

Daniil Kvyat

Ce n’est que la saison dernière que Kvyat disait à quel point il est la preuve vivante à son coéquipier d’AlphaTauri, Pierre Gasly, qu’un pilote peut toucher le fond du programme Red Bull et remonter.

Embauché, promu, rétrogradé, licencié et réembauché, Kvyat a tout vu, mais s’il ne fait pas attention, il pourrait de nouveau se diriger vers la porte de sortie.

Le championnat des pilotes dresse un tableau alarmant en lui-même avec Gasly avec 14 points contre les deux de Kvyat, mais même si vous creusez plus profondément, il est clair que Kvyat est battu sous tous les angles.

Kvyat n’a terminé que deux fois cette saison devant Gasly le jour de la course, et il n’a pas encore surqualifié son coéquipier cette saison. En fait, Kvyat n’a pas encore atteint la phase finale des qualifications alors que Gasly n’a pas réussi à atteindre Q3 seulement deux fois.

Kvyat n’est pas en reste. C’est l’homme qui a battu Daniel Ricciardo au championnat des pilotes 2015 chez Red Bull – le même Daniel Ricciardo qui l’année précédente avait dominé Sebastian Vettel après une séquence de quatre championnats du monde consécutifs.

Mais les réalisations d’il y a cinq ans ne signifieront pratiquement rien pour Red Bull – vous avez de la chance s’ils envisagent même des performances sur une saison complète – et avec le protégé de Honda, Yuki Tsunoda, qui envisage un siège AlphaTauri pour 2021, Kvyat doit agir vite car pour le moment c’est aussi clair que le jour quel siège le coureur japonais obtiendrait.

Kimi raikkonen

Lors du Grand Prix d’Espagne, Raikkonen est devenu le pilote de Formule 1 le plus expérimenté de l’histoire en termes de distance de course, mais les chances de 2020 étant sa dernière saison sont constamment réduites.

La situation est simple pour Raikkonen maintenant – la Formule 1 est son passe-temps et quand il cessera de l’apprécier, il prendra sa retraite.

Et ,, après six courses, Alfa Romeo a été laissée en danger de se faire couper à la dérive à l’arrière. Raikkonen est entré en Q2 pour la première fois cette saison au GP d’Espagne, mais P14 en course signifie qu’il n’a toujours pas de point au Championnat du monde.

«Trop f *** ing slow» était son évaluation directe de la situation difficile de l’équipe après que le Finlandais se soit qualifié P20 et dernier pour le GP du 70e anniversaire, et avec Alfa Romeo agissant comme une équipe junior pour Ferrari, il est de plus en plus probable qu’ils appelleront sur l’une de leurs perspectives de prendre le siège de Raikkonen pour 2020.

Son compatriote Finn Mika Salo a déjà suggéré la star de F2 et membre de la Ferrari Academy Robert Schwartzman.

Mais n’oublions pas que Raikkonen est un ancien champion du monde avec 21 victoires et 103 podiums à son actif.

Il y a peu de gens plus qualifiés pour sortir Alfa de cette ornière que Raikkonen. La question est: a-t-il la motivation de le faire?

Valtteri Bottas

Pour une liste de «lutteurs», il peut sembler au début un peu dur d’avoir le gars qui est P3 du championnat des pilotes ici, mais avec la domination que Mercedes a appréciée cette année, tout ce qui est en dessous de la P2 est très décevant.

Bien sûr, si Bottas n’avait pas perdu les points au Grand Prix de Grande-Bretagne en raison d’une panne de pneu, il pourrait bien être dans cette position, mais même sans ce gros morceau de malchance, 2020 s’annonce comme une autre saison. quand le Finlandais n’a pas de réponse pour la forme de Lewis Hamilton.

Les qualifications n’ont pas été un problème, chaque séance de Q3 a été passionnante car personne ne sait quel pilote Mercedes remportera la pole, et Bottas a deux pole positions à son actif.

Mais depuis que Bottas a dominé la course d’ouverture en Autriche – la même course où Hamilton a eu une rare journée de repos et a écopé d’une pénalité pour avoir mis Alex Albon hors de la piste – la fortune de Hamilton et de son coéquipier n’aurait pas pu être plus différente. .

Hamilton a réagi en ne terminant pas plus bas que P2 depuis, remportant quatre de ces cinq courses, tandis que Bottas n’a terminé qu’une seule fois en P2.

Un mauvais départ au Grand Prix d’Espagne l’a vu chuter en P4, et il n’a pu faire aucun gain sur le coureur P2 Max Verstappen plus tard dans la course malgré des pneus plus souples et plus frais, devant finalement se contenter de P3.

Un nouveau contrat était dans le sac pour Bottas au début, donc il n’a pas cette excuse qu’il a utilisée l’année dernière pour sa forme défaillante, tandis que son admission après six courses que le titre «s’éloigne» de lui est tout le contraire. des jeux d’esprit auxquels on lui dit de jouer, bien qu’il continue de refuser.

Nico Rosberg lui a dit à plusieurs reprises qu’il devait entrer dans la tête de Hamilton, et lorsque le seul pilote qui a refusé Hamilton depuis 2014 donne ce conseil, il est conseillé d’écouter.

Bottas a toutefois clairement indiqué qu’il continuerait à faire les choses à sa manière, mais six courses en lui ont 43 points de retard sur Hamilton au classement des pilotes et six à la dérive de Verstappen.

Donc, encore une fois, cela ne fonctionne pas.

Sebastian vettel

Le quadruple champion du monde est certainement dans une situation difficile sachant qu’il quittera Ferrari à la fin de 2020, une décision prise hors de ses mains par l’équipe, et avec leur confiance à long terme derrière Charles Leclerc, Vettel doit se sentir comme un étranger dans sa propre maison.

Comme Hamilton l’a souligné à juste titre, il ne peut pas être agréable de savoir que vous n’êtes pas voulu.

Mais peu importe ce qui se passe ou non chez Ferrari, si Vettel essaie de prouver qu’il peut toujours être un vainqueur de la course, à la recherche d’une voiture victorieuse pour 2021, alors il ne s’y prend pas correctement. façon du tout.

Il a déjà anéanti son remplaçant pour Carlos Sainz la saison prochaine une fois, et l’a presque refait après une rotation non forcée à Silverstone.

Il a également passé le week-end de course complet du Grand Prix du 70e anniversaire, également à Silverstone, en dehors des points.

Il ne fait aucun doute que la SF1000 est une vraie poignée et bien en deçà des normes attendues d’une voiture de Formule 1 Ferrari, mais Leclerc en a tiré le meilleur parti et a profité de l’occasion pour marquer deux podiums.

Pendant ce temps, Vettel a une meilleure fin de P6 et se retrouve P11 du Championnat avec 16 points, contre 45 pour Leclerc.

Et n’oublions pas que le contrat de Vettel dans sa dernière année le voit toujours avec un salaire beaucoup plus élevé que Leclerc, donc les rotations et les résultats décevants montrent pourquoi Ferrari ne pensait pas que c’était un investissement qui valait la peine de continuer.

Le déclin de Vettel se poursuit depuis la seconde moitié de 2017, même si une meilleure performance au Grand Prix d’Espagne lui a donné de l’espoir.

Les sièges pour 2021 se remplissent. Racing Point, bientôt connu sous le nom d’Aston Martin, semble la dernière option viable, mais sur sa forme actuelle, Vettel ne fait pas assez pour leur prouver que cela vaut la peine de déchirer le contrat de Sergio Perez et de renoncer à son parrainage. argent en faveur des services de Vettel.

Alex Albon

Oh Alex, par où commencer? Cela recommence à ressembler à une situation de Pierre Gasly.

La moitié arrière de 2019 était prometteuse pour Albon après avoir échangé son siège Toro Rosso contre celui de Gasly Red Bull, mais en 2020, alors qu’il était censé vraiment continuer avec une pré-saison à son actif, il s’est avéré exactement le contraire. .

Sur un tour, Albon a régulièrement été plus d’une demi-seconde plus lent que Verstappen, un écart colossal par rapport aux normes de la Formule 1, alors qu’il a également raté la Q3 à deux reprises.

Son rythme de course a été positif, coupant dans l’ordre du milieu de terrain alors qu’il cherche à réparer les dégâts de la qualification, bien qu’il ait qualifié P6 pour se donner une meilleure place de départ pour le Grand Prix d’Espagne, une stratégie terrible de Red Bull l’a laissé. affrontant à nouveau les coureurs du milieu de terrain alors qu’il était lapé par son coéquipier.

Albon a au moins terminé dans les points à cinq des six courses cette saison, ne ratant que l’Autriche où il aurait pu gagner sans son dernier affrontement avec Hamilton. Mais ses performances sont juste une classe en dessous de Verstappen en ce moment, et cela se reflète par l’écart de 55 points qui les sépare dans le championnat des pilotes.

Verstappen est en train de devenir le tueur de son coéquipier, et bien que ce soit une tâche ardue pour quiconque de se rapprocher de lui dans l’équipe qui a été façonnée autour du Néerlandais, Red Bull a toujours besoin d’un numéro deux fiable pour rejoindre le combat de Verstappen avec Mercedes et s’ouvrir. nouvelles stratégies et tactiques pour l’équipe.

Red Bull a toujours défendu Albon, affirmant que l’équipe devait s’améliorer aux côtés du pilote anglo-thaïlandais, mais Gasly peut garantir dans quelle mesure ce soutien public vous mènera.

La question est: Red Bull a-t-il une alternative? Le programme junior n’est pas inondé de talents comme jadis. Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo et Carlos Sainz sont des noms établis de la Formule 1 qui se sont éloignés, et remettre Gasly dans la RB16 serait probablement leur seule option en dehors de continuer avec Albon s’ils ne regardaient pas en dehors du programme.

Albon doit tout simplement renverser la situation lors de la prochaine étape de la saison. Red Bull n’a apparemment pas d’autre choix que de continuer avec lui – mais cela doit être parce qu’Albon est irremplaçable, pas parce qu’ils n’ont pas d’autre choix.

Jamie Woodhouse

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.