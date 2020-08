Nous en sommes maintenant à six courses dans la saison de Formule 1 2020, et à ce stade, nous commençons à avoir une image claire de la grille.

Nous avons examiné les cinq pilotes qui ont besoin de trouver cet équipement supplémentaire dans la première partie, alors maintenant dans la deuxième partie, Planet F1 examine les cinq points forts de la saison jusqu’à présent.

Pierre Gasly

Le peu de temps de Gasly avec Red Bull l’année dernière n’a tout simplement pas fonctionné, mais il n’a pas fallu longtemps après son retour à Toro Rosso pour que le Français redécouvre sa forme, et cette finition en P2 au Grand Prix du Brésil 2019 était tout simplement méritée. pour la détermination dont Gasly avait fait preuve pour mettre fermement derrière lui ce sort difficile.

Désormais connue sous le nom d’AlphaTauri, l’équipe n’a pas tout à fait eu la voiture pour déranger systématiquement l’avant de ce peloton de milieu de terrain, mais heureusement pour eux, Gasly tire à tous les cylindres.

Gasly n’a été absent de la Q3 que deux fois cette saison et mène actuellement la bataille de qualification 6-0 contre son coéquipier Daniil Kvyat.

Ses 14 points par rapport aux deux de Kvyat dans le championnat des pilotes signifient qu’il s’agit d’une véritable domination.

Et il y a une chance que Gasly ne voit pas la saison à AlphaTauri, pour les bonnes raisons. Alex Albon n’a pas fait beaucoup mieux depuis qu’il a occupé le siège de Gasly chez Red Bull au milieu de l’année dernière et s’il conserve sa forme actuelle, il n’est sûrement pas loin d’un rappel de Red Bull dans un avenir très proche.

Lando Norris

Après avoir été diplômé de l’académie McLaren, Norris a certainement montré du potentiel lors de sa première saison avec l’équipe en 2019, mais une abondance de malchance l’a sérieusement retenu – ce moment où son MCL34 s’est arrêté à Spa alors que Norris courait P5 dans le dernier tour. vient instantanément à l’esprit.

Heureusement, le bilan de fiabilité de McLaren a été sans faille jusqu’à présent en 2020 et cela a vraiment permis à Norris de briller.

Il a décroché son premier podium en Formule 1 avec P3 au Grand Prix d’Autriche et n’a terminé qu’une seule fois en dehors des points depuis. Une paire de P5 dans les GP de Styrie et de Grande-Bretagne n’a fait qu’augmenter son stock.

Le rythme d’un tour n’a pas non plus posé de problème – Norris mène la bataille de qualification contre son coéquipier Carlos Sainz 4-2, et il a également atteint la Q3 lors des six courses.

Les 39 points de Norris le placent à la 7e place du championnat des pilotes, mais un swing à six points pourrait le propulser à la 4e place.

Sainz se dirigera peut-être vers Ferrari après cette année, mais alors que Norris n’a encore que 20 ans et que le vainqueur éprouvé de la course Daniel Ricciardo arrive pour 2021, McLaren doit se lécher les lèvres sur ce qui pourrait être possible sur toute la ligne s’ils peuvent trouver la formule à une voiture qui a remporté le titre une fois de plus.

Charles Leclerc

Si McLaren va très bien dans la bonne direction, on ne peut pas en dire autant de Ferrari.

Le SF1000 se révèle être une véritable poignée et certainement pas un prétendant à déranger Mercedes à l’avant ou même Max Verstappen dans le Red Bull, et de manière inquiétante, ils ne s’attendent pas à un changement de fortune avant 2022, lorsque les nouvelles règles arriveront.

Il semble donc que Leclerc soit coincé avec cette voiture pour les deux prochaines saisons, mais il a certainement profité d’une mauvaise situation.

Leclerc a commencé sa saison de manière excellente avec P2 au Grand Prix d’Autriche, ajoutant un autre podium avec P3 au GP de Grande-Bretagne, et sans une paire de DNF en Styrie et en Espagne, Leclerc aurait pu avoir un total de points beaucoup plus sain que 45, bon assez pour P4 au classement pour le moment.

Le pilote monégasque a confortablement battu son coéquipier bien plus expérimenté Sebastian Vettel, qui n’a que 11 points cette saison et n’a battu Leclerc qu’une seule fois le jour de la course.

Leclerc mène également la bataille de qualification 4-2 contre Vettel dans une saison qui montre la capacité de Leclerc à surpasser une mauvaise voiture et à exceller à tout reniflement d’occasion. C’est de cela que sont faits les champions potentiels.

Lewis Hamilton

L’objectif de Hamilton pour 2020 est resté le même: gagner le championnat du monde. Son coéquipier Valtteri Bottas était une fois de plus déterminé à l’arrêter, et jusqu’à présent, Hamilton est clairement le vainqueur de cette bataille.

Depuis ce départ hésitant lors de l’ouverture de la saison en Autriche, Hamilton a remporté quatre des cinq prochaines courses et avec une avance de 37 points sur Max Verstappen dans le championnat des pilotes, il semble de plus en plus probable qu’un septième record. le titre arrive par le Britannique.

Bottas a déjà montré des signes que mentalement il avait du mal à rester dans le combat, affirmant que ses chances de titre «s’éloignaient» avec un écart maintenant de 43 points en faveur de Hamilton.

Une fois de plus, la régularité de Hamilton est tout simplement trop pour le Finlandais.

Max Verstappen

Dans toutes les circonstances normales, Red Bull n’a pas le rythme pour menacer constamment Mercedes en qualifications, et la même chose peut être dite le jour de la course.

Mais n’ayez crainte, car Verstappen n’est pas un pilote de course ordinaire.

Le Néerlandais a été une épine constante dans le flanc de Mercedes le dimanche, remportant trois finitions en P2 et remportant une victoire dominante dans le Grand Prix du 70e anniversaire alors que les flèches d’argent étaient arrachées du vol par des pneus dégradés.

Alors qu’il faudrait quelque chose de spectaculaire à Lewis Hamilton pour ne pas remporter un septième titre cette année, le tampon de 37 points sur Verstappen n’est pas un billet en or pour le prix ultime, lui rappelant qu’il ne peut pas quitter le gaz pour un seul instant.

Voici à espérer que très bientôt nous verrons ces deux talents de classe mondiale se battre dans des machines presque égales pour la gloire du championnat.

En ce qui concerne la bataille en cours au sein de Red Bull, il n’y en a pas pour être honnête.

Verstappen a confortablement surclassé Alex Albon lors des six courses, et avec P4 étant la meilleure position d’arrivée d’Albon à ce jour, il n’est pas surprenant que Verstappen soit P2 au championnat des pilotes et 55 points mieux lotis.

