Transcription complète des trois meilleures conférences de presse après la qualification pour le Grand Prix d’Espagne, sixième manche du Championnat du monde de Formule 1 2020, sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Avec le vainqueur de la pole Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Mercedes) et Max Verstappen, troisième (Red Bull Racing)

Suivre les entretiens menés par Johnny Herbert

Q: Valtteri, c’était frustrant. C’était si proche, je pense que c’était sept centièmes de seconde. Vous avez fait de votre mieux, hein?

Valtteri Bottas: Ouais, je savais que ça allait être proche de Lewis comme toujours et à la fin lors de sa première manche, le tour était vraiment beau et propre, surtout dans le secteur trois. Toute la journée, j’ai été (inaudible) dans le troisième secteur, donc ça allait de mieux en mieux, mais toujours pas assez bon. Bien sûr, c’est ennuyeux mais il a fait du bon travail et en équipe encore une fois, au premier rang.

Q: Pour le championnat, vous y êtes toujours. Vous avez encore une chance d’être au premier rang. Pensez-vous avoir la voiture pour battre Lewis demain?

VB: Je pense que le départ sera la meilleure opportunité pour moi. Encore une fois, vendredi, mes longs runs étaient compétitifs. J’aurai le rythme mais le départ sera toujours la meilleure chance.

Q: Est-ce tout simplement que vous devez d’abord entrer dans le premier virage ou y a-t-il autre chose?

VB: Je vais essayer d’y arriver en premier. Croyez-moi.

Q: Lewis, 92e pole, votre cinquième à Barcelone. À quel point cette session a-t-elle été difficile? Parce que les températures sont si élevées, quelque chose auquel vous n’êtes pas du tout habitués.

Lewis Hamilton: Je veux dire que c’est l’homme d’été! Mais c’est définitivement la première fois que je vais à Barcelone quand il fait si chaud. C’est dur. C’est tellement rapide par ici. C’est le plus rapide que nous ayons jamais été ici. Les forces à travers votre corps sont assez intenses. Les pneus sont ce avec quoi nous luttons vraiment. Vous nous voyez ramper sur le tour, c’est juste pour garder la température hors des pneus. Mais même avec ce genre de tours, les températures continuent d’augmenter. C’est ce que nous essayons de gérer sur les tours. Je n’ai pas pu aller plus vite dans mon deuxième tour. Je pensais que je pouvais mais ce n’était pas un bon tour. Le premier était correct je suppose, ce qui a fait le travail avec reconnaissance. Ces gars font un travail vraiment formidable. Nous apprenons constamment. J’étais ici avec les gars jusqu’à 22 heures, juste pour regarder tous les détails, comment nous pouvons nous améliorer et quels sont les domaines, en particulier pour la course, où nous pourrions nous améliorer, car ces Red Bulls sont super rapides.

Q: Donnez-nous une idée de la difficulté de contourner ce circuit dans ces conditions chaudes. Quels sont vos problèmes – est-ce un sous-virage ou un survirage?

LH: Les problèmes sont tous physiques. La quantité que vous êtes capable de freiner maintenant, la quantité que vous devez appliquer sur le frein est encore plus lourde avant, donc il y a beaucoup de stress dans votre tronc. Vous êtes à plat entre trois et neuf, donc il y a beaucoup de stress sur votre cou et votre corps tout entier veut juste se déplacer sur le côté de la voiture. Comme il fait si chaud, il faut faire encore plus attention à l’accélérateur pour ne pas surchauffer les pneus. Du point de vue de l’équilibre, il y a assez de vent, si vous regardez les drapeaux. Nous avons un vent de face dans le virage 1, donc c’est plutôt bon dans le virage 1, mais dans le virage 4, vous avez un vent arrière, dans le virage 9, vous avez un vent arrière, 10 vous avez un vent arrière, donc il y a des virages où vous savez que vous pouvez pousser et certains qui vous ne pouvez pas et vous essayez toujours de trouver cette limite et c’est là que la voiture se détache. Mais c’est ce que nous faisons tous et j’ai énormément de respect pour tous les gars ici qui sont aux prises avec les mêmes problèmes que moi.

Q: Brièvement pour demain. Partir en pole position, l’endroit idéal mais vous avez Valtteri qui était si proche de vous en qualifications et Max est là aussi?

LH: Oui, le chemin est si long jusqu’au premier virage ici, donc le travail n’est pas fait, c’est sûr. C’est très difficile à suivre ici. Le positionnement est bon, mais il sera difficile de tenir la pole position, mais c’est ce sur quoi je dois travailler et essayer d’en tirer le meilleur parti possible.

Q: Max, je suppose que c’est ce à quoi vous vous attendiez aujourd’hui. Avez-vous été satisfait de la performance?

Max Verstappen: Oui, je veux dire que c’est le maximum que nous pouvons faire pour le moment. Tout le week-end, nous avons été P3 alors oui, plutôt content de ça. J’espère juste que nous pourrons être un peu plus proches dans la course. Hier, sur les longues courses, cela n’a pas semblé trop mal, mais bien sûr, demain est un jour différent, nous devrons donc voir.

Q: Vous avez fait de bons longs runs, vous attendez-vous à ce que cela vous arrive demain? Vous attendez-vous à défier la Mercedes?

MV: Difficile à dire pour le moment. Je me sentais heureux dans la voiture. J’espère juste pouvoir appliquer un peu de pression. Je sais qu’il est très difficile de dépasser ici, mais nous allons faire tout ce que nous pouvons pour être près d’eux et essayer de rendre un peu difficile.

CONFÉRENCE DE PRESSE

Q: Lewis, session passionnante. Vous avez été le plus rapide lors des trois séances de qualification, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la pole numéro 92?

LH: C’est définitivement un bon samedi. Je souris sous ça. Mais cela avait été un très gros défi ce week-end pour nous tous – les exigences physiques de cette piste, étant que nous sommes plus rapides que jamais, mais plus encore simplement gérer ces pneus dans les températures. Il fait très, très chaud là-bas et comme vous pouvez le voir, différentes personnes ont essayé différentes choses sur les tours. De plus, il y a toujours un peu de rafale dans l’après-midi toujours ici à Barcelone, donc cela fait une session assez délicate, mais du jour au lendemain, nous avons progressé en avant plutôt qu’en arrière, ce qui est toujours une bonne chose. Chaque premier tour était solide, ce dont j’étais content. Celui de Q3 était solide, mais je sentais que je pouvais progresser, mais je n’ai pas pu le faire dans le deuxième tour. Heureusement, le mec fort à côté de moi non plus. Il me garde honnête et c’est évidemment très proche entre nous et donc chaque milliseconde compte. Je suis vraiment incroyablement reconnaissant aux gars de continuer à pousser. Ce n’est pas facile de faire le week-end, le week-end. Je suis constamment impressionné par l’ouverture d’esprit et les choses que nous faisons. Mais demain sera difficile quand nous arriverons à la course. Le scénario est différent. Sur un seul tour, nous semblons avoir l’avantage sur les Red Bulls, mais ce week-end, nous semblons être à peu près au même rythme de course, donc ce sera une bataille difficile avec Max demain.

Q: Lewis, vous nous avez dit à maintes reprises que vous n’êtes pas motivé par les statistiques, mais c’est votre 150e départ en F1. Qu’est-ce que ça veut dire?

LH: Wow! Je ne sais pas vraiment quoi dire à part… Ecoutez, c’est nous qui pouvons nous asseoir ici et faire face à tous ces efforts incroyables de tant de gens et j’ai été vraiment, vraiment chanceux au fil des ans, même de retour à ma McLaren jours, pour travailler avec des personnes incroyablement intelligentes et motivées qui m’ont aidé à m’asseoir dans cette salle. Je suis donc extrêmement reconnaissant à ceux qui ont aidé. Et époustouflé, encore à ce jour, par la décision de rejoindre cette équipe et de constater la croissance que nous avons connue. Je ne pense pas que nous ayons atteint un plateau au sommet avec les championnats que nous avons, nous nous améliorons continuellement chaque année, comme les gens le voient. Je dis depuis longtemps que je suis une faille dans la chaîne, sans me rendre compte qu’une faille n’est pas vraiment une bonne chose. Je ne suis qu’un autre maillon de la grande chaîne de tant de gens et j’essaie juste de jouer mon rôle du mieux que je peux.

Q: Venons-en maintenant à Valtteri, si rapide dans cette séance de qualification, plus rapide, en fait, dans les secteurs un et deux – mais vous n’avez pas été en mesure de décrocher la pole. Êtes-vous un peu frustré?

VB: Eh bien, bien sûr, vous savez que j’essayais d’obtenir la pole et ça allait toujours être assez proche, je pense entre moi et Lewis au moins, et je savais que ça allait prendre environ quelques millisecondes à la fin. Les secteurs 1 et 2 ont commencé à se sentir plutôt bien, donc je pense que par le secteur 3 … Je dois dire que depuis ce matin, le secteur 3 était un peu problématique au virage 10, le virage 12 était un peu un problème pour moi en termes d’équilibre et trouver le meilleur moyen de contourner le problème, parce que chaque jour ici, avec le vent, avec des températures de piste différentes, mais ça allait de mieux en mieux en qualifications – tout simplement pas assez bon. Je pense que Lewis a été assez constant dans le secteur 3 et il a réussi à faire un bon tour en Q3. Alors oui, il a fait un meilleur travail aujourd’hui. Bien sûr, c’est ennuyeux pour moi, mais je dois regarder la situation dans son ensemble. Toujours en première ligne, une très bonne performance d’équipe, dont je suis toujours très fier. Et pourtant, il y a toutes les opportunités pour demain.

Q: À quel point cette piste est-elle plus glissante par rapport à la normale, dans ces températures de piste, hors ligne? Parce que vous partez de l’intérieur demain. Ce sera une course de dragsters jusqu’au virage 1. Pensez-vous que ce sera difficile de prendre un bon départ depuis la P2.

VB: Je n’ai aucune idée, pour être honnête, des conditions de la piste à gauche et à droite. Normalement, nous obtenons toutes ces informations dans les rapports. L’équipe analysera cela. Pour l’instant, je ne sais pas. J’espère que l’adhérence sera suffisante pour prendre la tête.

Q: Max, félicitations, votre premier top 3 commence ici à Barcelone. Était-ce une séance propre pour vous?

MV: Ouais. Je veux dire, il semble que j’ai un abonnement sur P3. Je pense avoir été P3 tout le week-end. C’était bien. J’ai bien sûr essayé d’être le plus proche possible. Aussi, assez content de mes genoux. Je pense que nous avons tiré le meilleur parti de la voiture. Nous ne pouvons pas vraiment nous plaindre. Je pense que la voiture était assez compétitive. Bien sûr, il y a encore des domaines dans lesquels nous pouvons faire un meilleur travail – mais nous améliorons définitivement la voiture, ce qui est bien.

Q: Et avez-vous la voiture sous vous pour battre les gars à côté de vous demain dans la course?

MV: Eh bien, je me suis senti très heureux sur le long terme hier, avec l’équilibre de la voiture et l’usure des pneus aussi. Mais oui, demain encore, est un nouveau jour et nous devrons essayer de le montrer à nouveau. Bien sûr, j’espère pouvoir être proche d’eux et faire pression.

CONFÉRENCE VIDÉO

Q: (Alex Kalinauckas – Autosport) Question à Max. Vous et Red Bull avez pris la bonne habitude de suivre une stratégie contraire au deuxième trimestre. De toute évidence, personne n’a fait ça cette fois-ci. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous n’avez pas choisi cette voie cette fois-ci?

MV: Fondamentalement, parce que je pense que le pneu souple est assez bon pour commencer la course. Normalement, le composé le plus doux est un peu plus délicat car il se désagrège assez rapidement. Je pense que tout va bien sur la piste ici.

Q: (Christian Menath – motorsport-magazin.com) Question pour Max. Vous avez dit au premier trimestre que la voiture était un peu bizarre. Quelle en était la raison et le changement par la suite?

MV: Je ne sais pas. J’ai franchi le virage 2 et je pouvais voir la roue avant gauche monter – ce qui était très étrange – mais cela ne s’est pas produit par la suite. Ils ont tout vérifié, et tout allait bien, donc je ne sais honnêtement pas ce qui était si bizarre. C’était aussi assez venteux là-bas. Un peu étrange, mais heureusement, il n’est pas revenu.

Q: (Dieter Rencken – Racing Lines) Question aux trois mais en commençant par Max. Max, vous avez référencé deux fois les pneus dans vos réponses précédentes. Pirelli avait dit, en arrivant ce week-end, que cela pourrait être l’un des week-ends les plus difficiles pour les pneus et, compte tenu de ce qui s’est passé à Silverstone, à quoi vous attendez-vous pendant la course? Serait-ce quelque part près de ce que Pirelli a peut-être prédit?

MV: Je pense que, tout d’abord, puisque le nouveau tarmac est sur cette piste, je pense que c’est un peu mieux sur les pneus. On dirait un peu plus de grip arrière. Donc, je suppose que cela aide. Et, bien sûr, l’énergie dans les pneus n’est pas aussi élevée qu’à Silverstone. Donc, bien sûr, cela aide à garder les pneus un peu plus sous contrôle – mais ce dernier secteur, il y a tellement de virages serrés, il faut encore, bien sûr, les gérer.

LH: Nous nous attendons à ce que ces gars soient, probablement un peu meilleurs j’imagine. Ce ne sera certainement pas facile pour nous. Je ne pense pas que nous aurons les mêmes problèmes que la semaine dernière – mais nous le saurons évidemment quand nous serons en course. Nous avons ces conditions chaudes, mais nous avons un composé plus dur, donc les doigts croisés aident. Je ne ferais pas oublier que nous avons des problèmes demain, mais nous verrons.

VB: Je pense que nous nous attendons à moins de problèmes que le week-end dernier, simplement parce que c’est un type de piste différent et que jusqu’à présent nous n’avons vu aucun problème avec des cloques ou des choses comme ce qui s’est passé à Silverstone. Je pense que ça va être difficile. Ici toujours, s’il fait chaud, il s’agit simplement de surchauffe, en particulier de la surchauffe de la surface du pneu et d’essayer de gérer cela. Et oui, nous avons vu que Red Bull est assez fort quand il fait chaud et quand il s’agit de gérer les pneus. Espérons mieux que Silverstone.

Q: (Ben Hunt – The Sun) Question à Lewis et Valtteri. Toto a parlé hier de son avenir dans l’équipe. Ce n’était pas vraiment un «il va rester». Il évalue ses options. Je voulais juste évaluer vos sentiments. Serez-vous heureux de signer un nouveau contrat avec Mercedes sachant qu’il n’est pas là? Valtteri, cela change-t-il votre façon de penser? Va-t-il manquer Toto s’il ne faisait pas partie de l’équipe? Et si vous me le permettez, une question à Max également, qui est, est-ce simplement une question de pression sur la Mercedes, ou est-ce que demain essaie simplement d’obtenir un résultat.

LH: Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il s’agit d’une équipe de tant de personnes. Il y a près de 2 000 personnes dans l’équipe, ou quelque chose du genre. Ce n’est pas qu’une seule personne, une seule personne. Alors oui, cela ne détermine pas si je reste ou non. Je pense que ce que nous avons construit… J’ai contribué à grandir avec cette équipe et à grandir avec cette croissance. La force est là de part en part, donc, comme je l’ai dit, ce n’est pas qu’un seul individu. Je pense que chacun doit faire ce qu’il y a de mieux pour lui. Ce qui est le mieux pour leur carrière et leur bonheur à la fin de la journée. Je pense que c’est intelligent pour lui. Je pense que chacun doit s’asseoir, prendre un moment et évaluer ce qu’il veut faire pour aller de l’avant. Que cela leur convienne ainsi qu’à leurs familles et à leurs futurs rêves. Nous avons déjà tant fait ensemble au cours de cette période. J’espère qu’il restera parce que c’est amusant de travailler avec lui, et c’est amusant de négocier avec lui et amusant d’avoir les hauts et les bas. Donc, je suis vraiment reconnaissant à Toto et je serai pleinement favorable dans tout ce qu’il décidera de faire.

VB: Je pense que Toto a été une partie très importante de l’équipe et a contribué grandement à aider l’équipe à se rendre dans l’état où elle se trouve maintenant, mais comme Lewis l’a dit, il ne s’agit pas uniquement d’une personne, nous sommes un grand équipe, il y a tellement de personnel important dans l’équipe et tout le monde doit pouvoir travailler ensemble, donc je suis vraiment d’accord que quoi qu’il fasse, j’espère juste qu’il prendra une décision ce qu’il veut vraiment faire et que cela le rendra heureux. C’est ça, c’est la vie: ne faites que des choses qui vous rendent heureux, suivez vos rêves. Mais bien sûr, ce serait dommage de le voir partir. Je n’ai aucune idée, pour être honnête, de ce qui se passe en arrière-plan. Je me concentre uniquement sur la conduite et oui, je signerais certainement avec l’équipe même si Toto n’était pas là parce que, comme Lewis l’a dit, il ne s’agit pas d’une seule personne mais (c’est un) homme très important.

Q: Max, venant à vous, regardant la course de demain, est-ce juste une affaire de pression sur Mercedes?

MV: Eh bien, je veux dire, je continue juste à conduire derrière eux. À distance, cela ne va pas arriver, alors oui, si j’ai cette opportunité, bien sûr, d’être proche, il faut être là, il faut pousser mais attendons de voir demain. Hier je me sentais bien, espérons que ce sera la même chose demain et ensuite j’espère que nous aurons juste une course divertissante à la fin de la journée.

Q: (Scott Mitchell – The Race) Question aux trois, légèrement à gauche mais c’était une séance de qualification assez simple. Vous êtes tous les trois dans une situation en ce moment où les deux pilotes Mercedes ont à peu près l’un de l’autre sur lesquels se concentrer en qualifications et Max, comme vous l’avez dit, vous avez un abonnement P3. Dans The Last Dance, le documentaire sur Michael Jordan et les Chicago Bulls, Jordan parle d’inventer de petites animosités dans son esprit et des choses comme ça, des lignes d’histoires, pour se motiver quand il veut se hisser à un nouveau niveau. Comment vous motivez-vous pour passer au nouveau niveau et pour le moment, quand les choses sont assez simples en qualifications, avez-vous déjà utilisé des trucs comme ça?

LH: Moi d’abord… Je ne pense pas que j’ai eu à le faire… Je veux dire que Valtteri est sur ma queue et pousse les choses à la limite et est exceptionnellement rapide, donc je n’ai pas vraiment besoin de trouver une nouvelle motivation. Chaque année, bien sûr, vous devez vous recentrer et déterminer quel sera votre facteur de motivation, mais oui, c’est Michael, ce qui fonctionne pour Michael ne fonctionnera pas pour moi. Chaque individu a probablement une façon différente d’entrer dans la zone, trouvant le courage d’aller là où les autres ne le feront peut-être pas.

Q: Comment vos préparatifs de qualification ont-ils évolué au cours des 14 dernières années?

LH: Bon sang, je ne me souviens même pas mais c’est définitivement… Je veux dire, je suis beaucoup plus âgé maintenant, donc les choses que je sais maintenant, je ne le savais pas quand j’avais 22/23. J’avais naturellement des capacités brutes à l’époque, mais je n’avais aucun contrôle et aucune compréhension de qui j’étais vraiment et de ce qui me faisait tiquer, de ce qui était bon à faire, de ce qui n’était pas bon à faire et donc d’une machine complètement différente de celle d’aujourd’hui, je dirais. Et c’est probablement pourquoi vous voyez… ma constance était plutôt bonne cette première année, mais je dirais que ma constance s’est définitivement améliorée au cours de ces cinq ou six dernières années, probablement. Je pense que c’est probablement ma plus grande force.

VB: Pour moi, je trouve que la motivation est le but que j’ai dans ma carrière et ce rêve et cet objectif que je me suis fixé en tant que jeune enfant, cela me motive, cela me pousse à me pousser pour plus et oui, quand c’est difficile parfois à la fin, il y a toujours la même raison qui me pousse à me lever et à bouger et à essayer de mieux faire les choses. Cela me le produit.

MV: Oui, je pense que comme Lewis l’a dit, tout le monde est différent à la fin. Vous trouvez différentes façons de vous préparer ou de vous comporter, de jouer, alors oui, pour moi c’est… depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours eu quelqu’un autour de moi, comme mon père, qui me poussait fort parce que bien sûr quand tu ‘ es un petit enfant au départ, il y a beaucoup à apprendre et j’ai définitivement appris que la motivation, vouloir toujours performer, toujours essayer de tirer le meilleur parti de soi-même et comment tirer le meilleur parti de soi est de ne jamais cesser d’apprendre, de ne jamais penser que c’est assez bon. Quand on gagne des courses, quand on prend la pole position, peu importe, il y a toujours des choses que l’on peut améliorer, il y a toujours des petits détails. En F1, ce n’est jamais de grandes choses, ce sont des choses marginales mais on peut toujours s’améliorer, c’est ce que j’essaie juste de regarder, même si parfois ce n’est pas bon tout seul, P3 peu importe, je peux tout le temps, je pense qu’il y a toujours de la place pour cette amélioration, donc c’est comme ça que je continue à avancer et, bien sûr, j’essaie de combler cet écart avec les gars devant.

Q: (Alex Kalinauckas – Autosport) Question aux deux pilotes Mercedes s’il vous plaît: quelle était la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas amélioré sur vos derniers tours en Q3? Y a-t-il eu un léger changement dans les conditions ou quelque chose sur la piste, parce que Lewis, en particulier, vous avez dit au début de cela que vous sentiez que votre première manche en Q3 était solide mais que vous sentiez que vous pouviez vous améliorer, mais vous ne l’avez pas fait, alors oui, pourquoi était-ce?

VB: Je ne pense pas que les conditions aient vraiment changé, du moins j’avais l’impression qu’elles ne se sont pas vraiment améliorées pour la deuxième manche. Je pensais que j’allais m’améliorer parce que quand j’ai franchi la ligne, j’étais un dixième de mieux que mon temps précédent, mais ensuite, évidemment, il est allé à zéro alors peut-être que j’ai juste un peu plus de distance, c’est ainsi que le delta de temps fonctionne. Je ne sais pas, je pensais que c’était un peu mieux dans la deuxième manche, mais ce n’était tout simplement pas le cas. Je ne pense pas que la piste ait vraiment changé.

LH: Je ne suis pas vraiment sûr. Il y a une rampe de piste et ensuite la température de la piste peut varier et le vent peut varier. Ouais, le premier tour me semblait bien, mais dans certaines zones dans la limite, je savais donc qu’il y avait des domaines où je pouvais m’améliorer et ensuite quand je suis passé au suivant; les pneus n’avaient tout simplement pas la même sensation et l’adhérence n’était pas la même pour moi, ce fut donc dans l’ensemble un très mauvais deuxième tour, mais j’ai continué mais c’était loin d’être aussi bon que le premier.