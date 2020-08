Transcription complète des trois meilleures conférences de presse après le Grand Prix de Grande-Bretagne, quatrième manche du championnat du monde de Formule 1 2020, à Silverstone.

Avec le vainqueur de la course Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen, deuxième (Red Bull Racing)

et Charles Leclerc (Ferrari) troisième.

Suivre les interviews réalisées par David Coulthard

Q: Max, vous auriez pu être si près de remporter ce grand prix, car il s’avère, avec le recul, si vous n’aviez pas participé à cet arrêt au stand pour de nouveaux pneus. Mais vous devez toujours être très satisfait de la deuxième place?

Max Verstappen: Ouais, c’est de la chance et de la malchance. Je pense que de toute façon Mercedes en course a été trop rapide. À un moment donné, les pneus n’avaient pas fière allure, avec 10 tours à faire, alors j’étais déjà à la radio en disant «les gars, vous savez, l’avant droit n’a pas l’air très joli. Ensuite, bien sûr, Valtteri a eu une crevaison, alors je suis venu à la radio et j’ai dit que j’allais faire marche arrière, puis ils m’ont boxé pour faire le tour le plus rapide et malheureusement Lewis s’est lui-même crevé. Mais je suis très content de la deuxième, c’est encore un très bon résultat pour nous.

Q: Sinon, c’était une course assez solitaire. On ne vous a pas beaucoup vus quand vous n’êtes pas en course roue à roue. Y a-t-il d’autres points notables de la course?

MV: Non, j’ai dit à mon ingénieur de boire. Restez hydraté, c’est très important ici. C’était assez solitaire, j’essayais juste de gérer mon rythme et de m’occuper des pneus.

Q: Charles, c’est aussi bien que vous pourriez espérer pour aujourd’hui. Les dieux de la course ont brillé sur vous. Vous n’aviez pas les problèmes de pneus de vos principaux rivaux, bien sûr, Mercedes. Les deux avaient des délaminations à la fin.

Charles Leclerc: Ouais, dès que j’ai entendu dire que Valtteri avait un problème de pneus, j’ai beaucoup ralenti mais je pense que Carlos a eu un tour plus tard et le Lewis un tour plus tard. Nous avons donc eu de la chance, mais à part cela en nous regardant, je pense que nous avons fait du mieux que nous aurions pu faire aujourd’hui. Je suis très content de la façon dont j’ai géré les pneus du début à la fin, très content de l’équilibre de la voiture. Oui, les performances de la voiture ne sont pas là où nous voulons qu’elles soient, mais aujourd’hui, nous avons saisi toutes les occasions et j’en suis très satisfait.

Q: Nous avons déjà parlé des choix de pneus de la semaine prochaine, qui sont à nouveau plus souples. Pensez-vous que cela fera l’objet d’un examen compte tenu de ce qui s’est passé aujourd’hui?

CL: Je ne sais pas quelles sont les causes, s’il y avait des débris sur la piste ou quoi que ce soit, mais je pense que Lewis a coupé le virage à un autre endroit sur la piste que Valtteri, alors oui, c’est probablement à revoir. Mais je ne peux pas dire. Les gars de Pirelli vont enquêter là-dessus.

Q: Enfin, la machine gagnante qui est Lewis Hamilton. J’ai entendu dire qu’ils allaient renommer Silverstone en Hamitonstone. Mec, tu as rendu la tâche difficile pour toi. Nos cœurs étaient dans nos bouches lorsque nous avons d’abord ce délaminage Valtteri et ensuite vous-même. Parlez-nous de ce dernier tour?

Lewis Hamilton: Jusqu’à ce dernier tour, tout était relativement fluide. Les pneus se sentaient bien. Valtteri poussait vraiment incroyablement fort. Je faisais une gestion de ce pneu; il avait l’air de ne pas en faire. Quand j’ai entendu dire que son pneu était parti, je regardais juste le mien et tout semblait aller bien et la voiture tournait sans problème, alors je me suis dit «peut-être que c’est OK». Quoi qu’il en soit, ces derniers tours, j’ai commencé à reculer, puis dans la ligne droite, il s’est dégonflé. J’ai juste remarqué que la forme se déplaçait un peu. Et c’était définitivement une sensation de cœur dans la bouche parce que je n’étais pas tout à fait sûr si elle était descendue jusqu’à ce que je frappe les freins et que vous pouviez voir que le pneu tombait de la jante. Et puis juste le conduire, essayer de garder la vitesse, parce que parfois il se détache et freine l’aile et toutes ces différentes choses et oh, mon Dieu, je priais juste pour essayer de faire le tour et de ne pas être trop lent. Je n’ai presque pas réussi à franchir les deux derniers virages. Mais grâce à Dieu, nous l’avons fait. Je le dois à l’équipe. Je pense qu’en fin de compte, nous aurions peut-être dû nous arrêter vers la fin lorsque nous avons vu les délaminations.

Q: Je suppose que c’était Red Bull qui vous tenait honnête. Il n’y avait pas un écart suffisamment grand pour que vous puissiez prendre cette décision. Mais vous avez prié et les dieux de la course vous ont écouté. Parlez-nous de toute communication que vous avez eue lors de ce dernier tour que vous avez eu avec vos ingénieurs, en essayant de comprendre où était Max?

LH: Vous seriez vraiment surpris, eh bien vous pourriez être surpris ou non, mais j’étais vraiment effrayé pour une raison quelconque à la fin. Bonno me donnait les informations sur l’écart, je pense que c’était 30 secondes à une étape, et ça descendait assez rapidement, et dans mon esprit je me demandais «jusqu’où est-ce que c’est jusqu’à la fin du tour». Mais la voiture semblait bien tourner grâce à Maggotts et Becketts, heureusement. Je suis arrivé à 15 et c’est là que ça a vraiment été un peu difficile et je pouvais entendre l’écart descendre de 19 à 10 et je me souviens avoir donné le plein d’essence de 15 à 16 et la chose ne s’arrêtait pas, alors je suis arrivé à le virage avec beaucoup de sous-virage et puis je l’ai entendu partir, neuf, huit, sept et je me suis dit « il suffit de remettre le courant et d’essayer de faire tourner la chose ». Je n’ai certainement jamais rien vécu de tel sur un dernier tour et mon cœur s’est certainement presque arrêté. Je pense que c’est probablement à quel point c’était cool parce que mon cœur s’est presque arrêté.

Conférence de presse

Q: Lewis beaucoup de félicitations. Quel week-end! Vous avez gagné plusieurs fois à Silverstone, mais jamais auparavant vous n’avez franchi la ligne d’arrivée sur trois roues. Pouvez-vous résumer tout cela pour nous?

LH: Eh bien, ouais, au moment où les minutes passent, je me sens de plus en plus mal en réalisant ce qui vient de se passer. Je pense que dans le feu de l’action, l’adrénaline passe et je suppose que la lutte pour l’instinct de survie sort. J’ai pu rester calme et vraiment mesuré et essayer de ramener la voiture à la maison, mais bien sûr, je suis juste assis ici en pensant à toutes les choses qui auraient pu arriver, si le pneu abandonnait dans un virage à grande vitesse ou quelque chose comme ça aurait été une image très différente. Je suis donc incroyablement reconnaissant que ce n’ait pas été le cas et nous venons de réussir, mais j’ai entendu dire que Max rattrapait à une vitesse folle. Je pense que je suis monté sur Hangar Straight et que je pouvais entendre je pense que « vous êtes à 19 secondes » à ce moment-là et j’essayais de prendre de la vitesse dans cette ligne droite, mais la roue faisait de toute évidence un vrai désordre et je pensais » jeez, comment vais-je traverser ces derniers virages sans perdre trop de temps ». Mais heureusement, j’ai réussi le tour 15 et une fois que je suis arrivé dans les deux derniers virages, c’était vraiment une catastrophe. Je pouvais entendre «sept, six, cinq…» et j’ai juste réussi à garder ça ensemble. Comme je l’ai dit, je suis vraiment reconnaissant. Mon équipe a fait un travail fantastique tout au long du week-end mais je pense que nous devons nous pencher sur

Pourquoi nous avons eu ce problème de pneus. Je sais que quelques personnes l’ont fait, mais peut-être que c’était des débris ou quelque chose comme ça ou peut-être que le pneu était juste usé.

Q: Quel avertissement avez-vous reçu?

LH: Aucun. Je regardais constamment le pneu. C’était assez fluide et fonctionnait très bien pendant le virage 3, la chose tournait bien. J’essayais donc de mesurer à quel point il était usé mais je n’avais aucune sensation d’usure, il était particulièrement usé. Et puis c’était juste dans la ligne droite, on pouvait sentir le régime alors que j’étais à pleine vitesse. Le régime diminue lorsque vous commencez à obtenir une friction supplémentaire du pneu car il ne roule pas à la même vitesse et vous sentez l’équilibre se déplacer vers la gauche. Donc, ce fut un peu de panique pendant une seconde et je n’ai presque pas réussi à franchir le virage 7, mais après cela, j’ai réussi à traverser tous les virages.

Q: Max, vient à vous. Je ne veux pas du tout travailler sur ce point, mais si vous n’aviez pas opposé à la fin, cette victoire aurait pu être la vôtre. Pouvez-vous nous dire combien de discussions il y a eu à la radio sur l’opportunité de faire ou non le tour le plus rapide?

MV: Eh bien, c’est facile à dire après, mais je pense que nous avons aussi eu de la chance aujourd’hui que Valtteri ait eu une crevaison, alors nous avons gagné une position, donc je ne suis pas du tout déçu, ni quoi que ce soit. Une fois que Valtteri a eu cette crevaison, OK, c’est un P2 facile. Nous avons donc juste cherché des pneus neufs pour nous en assurer car je n’étais pas non plus sûr de ce qui se passait avec mes pneus car normalement, quand vous voyez d’autres voitures avoir des crevaisons et que vous avez piqué sur le même tour, vous êtes comme, eh bien, cela peut arriver à vous aussi. Donc, vous ne voulez pas avoir ce problème, alors nous nous sommes opposés juste pour être sûrs. On sort, bien sûr avec les pneus Soft et puis Lewis a sa crevaison mais aussi c’est malchanceux. Cela aurait pu être chanceux pour moi mais pas pour Lewis, donc à la fin c’est ce que c’est et je suis très content de la deuxième.

Q: Et votre rythme de course était plus proche de celui de Mercedes aujourd’hui. Êtes-vous satisfait des progrès que vous avez réalisés?

MV: Ouais. C’était une course assez ennuyeuse pour moi. À un moment donné, je n’ai pas vu de voiture devant ou derrière, alors j’ai rappelé à mon ingénieur de s’hydrater – de boire – je n’avais rien d’autre à faire. Donc, oui, nous devons encore nous améliorer, mais oui. C’est ce que c’est. Nous essayons de trouver des choses à faire en conduisant, continuez simplement à en profiter.

Q: Charles, vient à vous. Vous avez terminé troisième ici l’année dernière. Si vous deviez comparer les deux courses: 2019, 2020, obtenez-vous plus de satisfaction de cette troisième place?

CL: Ouais. C’est certainement beaucoup plus inattendu pour cette année. Ça c’est sûr. Nous savons que nous avons eu la chance de monter sur le podium, mais à part cela, je suis plutôt satisfait de la façon dont nous avons travaillé tout au long du week-end. Bien sûr, nous ne voulons pas nous battre pour la quatrième place si longtemps, mais pour le moment, c’est ce dont la voiture est capable. Je pense que nous avons extrait absolument tout de la stratégie et de la voiture. Très heureux et un podium très inattendu mais probablement plus satisfait que l’an dernier pour la troisième place, oui.

Q: Et en ce qui concerne votre propre performance, est-ce en parallèle avec ce que vous avez fait en Autriche?

CL: Oui, j’en suis très content, surtout avec la gestion des pneus. C’était facile. Nous avions un niveau d’appui très agressif à venir ici, donc nous avions beaucoup de vitesse dans les lignes droites mais très difficile dans les virages. Nous étions assez inquiets pour le rythme de course, en particulier pour la dégradation des pneus – mais nous avons réussi à faire du bon travail à ce sujet.

Conférence vidéo

Q: (Alex Kalinauckas – Autosport) Question pour Lewis. Dans quelle mesure avez-vous été en contrôle avec Valtteri pendant la majorité de la course. Cela semblait assez simple jusqu’à la fin du drame. Était-ce l’attaque maximale ou vous reteniez-vous. Et en même temps, l’équipe vous a-t-elle donné des avertissements pour gérer les pneus, pour potentiellement éviter ce qui s’est passé à la fin?

LH: Ouais, pour être honnête, nous étions assez clairs. Valtteri poursuivait et gardait manifestement l’écart. C’était entre 1,2 et 2,0 secondes pendant une bonne période, puis tout d’un coup il a commencé à tomber, alors j’ai réussi à garder un bon rythme et il a commencé à baisser. Je pense qu’il est arrivé à sept secondes à un moment donné. Donc, je ne sais pas vraiment quoi… Je suis sûr qu’il vient de tuer ce pneu avant gauche, je suppose, et il a commencé à baisser pour lui. Pour moi, la voiture se sentait bien, alors j’ai en quelque sorte maintenu le rythme décent. Pour voir les Red Bulls aussi proches qu’ils l’étaient en termes de rythme, je pense que c’est réel. Et ce n’était pas le cas pour nous de refuser ou quoi que ce soit du genre, ou de reculer. Donc, nous pouvons avoir une course serrée potentiellement la prochaine course peut-être.

Q: (Christian Menath – motorsport-magazin.com) Lewis, pouvez-vous nous expliquer le processus lorsque vous vous êtes opposé. Je pense que la voiture de sécurité était la deuxième que tout le monde est venu aux stands, ce qui était un peu imprévu. Pensiez-vous pouvoir arriver au bout avec ces pneus – et de quoi avez-vous parlé lors des briefings avant la course? Combien de temps durerait le pneu dur.

LH: Normalement, ce pneu a généralement une longue durée de vie. Ils ont dit que nous pourrions faire presque toute une distance de course avec, mais que ce soit au rythme où nous allions. Valtteri poussait évidemment à un rythme sérieux auquel je devais répondre, donc c’était assez difficile à gérer. Je pense qu’ils avaient parlé d’une solution à deux bouchons qui était généralement une option plus lente pour nous. Avec le recul, nous nous serions probablement arrêtés dès que nous avons vu le pneu de Valtteri partir, nous nous serions arrêtés – d’autant que Max l’avait fait – car nous aurions dû sortir juste devant et avoir toujours la position. Mais oui, le recul est toujours une bonne chose, comme Max l’avait dit.

Q: (Edd Straw – The Race) Question à Max. Bien qu’il n’y ait aucun moyen de prévoir ce qui s’est passé avec la crevaison de Lewis, pensez-vous qu’à l’avenir il pourrait y avoir un argument pour, si vous êtes assez proche pour peut-être ramasser les morceaux si la voiture de tête a un problème dans le dernier quelques tours pour être peut-être plus conservateur en termes de ne pas prendre le point le plus rapide et de rester à l’écart, juste au hasard? Parce que c’est rare – mais cela arrive de temps en temps, et le gain pourrait être potentiellement énorme lorsque vous avez une voiture qui n’est pas assez bonne pour battre Mercedes au mérite?

MV: Ouais – mais je pourrais aussi avoir une crevaison, vous savez, et je pourrais perdre beaucoup plus. C’est le problème, c’est toujours si facile de dire par la suite que nous aurions dû continuer – mais qui aurait dit que Lewis aurait eu une crevaison? A quelle fréquence ceci se passe-t-il? Normalement, jamais. Donc, je ne regrette rien. Je pense que nous avons pris la bonne décision. Facile à commenter par la suite. Vous ne le savez pas à l’époque – et nous avons estimé que c’était la bonne décision, et je pense toujours que c’est la bonne décision. C’est ce que c’est. Normalement, vous n’avez pas vraiment de crevaisons. Ouais. Ce sont aussi les gagnants mérités. Ce n’est pas comme si j’étais assis ici bouleversé ou déçu. Je suis en fait très heureux d’être deuxième. Normalement, il aurait été troisième, donc…

Q: (Ben Hunt – Le soleil) Question à Lewis. Je me demandais simplement si vous aviez déjà gagné ou terminé une course avec trois pneus. Deuxième question. Message anti-racisme nettement amélioré au départ. Je voulais juste avoir votre avis là-dessus. Étiez-vous satisfait des efforts cette fois-ci?

LH: Je ne pense pas avoir gagné une course sur trois roues, non. Il y a eu une course quand j’étais en Formule Renault, à Croft, où la suspension arrière, il y a deux ressorts arrière et un s’était cassé et donc je me souviens avoir conduit dans les virages, à travers les gauchers avec une roue en l’air, et par les droitiers c’était bien, quelque chose comme ça. C’était donc une course où j’étais en tête et j’ai réussi à gagner la course – juste. Je ne sais même pas comment j’ai réussi à faire fonctionner celui-là. Donc, c’était un peu similaire à aujourd’hui, mais bien sûr, c’était plus extrême aujourd’hui et le coût était évidemment beaucoup plus élevé. En ce qui concerne le départ, j’ai été vraiment très content de ce que les organisateurs ont fait, la Formule 1 a vraiment mis du temps. Je pense que la semaine dernière, j’ai eu de très bons appels Zoom avec Chase et Ross, puis un autre avec Ellie [Norman] pour passer par les différents… tu sais, ce que nous pourrions mieux faire ensemble et comment nous pourrions vraiment solidifier notre approche et notre unité ensemble. Je ne sais pas à quoi cela ressemblait à la télévision, mais j’avais l’impression que c’était beaucoup, beaucoup mieux organisé et il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour avoir ces dix minutes supplémentaires. Je pense que ce qui est vraiment important, c’est que nous continuions à maintenir cela, car nous avons finalement cette plate-forme incroyable. Il y a tellement de gens qui regardent et chacun de nous a besoin d’être rappelé de temps en temps à quel point les choses peuvent être sérieuses, afin que les gens soient conscients. Et évidemment, le plus important est que nous respections, ou qu’ils tiennent particulièrement compte des promesses qu’ils ont faites avant la première course, en ce qui concerne la façon dont ils vont essayer d’attaquer le problème au sein de notre industrie. Ce sera donc une discussion en cours, mais je me sens vraiment confiant et de voir, comme je l’ai dit, le point de vue de tout le monde et l’évolution vers elle.

Q: (Edd Straw – The Race) Une question à Charles. Il semble que Ferrari se soit légèrement penché sur les appuis ce week-end pour obtenir la vitesse en ligne droite pour les qualifications. À quel point cela a-t-il rendu la voiture difficile à conduire en version qualificative, en termes de déplacement beaucoup, et à quel point vous étiez inquiet des performances des pneus en course, et heureux que la course se soit déroulée comme elle l’a fait, quand vous avez pu avez fini par reculer si vous avez eu des difficultés avec les pneus?

CL: Pour les qualifications, je ne pense pas que nous étions trop inquiets. Je pense que nous étions assez confiants que c’était le bon choix mais nous étions plutôt inquiets pour la course. Ça n’a pas été facile aujourd’hui, surtout pendant la Safety Car et pour le redémarrage après la Safety Car, j’ai eu beaucoup de mal. Je n’ai pas pu mettre de température dans les pneus pendant de nombreux tours, et les gars derrière étaient en fait assez proches. Romain était sur un Medium d’occasion et me mettait sous pression. C’était donc la partie la plus délicate de la course – mais une fois que les pneus étaient en température, ce n’était pas si compliqué. Je m’attendais à pire. Nous avons fait du bon travail, je pense, avec les réglages de la voiture et avec l’équilibre de la voiture. C’était très agréable de conduire aujourd’hui.

Q: (Alex Kalinauckas – Autosport) Question à Lewis. Le week-end prochain, nous sommes évidemment de retour ici à Silverstone mais les pneus vont être un peu plus souples. Alors, compte tenu de ce qui s’est passé au cours des derniers tours, dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par cela maintenant? Et à Max, si je puis sur le même sujet, est-ce que cela vous donne une chance de battre Mercedes le week-end prochain?

LH: Un pas plus doux va être un défi pour nous tous et sans aucun doute nous amènera tous à au moins deux arrêts. Et évidemment, nos voitures sont beaucoup plus rapides cette année, nous utilisons les mêmes pneus que l’année dernière, ils n’ont pas été en mesure de développer un meilleur pneu pour faire face aux forces pour cette saison, donc ça va être un défi sérieux. pensez, la semaine prochaine – mais tout le monde est dans le même bateau et naturellement à partir d’aujourd’hui, nous aurons une bien meilleure compréhension de la durée de vie des pneus et de ce que nous pouvons faire pour être mieux préparés la semaine prochaine pour l’ensemble plus souple qu’ils apportent.

MV: Ouais, je pense que tout le monde finira probablement par faire deux arrêts, tu sais? Je ne pense pas que cela changera beaucoup. De plus, pour moi, je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de changements dans ma façon de conduire. Je vais donc probablement compter quelques moutons à côté de la piste.

Vous attendez-vous à être plus proche de Mercedes le week-end prochain?

MV: Normalement non. C’est tellement gros, allez! Peut-être que vous trouvez un dixième, ou un et demi, OK et nous sommes un peu plus proches – mais ce n’est pas assez proche. J’essaye mais ce n’est pas possible pour le moment. Il faut être réaliste. Je veux dire que vous pouvez rêver, et vous pouvez espérer, mais je pense qu’il est bien plus important d’être réaliste, car c’est ainsi que vous avancez. Si vous continuez à rêver de ces chances, cela n’arrivera pas. Nous devons juste continuer à travailler.

Q: (Ben Hunt – The Sun) Question à Max et Charles. L’homme du milieu a désormais 30 points d’avance au championnat des pilotes après seulement quatre courses. Question simple: quelqu’un peut-il l’empêcher de remporter le titre cette année. Je sais que nous sommes au début, mais quelqu’un peut-il l’arrêter?

MV: Non.

CL: La question est «quelqu’un peut-il arrêter Lewis?» Non. Je pense que le gars qui a des chances est Valtteri – mais c’est tout.

Q: (Alex Kalinauckas – Autosport) Une question pour Charles. Il semblait qu’une fois que vous aviez surmonté ce problème de réchauffement des pneus après le redémarrage, il semblait que vous étiez en contrôle, évidemment un peu isolé derrière Max mais, sans Grosjean être derrière vous à ce redémarrage, pensez-vous que vous auriez été en mesure de garder une longueur d’avance sur les McLaren, ou est-ce que c’est ce qui vous a donné un tel écart pour rester en tête?

CL: Je pense que nous avons été assez chanceux d’avoir les Haas entre la McLaren et moi. Si j’aurais pu les garder ou non, je ne sais pas, mais cela aurait certainement été beaucoup plus difficile.

Q: (Chris Medland – Racer) Question à Lewis. Juste à côté de ce que Max et Charles ont tous deux demandé. Ils disent que personne ne peut vous empêcher de remporter le titre cette année. Quelle est la difficulté de votre point de vue où vous avez déjà une avance confortable – vous pouvez vous permettre un DNF et vous resterez en tête du championnat – et cette voiture a l’air si forte qu’il est difficile de voir quelqu’un d’autre que Valtteri être une menace pour tu.

LH: Honnêtement, écoute, je suis un coureur de fond dans l’âme. J’ai grandi, surtout quand vous êtes en karting, vous avez la course roue à roue, c’est ce qui m’a toujours excité, et c’est ce qui me réveille le matin. Certainement… ce n’est pas le combat de championnat que j’aurais espéré. Je préférerais de beaucoup, avoir une bataille très serrée avec ces deux là parce que c’est ce qui me motive. Devoir vraiment jouer… Je pense que je suis encore en train de faire les tours nécessaires mais ce n’est pas une bataille serrée avec Max en qualifications et la même chose avec Charles. J’espère vraiment, vraiment qu’à l’avenir, ce sera plus proche. Ce sont des règles. En fin de compte, chaque équipe reçoit des règles et à la fin de la journée, nous venons de faire un travail exceptionnel collectivement et vous ne pouvez pas blâmer mon équipe pour cela. Ce n’est pas notre faute. Il faut regarder les gens qui dirigent le sport qui font un meilleur travail pour aller de l’avant, je dirais, du point de vue du pouvoir. Je pense qu’ils montrent des signes… Je pense que Ross nous montre une voiture pour l’avenir qui nous rapprochera tous. Espérons que ce n’est pas aussi lent qu’une voiture de GP2, puis nous espérons que nous aurons des courses de karting plus proches à l’avenir.