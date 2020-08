Date publiée: 15 août 2020

Le patron de Fernando Alonso pour 2021, Cyril Abiteboul, dit qu’il «respire à peine» alors qu’il attend que l’Espagnol termine sa candidature à Indianapolis 500.

Ce mois-ci, Alonso est à nouveau en lice pour le titre Indianapolis 500, faisant une troisième tentative de victoire à Brickyard.

Ses efforts en 2017 se sont terminés par une panne de moteur Honda alors que l’année dernière, il n’était pas en mesure de se qualifier lors de la course pour McLaren.

Cette année, il est à nouveau avec McLaren, rejoignant l’équipe et ses deux pilotes à plein temps, Oliver Askew et Patrick O’Ward, dans une entrée de trois voitures.

Le temps d’Alonso au Brickyard n’a cependant pas été le meilleur départ, l’Espagnol ayant mis sa voiture dans le mur jeudi.

Il est reparti indemne, mais cela n’a guère réconforté son patron de Formule 1 2021, Abiteboul de Renault.

« La réponse très simple est que je respire à peine jusqu’au week-end prochain qu’il sort de sa voiture de course d’Indianapolis », a déclaré le Français.

Abiteboul a révélé qu’il avait également fait savoir à Alonso que si McLaren était disposé à lui permettre de quitter ses fonctions en F1 pour s’essayer aux IndyCars, Renault n’adopterait pas la même politique.

«Je peux être très clair qu’une fois qu’il est avec nous, c’est pour de bon et pour un certain temps, donc pas de distraction», a-t-il expliqué.

Mettez la main sur le jeu officiel de Formule 1 2020 via la boutique de Formule 1

Alonso a été le premier pilote à s’écraser lors des essais de l’Indianapolis 500 de cette année, plaçant sa Chevrolet Ruoff Arrow McLaren SP No66 dans la barrière PLUS SÛRE au virage 4 jeudi.

Il est revenu sur la piste le «Fast Friday», terminant 25e des 33 engagés.

Vendredi rapide était amusant. L’équipe @ArrowMcLarenSP a fait un excellent travail hier soir et nous avons réussi à terminer le programme que nous avions pour aujourd’hui. Beaucoup de tours, bon apprentissage et plus d’expérience. Demain temps de qualification ✊️👍👍👍 # Indy500 pic.twitter.com/sp1cIiS6IK – Fernando Alonso (@alo_oficial) 14 août 2020

Alonso a révélé plus tôt cette semaine que l’Indianapolis 500 d’août serait sa dernière visite à Brickyard pendant au moins deux ans.

Non seulement il ne pourra pas faire équipe avec McLaren tout en travaillant comme pilote Renault, mais il comprend que ses engagements en F1 envers l’équipe d’Enstone devront passer en premier.

« C’est une bonne question. Je pense que j’approche la course comme vous l’avez dit, sachant que les deux prochaines années, il sera impossible de venir », a-t-il déclaré à The-Race.

«Je devrais manquer le week-end de qualification si je voulais [do the Indy 500 and Monaco].

«Je ne serai plus avec McLaren l’année prochaine en F1, donc cela ne fonctionnera pas non plus.

«Alors je sais qu’au moins pendant deux ans que je ne serai pas là.

«C’est comme ça en ce moment.

«Je suis ici, prêt à profiter de l’événement, prêt à donner le meilleur de moi-même et à aider l’équipe autant que je peux et nous verrons à l’avenir quelles sont les possibilités et si finalement nous gagnons un jour la course, peut-être que ouvre la possibilité de différentes choses.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.