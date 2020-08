Antonio Felix da Costa a remporté le championnat de Formule E 2019-20 avec deux courses à perdre, après que son coéquipier de Techeetah, Jean-Eric Vergne, ait remporté la course d’aujourd’hui à Berlin.

Le succès de Vergne dans la quatrième course autour du circuit de Templehof confirme également Techeetah comme champion par équipes de cette année.

Da Costa est arrivé à la finale de Berlin avec une avance de 11 points, après que la tête du classement ait changé de mains à chaque course avant l’arrêt de Covid-19. Cinq mois plus tard, il a réussi à mettre sur pied une première double tête presque parfaite à Berlin, prenant un total de 58 points alors que ses rivaux les plus proches ne marquaient rien et lui permettant de prendre une énorme avance.

Bien que plusieurs pilotes étaient encore dans une mince dispute mathématique à la quatrième course, Da Costa est entré dans la course d’aujourd’hui sur le point de remporter le titre.

La journée a bien commencé pour Techeetah, avec un lock-out au premier rang des qualifications menacé uniquement par ce qui semblait être un rythme très soutenu de Sébastien Buemi et Oliver Rowland de Nissan EDams. Ils ont presque égalé les Techeetah en qualifications – ce qu’aucune équipe n’avait pu faire à Berlin jusqu’à aujourd’hui – et n’ont été repoussés qu’à leur propre lock-out de deuxième ligne en Super Pole.

Vergne et Da Costa s’en sont bien tirés et malgré une tentative de Rowland, ils ont réussi à conserver la première et la deuxième place pendant le demi-tour de course ou ainsi de gérer les lumières éteintes. Le vainqueur d’hier, Max Guenther, a été rattrapé au premier virage et poussé par d’autres voitures au freinage, laissé bloqué sur la bonne voie et a réalisé une période de voiture de sécurité.

Les Techeetahs ont à nouveau réussi à faire des progrès décents lors du redémarrage. Cependant, les cieux au-dessus de Tempelhof ont décidé de jeter leur propre surprise dans les œuvres. La pluie – souvent spéculée mais apparaissant rarement en Formule E – est arrivée à 30 minutes de la course. Cela a fait de la surface déjà délicate du vieux béton rugueux de la piste de Tempelhof une patinoire potentielle sur la piste de course, avec du caoutchouc qui avait fourni une adhérence dans les virages à sec glissant aux pneus toutes saisons de Formule E.

Vergne et Da Costa ont utilisé tactiquement la zone du mode Attack, échangeant la tête tout en gardant leurs rivaux derrière. À sept minutes de la fin, Vergne reprend la tête. Il a atteint la ligne avec une bonne quantité d’énergie à revendre, mettant hors de doute les querelles d’après-course lors du grand jour de Techeetah.

Da Costa a remporté son premier succès au championnat depuis son titre de Formule Renault 2.0 en 2009, tandis que DS Techeetah a étendu son record en tant que seule équipe de Formule E à remporter trois titres de pilote. Le titre de leur équipe consécutive ne les place qu’à un championnat derrière la domination de Renault EDams sur les trois premières saisons du championnat, sans doute moins compétitives.

La lutte pour la deuxième et la troisième place du classement reste ouverte, avec Jean-Eric Vergne sur 73 points à la deuxième place.

La saison de Formule E se terminera par deux autres courses sur une variante différente du circuit de Tempelhof, avec plus de virages et de courbes ajoutés, mercredi et jeudi.

