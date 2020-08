Date publiée: 22 août 2020

L’ancien pilote de McLaren David Coulthard a parlé du fameux «facteur de peur» de Ron Dennis lorsqu’il dirigeait l’équipe de Formule 1.

Dennis a été directeur d’équipe chez McLaren de 1981 à 2009 et, au cours de son mandat, a supervisé 10 championnats du monde des pilotes et sept championnats du monde des constructeurs pour les aider à devenir l’une des plus grandes équipes de Formule 1 de tous les temps.

Alors que le régime actuel de McLaren tente de ramener les jours de gloire, Coulthard a parlé de l’influence de Dennis dans la reconstruction de l’équipe et la modernisation de leurs méthodes.

«Il avait une approche clinique», a déclaré Coulthard via Channel 4.

«Quand il a commencé sa carrière de mécanicien, il n’aimait pas que les gens aient les mains sales. Toute cette approche de la préparation des voitures était une vision plus axée sur la science plutôt que sur la vieille méthode de garage graisseuse.

«Il ne fait aucun doute qu’il a donné le ton. Il s’attendait à ce qu’un équipage motivé soit là pour mettre pleinement à profit ses compétences.

«Le monde a changé, mais à bien des égards, on peut dire qu’il a gouverné avec un facteur de peur.

«S’il voyait quelqu’un dans le garage avec les mains dans les poches, il disait:« Je ne te paie pas pour rester les mains dans les poches », il y avait toujours des choses comme ça.

«Il avait une vision si claire de ce à quoi il s’attendait et avait des normes si élevées que tout le monde était un peu nerveux.»

Bien que Dennis ait peut-être eu des membres du personnel à l’aise chez McLaren, Coulthard pensait qu’il était un excellent chef d’équipe.

«Non, je n’avais pas peur de lui, c’était un super patron et très bien avec les pilotes», a ajouté Coulthard.

«Sa vision pour les pilotes, qui était probablement motivée par ce qu’il avait vu avec Prost, Senna et les grands de cette époque quand il dirigeait pour la première fois des équipes, était qu’il vous voulait soit dans la salle de gym, dans les tests de voiture ou en développement, ou il voulait que vous alliez sur une plage quelque part pour profiter de la vie.

« Alors je me suis dit » hé, ce contrat semble plutôt bon … et vous êtes payé! «

Mettez la main sur la collection officielle McLaren 2020 via la boutique de Formule 1

Voyant que nous sommes dans un voyage dans le passé, rappelons-nous le moment où Fernando Alonso a retrouvé Dennis avec une grosse pêche juteuse pendant ses jours McLaren.

« [Ron’s] très précis sur tout ce qui est égal », a déclaré l’ancien responsable des communications de McLaren, Matt Bishop via le podcast‘ In The Pink ’de Natalie Pinkham.

«Il admet être« TOC »sur la propreté.

«Et l’une des choses qu’il déteste absolument par-dessus presque tout le reste, ce sont les gens qui mangent des fruits juteux sans couteau ni fourchette.

«Donc, si vous mangez une nectarine, une pêche ou une prune, Ron veut que vous la mettiez dans une assiette, que vous ayez un couteau bien aiguisé, que vous la mainteniez avec la fourchette, que vous la coupiez avec un couteau tranchant et que vous mettiez de petits le fruit dans votre bouche avec la fourchette.

«Fernando est arrivé avec, je pense, la pêche la plus grosse et la plus mûre que j’aie jamais vue.

«Et il s’est juste assis à côté de Ron [slurping] comme ça et laissant tout le jus couler dans sa barbe et laissant les morceaux de pulpe de fruit dans sa barbe.

«Tout le monde présent n’aurait pas su à quel point Ron aurait été pénible de trouver ça mais croyez-moi, Fernando l’a fait. Fernando était définitivement sur un numéro alors avec Ron.

«Mais c’est Fernando. Fernando est un excellent pilote. Excellent chauffeur. Il est également opérateur. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!