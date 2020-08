Les portes sont restées fermées un dimanche matin calme à l’Indianapolis Motor Speedway, le plus grand site sportif du monde qui ne peut pas permettre aux spectateurs d’entrer pour la première fois en 104 courses de l’Indianapolis 500.

Certains irréductibles ont refusé d’être dissuadés par la pandémie qui a contraint Roger Penske à organiser ses 500 premiers propriétaires de l’emblématique speedway devant des tribunes vides. Ils ont installé des chaises dans des parkings en gravier en face de la voie rapide et ont jalonné des endroits le long de la clôture de la 16e rue, où des espaces dans les tribunes offrent une vue sur la piste et une occasion d’apercevoir le classique américain.

Les fans ont payé de l’argent pour regarder l’Indy 500 même pendant la Dépression, et la course n’a été annulée que deux fois dans l’histoire, par la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Un Indy 500 régulier peut attirer plus de 300 000 fêtards; Penske a déclaré qu’il y aurait environ 2 500 personnes sur place au début de la course.

Marco Andretti commence sur la pole puisque le pilote de troisième génération est le premier de la famille la plus célèbre du sport automobile à mener le champ Indy 500 au vert depuis que grand-père Mario l’a fait en 1987. Mario a la seule victoire Indy 500 parmi cinq pilotes Andretti différents, et cette sécheresse depuis 1969 est souvent appelée «la malédiction Andretti».

Mythe ou pas, Andretti aura une tâche ardue. Il commence aux côtés de Scott Dixon, quintuple champion d’IndyCar, qui a ouvert cette année avec trois victoires consécutives. Andretti doit également affronter ses propres coéquipiers d’Andretti Autosport, dont les précédents vainqueurs de la course Ryan Hunter-Reay et Alexander Rossi.

Le camp d’Andretti a mené l’étourdissant affichage de la vitesse de Honda en plaçant huit de ses pilotes parmi les neuf premiers. La valeur aberrante de Chevrolet est la recrue de 19 ans, Rinus Veekay, un Néerlandais connu pour faire du vélo sur la piste.

Les stars de Chevrolet sont coincées à l’arrière du peloton et il comprend le redoutable quatuor de Penske: Simon Pagenaud et Will Power, vainqueurs des deux derniers 500, partent 25e et 22e. Le champion en titre de la série Josef Newgarden commence 13e, tandis que Helio Castroneves, triple vainqueur faisant son 20e et peut-être dernier départ en Indy 500 pour Penske, tentera de pénétrer dans le club des quatre fois vainqueurs à partir du 28e.

Fernando Alonso, à sa troisième tentative de remporter la Triple Couronne du sport automobile, démarre 26e alors que les pilotes Chevrolet n’ont tout simplement pas réussi à trouver la vitesse nécessaire pour décrocher les premières places.

Le peloton compte cinq recrues, et VeeKay et Alex Palou se retrouvent tous les deux à partir des trois premiers rangs. Deux des nouveaux venus sont coéquipiers avec Alonso: Pato O’Ward et Oliver Askew ont tous deux montré qu’Arrow McLaren SP avait des voitures rapides cette année, donnant l’espoir qu’Alonso pourrait avoir une vraie chance d’ajouter Indianapolis à un CV qui comprend des victoires au Mans. et Monaco.

Penske et le personnel du Speedway se sont donné beaucoup de mal pour donner à la 500 l’impression d’un événement de classe mondiale, même sans spectateurs. Les Thunderbirds de l’Air Force prévoyaient de survoler le speedway après l’hymne national et le chant de «Back Home Again in Indiana». Les présentations traditionnelles des chauffeurs devaient se dérouler comme d’habitude.

Les pilotes se sont également donné beaucoup de mal pour reconnaître les détenteurs de billets navrés que les séries générationnelles de participation à l’Indy 500 soient interrompues dimanche. Tous les 33 ont fait des visites surprises individuelles aux fans locaux; ils ont également enregistré des messages pour sélectionner les détenteurs de billets à partir de leurs sièges réels.

Penske prévoyait de donner l’ordre aux conducteurs de démarrer le moteur. Il est le quatrième propriétaire dans l’histoire du speedway et a finalisé l’achat de la famille de feu Tony Hulman en janvier. La famille Hulman-George a été propriétaire d’Indy pendant 75 ans et contrôlait le commandement depuis 1955.