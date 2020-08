Le thème était constant parmi les pilotes après deux séances d’entraînement à chaud sur le Circuit de Catalunya: le pneu le plus dur de Pirelli souffre le plus de la chaleur.

Lando Norris les a décrits comme des «ordures», ajoutant: «Je sens que j’aurais plus de contrôle sur la pluie en ce moment.»

«Je pense que c’est la même chose pour tout le monde», a-t-il poursuivi, «chaque fois que quelqu’un était sur le pneu dur, il avait l’air horrible, et il est allé sur le moyen ou le mou et s’est amélioré massivement. Donc je ne pense pas que ce soit juste nous. »

Le Grand Prix d’Espagne a lieu trois mois plus tard que d’habitude. Dans la chaleur estivale, les températures de la piste ont poussé à 50 ° C vendredi et des conditions similaires sont attendues au cours des prochains jours.

George Russell était d’accord avec l’évaluation de Norris sur les performances du composé dur dans la chaleur et, s’il y en avait, il allait encore plus loin que son rival. «C’est absolument une poubelle», a déclaré le pilote Williams. «C’était horrible.»

«Gooey»: le verdict de Ricciardo sur les pneus durs de Pirelli Il pense que le composé de pneus durs est si pauvre que les conducteurs doivent éviter la stratégie typique de commencer sur le composé moyen et de faire un seul arrêt au stand pour les pneus durs.

«Ça va être bizarre parce que d’ordinaire, si vous voulez faire un travail à guichet unique, vous direz, moyennement difficile. Mais le dur était tellement nul, je pense que c’est un meilleur pneu pour aller sur le pneu souple. Donc, probablement un deux arrêts: doux-moyen-moyen ou doux-moyen-doux va être mieux que de le mettre dur car il ne mérite aucune place sur une voiture de Formule 1. »

Les chiffres de Pirelli confortent le raisonnement de Russell. Selon le fournisseur officiel de pneus du sport, le pneu dur est plus d’une seconde par tour plus lent que le moyen, tandis que le pneu souple offre un gain de temps au tour de 0,7 seconde sur le composé intermédiaire.

Si ces chiffres sont vus dimanche – et ils pourraient changer à mesure que plus de caoutchouc est posé sur la piste – cela pourrait encourager les équipes à opter pour des stratégies à deux arrêts.

Mercedes a bien roulé dans les températures matinales plus fraîches… « Une seconde à Barcelone, compte tenu du fait qu’il y a 66 tours, c’est un assez grand delta », a déclaré Mario Isola, responsable du sport automobile et de la F1 chez Pirelli. «Je ne peux pas exclure que quelqu’un essaie de se qualifier avec un médium, il est logique que lorsque la voiture est lourde pour avoir un pneu cohérent et aujourd’hui le médium l’était, je dirais le meilleur en tant que compromis entre adhérence et constance.

«Mais alors quelqu’un pourrait essayer d’utiliser le logiciel pour un relais de la course. La stratégie à guichet unique est marginale, elle est à la limite. Nous l’avons vu aussi l’année dernière, mais nous pouvons le confirmer cette année. Donc, si les équipes ciblent une stratégie à deux arrêts, elle peut également utiliser le soft et le medium: deux soft et un medium ou deux medium et un soft. »

D’autres pilotes étaient moins tranchants dans leurs critiques du caoutchouc mais apparemment peu plus satisfaits des pneus durs. Daniel Ricciardo, quatrième plus rapide pour Renault après ce qu’il a appelé une «délicieuse» deuxième séance d’essais, a déclaré que les pneus «se comportaient complètement différemment» dans les températures plus chaudes.

«Tout semble – je vais faire un autre titre ici – gluant. C’est comme tout ce qui est très gluant et bancal. La prise en main, la sensation est vraiment différente de ce à quoi nous sommes habitués ici. »

Il est possible que le pneu se révèle meilleur que prévu le jour de la course. Cela s’est déjà produit: quelqu’un près de l’arrière, sans rien à perdre, prend une chance sur un pneu non vieilli, trouve un rythme inattendu et les leaders emboîtent le pas.

Quoi qu’il en soit, un autre lock-out Mercedes au premier rang demain ressemble à une certitude clouée. Reste à savoir si cela restera le cas à partir de la prochaine course, une fois que les «modes quali» seront interdits.

… Mais Verstappen avait l’air bien sur une piste plus chaude Derrière eux, le concours devrait être serré. Bien qu’il soit très heureux d’être de retour, Sergio Perez a minimisé ses chances de reprendre la troisième place de Nico Hülkenberg sur la grille la semaine dernière.

Cela encouragera Red Bull à ce que Max Verstappen, jamais l’épine du côté de Merccedes, puisse à nouveau se battre contre eux. Il serait aidé en cela si Alexander Albon pouvait se rapprocher du rythme de son coéquipier samedi.

Un autre signe positif pour Red Bull est venu dans la session de l’après-midi. Mercedes n’a pas semblé aussi forte dans des conditions plus chaudes cette année, et alors que les températures ont atteint les niveaux élevés attendus dimanche, les W11 ont tourné plus lentement qu’elles ne l’avaient fait plus tôt dans la journée. Samedi pourrait bien être un autre avantage pour Mercedes, mais le jour de la course pourrait être à nouveau une autre histoire.

Temps de pratique combinés

Progrès des équipes par rapport à 2019

