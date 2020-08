Lorsque les courses IndyCar ont repris début juin, le propriétaire de l’équipe Michael Shank a changé de cap, les conducteurs et les membres d’équipage ont commencé à voyager sur des vols privés au lieu d’avions de ligne commerciaux nettement moins chers.

Il a fourni du matériel désinfectant individuel pour les chambres d’hôtel, ajouté des brumisateurs désinfectants à la boutique de l’équipe et dépensé beaucoup pour les couvre-chefs. Rien ne semblait trop insignifiant pour assurer la sécurité de son équipe.

Les coûts inattendus et le calendrier incertain auraient pu menacer l’avenir d’une équipe prometteuse comme Meyer Shank Racing.

Cependant, Roger Penske a plongé dans sa fortune personnelle et a aidé ses coéquipiers en sauvant chaque année l’Indianapolis 500, la course phare du calendrier de la série.

«Cela nous écraserait vraiment, vraiment de nous débarrasser de notre joyau de la couronne», a déclaré Shank. «Nous ne saurons jamais à quel point cela a durement frappé lui et ses entreprises. Mon opinion est qu’il envisage de posséder cette piste et cette série comme une tutelle qu’il veut garder dans la famille pendant encore 75 ans. Alors, quand il dit que tout va être coupé, que pouvons-nous dire – nous comprenons. Vous n’entendez pas de voix dissidente dans la foule. »

En effet, tout le monde est monté à bord du navire du Captain.

Personne ne se plaint dans Gasoline Alley du fait que le sac à main Indy 500 ait été coupé en deux après que Penske se soit engagé à verser 2 millions de dollars supplémentaires en février, ce qui porte le pot total à 15 millions de dollars.

Personne ne se plaint du fait que Penske a renoncé à contrecœur à sa promesse de courir le 500 devant les fans sur sa piste nouvellement achetée. Personne ne se plaint des doubles titres qui sont devenus un incontournable du programme de cette saison.

Au lieu de cela, Penske, qui détient un record de 18 titres Indy 500 en tant que propriétaire de l’équipe, est félicité pour avoir maintenu la saison 2020 à flot.

«J’ai dit à beaucoup de gens que nous remercions Dieu que nous ayons Roger Penske», a déclaré Bobby Rahal, vainqueur de la course en 1986 et propriétaire de l’équipe de son fils. «Je ne pense pas qu’il s’attendait à quelque chose comme ça quand il a acheté la ligue et le speedway.

«Je pense que chaque propriétaire devrait remercier Roger Penske. Nous avons deux courses sur certaines de ces pistes, ce qui est assez épuisant et courir ici à Indy est la pierre angulaire du sponsoring que nous avons. Donc au moins nous le faisons. «

Penske n’allait jamais abandonner la course qui l’a rendu célèbre. Il arrive sur la piste depuis 1951, à 14 ans, et il a vu l’impact que cette course peut avoir. Dans une lettre jeudi aux fans, Penske a écrit que les 500 ont façonné sa vie.

Les sponsors interviennent pour une autre raison: l’énorme scène internationale de l’émission 500.

C’est probablement la raison pour laquelle Ed Carpenter Racing a décroché le parrainage de l’US Space Force après le début de la pandémie COVID-19, comment les organisateurs de la course ont réussi à remplir la grille de départ traditionnelle de 33 voitures et pourquoi NBC pense pouvoir attirer un public record dimanche malgré l’absence de fans et femmes sur le terrain pour la première fois depuis 1999.

Ce que les équipes apprécient le plus chez Penske à l’heure actuelle, c’est sa volonté d’écrire des chèques aux équipes à plein temps de la série malgré une baisse monumentale des revenus de billets.

À juste titre, Penske donnera l’ordre de démarrer les moteurs de l’Indianapolis 500, assumant un rôle occupé par feu Tony Hulman ou la famille Hulman-George pendant des décennies.

« Disons simplement ceci, il a toujours fait les paiements du cercle des leaders aux équipes », a déclaré Shank. «Il ne suffit pas de diriger une équipe, mais cela suffit pour faire la différence. C’est une bénédiction, c’est quelque chose qui relie vraiment les points lorsque vous essayez de conclure des transactions d’un million de dollars. »

Mark Miles, président et chef de la direction de Penske Entertainment, la société mère d’IndyCar, a joué un rôle déterminant dans l’élaboration d’un calendrier révisé, conçu pour réduire les coûts avec des week-ends en double.

«Nous ne regardons pas leurs états financiers, mais nous avons essayé de les soutenir du mieux que nous pouvions», a déclaré Miles. «Je pense que tout le monde s’en sort. Les propriétaires d’équipe sont résilients. Tout le monde a resserré la ceinture. »

Cinq courses restent au programme de cette année, dont un troisième voyage sans précédent à Brickyard en octobre pour deux autres courses sur route. Miles aimerait toujours remettre la course reportée du Mid-Ohio au programme également.

Et avec la pandémie persistante, il n’y a aucune assurance pour la saison prochaine, mais au moins Penske est aux commandes.

« Il a encaissé beaucoup de succès dans le domaine commercial, nous savons donc que nous avons de la chance de courir ici », a souligné le poleman de dimanche, Marco Andretti. «