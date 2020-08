Date publiée: 14 août 2020

Max Verstappen s’attend à ce que ses meilleures chances de battre Mercedes au Grand Prix d’Espagne soient à nouveau en course plutôt qu’en qualifications.

Le Néerlandais a infligé une première défaite aux champions du monde en 2020 en remportant le Grand Prix du 70e anniversaire du week-end dernier à Silverstone, en utilisant une stratégie inspirée et un rythme de course impressionnant dans sa Red Bull.

À cette occasion, Verstappen s’était qualifié en P4 et après les séances d’essais libres de vendredi à Barcelone, il a écarté ses chances de départ au premier rang.

Verstappen était troisième plus rapide en FP1 et FP2, plus des trois quarts de seconde du temps le plus rapide de chaque session, et le cahier de formulaire suggère donc qu’il semble prêt pour la P3 lors des qualifications samedi.

«Je pense que la voiture fonctionnait plutôt bien aujourd’hui», a déclaré Verstappen – qui occupe la deuxième place du classement du Championnat du monde, à 30 points du leader Lewis Hamilton – sur Sky Sports.

«Sur un tour, nous manquons clairement de rythme à Mercedes, mais dans l’ensemble, je pense que ce fut une journée positive. Sur les longs trajets, la voiture était plutôt agréable à conduire, c’est donc assez important. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait à nouveau battre le duo Mercedes, il a répondu: «En qualifications, je ne pense pas que nous puissions le faire, ils sont très rapides.

«Mais qui sait dans la course? Je me sentais bien dans la voiture aujourd’hui – voyons dimanche si ce sera la même chose. «

Alex Albon, coéquipier de Verstappen chez Red Bull, était à nouveau au milieu de terrain et loin d’être complètement satisfait de ce qu’il avait retiré des deux séances d’essais libres.

Le pilote thaïlandais d’origine londonienne était P8 dans le relais du matin, à 1,821 seconde du temps le plus rapide, établi par Valtteri Bottas, et P13 dans l’après-midi, à 1,608 seconde du plus rapide Lewis Hamilton.

«Nous avons essayé plusieurs choses, mais cela n’est pas allé dans la direction que nous voulions», a déclaré Albon, qui s’est frayé un chemin à travers le peloton pour terminer une respectable P5 à Silverstone la semaine dernière.

