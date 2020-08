Le leader des points NTT Indycar Series, Dixon, a grimpé au sommet du tableau de vitesse jeudi lors de la deuxième journée d’essais du 104e Indianapolis 500 présenté par Gainbridge avec un tour de tête de 39.8050 secondes, 226.102 mph dans la Honda # 9 PNC Bank Chip Ganassi Racing.

Son tour rapide a bénéficié d’un remorquage aérodynamique, les pilotes continuant à affiner les réglages de course dans le trafic.

Dixon, qui a ouvert la saison 2020 avec trois victoires consécutives, s’est hissé à la première place sur l’ovale de 2,5 milles après avoir enregistré la troisième vitesse la plus rapide mercredi le jour de l’ouverture à 224,047. Il semble être l’un des principaux prétendants à la pole position lors du week-end de qualification des forces armées ce samedi et dimanche et à sa deuxième victoire sur l’Indy 500 le jour de la course, dimanche 23 août.

«Aujourd’hui, nous avons fait quelques changements mineurs et essayé de trouver des équilibres différents», a déclaré Dixon. «Nous nous concentrons également sur la sensation de la voiture. La voiture n ° 8 a eu des changements hier que (son coéquipier Marcus Ericsson) a aimé et nous les avons essayés, mais je suis sur la clôture. Nous sommes juste en train de parcourir ces variantes et essayons de gérer autant de trafic que possible et de rendre la voiture aussi confortable que possible pour la course.

«Nous travaillons vraiment dur sur la configuration de la course. Nous avons eu beaucoup d’options sur lesquelles travailler, et nous voulions également exécuter certaines des choses que les deux autres voitures ont essayées. Nous avons également travaillé sur la recherche de trafic aujourd’hui pour voir comment la voiture réagirait. «

Takuma Sato a terminé deuxième du classement général jeudi avec 225,693 dans la Honda Panasonic / PeopleReady n ° 30, avec Marco Andretti troisième avec 225,249 dans la Honda n ° 98 pour béton / bordure américaine.

Conor Daly était le pilote Chevrolet le plus rapide, quatrième au classement général avec 225,106 dans l’entrée n ° 47 de la United States Air Force. La recrue Alex Palou a complété le top cinq et une autre bonne journée pour les équipes Honda avec 224,971 dans le n ° 55 Dale Coyne Racing avec le Team Goh Honda.

Jack Harvey était le pilote le plus rapide sans remorquage aérodynamique, avec un meilleur tour en solo de 222,124 dans la Honda n ° 60 AutoNation / SiriusXM.

Le premier incident sur deux jours de pratique est survenu à 16 h 40. – 50 minutes avant la fin des essais – lorsque le double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso n’a pas été blessé dans un accident.

Alonso a établi un contact du côté droit avec la barrière SAFER à la sortie du virage 4 après avoir coupé le tablier de béton dans le virage 4 avec sa roue avant gauche, avec sa Chevrolet Ruoff Arrow McLaren SP n ° 66, puis faisant un demi-tour à gauche à l’entrée des stands et glissant dans la paroi intérieure de la fosse, établissant un contact secondaire avant droit. La voiture a subi des dommages modérés.

Alonso, qui a également chuté aux essais l’année dernière, a terminé huitième aujourd’hui avec 224,363 avant son accident.

« C’était la voiture, l’adhérence de la voiture », a déclaré Alonso. «Cet endroit, les murs sont très proches. C’est comme ça. Malheureusement, cela s’est reproduit aujourd’hui. Espérons que cela se produise aujourd’hui au lieu de dimanche 23.

«Vous apprenez chaque tour que vous faites ici, et nous avons appris de cela. Demain on recommence. Je pense que tout ira bien demain. Continuons notre bon travail et, espérons-le, plus de problèmes. »

Ben Hanley a terminé la première phase de son test de recyclage après l’entraînement d’aujourd’hui sur la Chevrolet n ° 81 DragonSpeed ​​USA. Il tentera de terminer la phase finale lors des essais vendredi.

La pratique se poursuit de 11 h à 17 h 30. Vendredi pour tous les pilotes, avec une couverture en direct sur INDYCAR Pass sur NBC Sports Gold. Les voitures recevront une augmentation du turbocompresseur – générant environ 50 chevaux et des vitesses plus élevées – lors des essais du «vendredi rapide» en préparation du week-end de qualification des forces armées de la Couronne samedi et dimanche.

«Ça va être cool», a déclaré Dixon. «C’est un grand saut (en puissance). Nous sommes à des vitesses assez faibles (aujourd’hui). Je m’attends à voir de très grandes vitesses demain, surtout dans les remorquages. Tout le monde essaiera d’obtenir une piste claire, mais ce sera difficile à obtenir. Je suis excité pour demain – Vendredi rapide. «