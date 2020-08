La voiture de Formule 1 de Racing Point a été surnommée la «Mercedes rose» car elle ressemble à un clone du vainqueur du titre de l’année dernière, mais l’équipe basée à Silverstone revient sur ce qu’elle considère comme une idée fausse.

Ils disent que la similitude est profonde et qu’ils méritent plus de respect.

Faire référence à «Tracing Point» est un empannage facile qui ne reflète pas la réalité, affirment les patrons, alors que les stewards envisagent une série de manifestations Renault remettant en question la légalité de la voiture aux couleurs roses.

Le directeur de l’équipe, Otmar Szafnauer, et le technicien Andrew Green, ont déclaré à . dans une interview vidéo au Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end dernier qu’il était temps de «donner du crédit là où le crédit était dû».

« Pas tellement pour moi, mais pour les gars de l’usine, qui ont travaillé très dur pour développer cette voiture là où elle se trouve et qui travaillent toujours dur pour faire de nouveaux développements », a déclaré Szafnauer.

« Pour que leur travail soit écarté pour dire » Ah, vous avez copié « ou » plagié « comme j’ai entendu quelqu’un le dire, ce n’est absolument pas vrai et cela est allé trop loin. »

Renault a protesté contre Racing Point lors des trois dernières courses, son action se concentrant sur les conduits de frein qui sont des «pièces répertoriées» cette année – ce qui signifie que les équipes ne peuvent pas utiliser le design d’un autre concurrent.

Le constructeur français a déclaré que la protestation concernait également le modèle de la F1 pour l’avenir et ce que cela signifie d’être un constructeur.

Des rivaux qui sont d’accord avec Renault, comme McLaren, accusent Racing Point d’aller au-delà de l’esprit du sport et veulent que les futures réglementations excluent les voitures imitatrices. Une décision, qui peut faire l’objet d’un appel, est probable cette semaine.

Les conduits de frein n’étaient pas répertoriés l’année dernière lorsque Racing Point concevait sa voiture avec une nouvelle philosophie aérodynamique basée sur celle de Mercedes – qui fournit leurs moteurs et leur boîte de vitesses – plutôt que Red Bull.

IMPRESSIONNEMENT RAPIDE

Le Racing Point a été incroyablement rapide, les deux voitures occupant la deuxième ligne de la grille en Hongrie, et Green a suggéré qu’elles étaient désormais considérées comme une menace pour leurs rivaux plus grands et plus riches.

«En 2019… le transfert d’informations sur les conduits de frein était tout à fait légitime. Et nous avons utilisé ces données comme référence, comme point de départ pour nos conduits de frein, en toute légalité », a-t-il déclaré.

«Renault essaie d’imposer la réglementation 2020 sur 2019, la rendant rétrospective.»

Szafnauer, qui a grandi près de Detroit, a comparé la situation à l’état du Michigan qui a relevé l’âge de la consommation d’alcool dans les années 1970 de 18 à 21 ans.

« Vous ne pouvez pas regarder rétrospectivement en arrière et dire » maintenant l’âge de boire est de 21 ans, l’année dernière, à 19 ans, vous avez bu une bière et vous allez en prison « , a-t-il déclaré.

Racing Point, qui sera connu sous le nom d’Aston Martin l’année prochaine, appartient à un consortium canadien dirigé par le milliardaire Lawrence Stroll, qui a apporté de nouveaux fonds à une équipe qui a dépassé son poids en concourant sous le nom de Force India.

Szafnauer a souligné que Racing Point employait environ 115 aérodynamiciens sur un effectif total d’environ 485 et qu’ils avaient produit 886 modèles uniques pour les conduits de frein seuls.

Green a déclaré que la copie avait toujours fait partie de la F1 et que «vous ne pouvez pas oublier ce que vous savez déjà.

« Nous avons été accusés de faire quelque chose que d’autres personnes prétendent ne pas faire, ce qui est absolument faux », a-t-il déclaré.

«Il est absolument courant en Formule 1 depuis des décennies, de regarder les concepts et les idées des gens, de les prendre et de les s’approprier.

«Les gens dans des maisons de verre ne devraient pas jeter de pierres.»