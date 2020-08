Felipe Drugovich, qui a perdu un tir lors de la victoire lors de la très animée manche de Formule 2 d’hier, a fait amende honorable dans la course de sprint avec une course confortable vers sa deuxième victoire de l’année.

MP Motorsport a remporté sa deuxième victoire du week-end alors que Drugovich a suivi le triomphe de son coéquipier samedi, menant le peloton de près de 10 secondes après 26 tours.

Après que les températures de piste très élevées dans la course principale aient causé une dégradation massive des pneus, des conditions plus fraîches et plus couvertes ont fait de la course de sprint une affaire plus simple.

La grille était en bas d’un pilote après que Sean Gelael eut subi une fracture de la colonne vertébrale lors d’une collision au dernier tour qui l’a vu voler au-dessus d’un trottoir. Giuliano Alesi est parti des stands après avoir décroché dans le tour de formation.

Luca Ghiotto est parti de la pole position inversée après avoir lutté dans la course aux longs métrages. Mais il n’a pas pu résister à son compatriote, Drugovich, qui n’était clairement pas d’humeur à laisser passer un tir à la victoire après avoir été frustré par sa stratégie aux stands hier.

Mick Schumacher a fait un autre départ lancé à partir de la troisième place sur la grille, mais n’a pas été en mesure de capitaliser sur l’avantage et a fini par tomber derrière le quatrième partant Callum Ilott.

L’ordre de marche, contraint par la gestion des pneus, s’est rapidement stabilisé. Les conducteurs ont signalé une grave dégradation et leurs pneus avant gauche en particulier étaient visiblement grainés au neuvième tour. Guanyu Zhou a été forcé de pénétrer dans les stands par une crevaison à l’avant gauche. Néanmoins, Drugovich était en mesure d’étendre régulièrement son avantage sur Ghiotto.

Dan Ticktum et Jack Aitken se sont affrontés au 19e tour, après avoir glissé dans l’ordre avec une dégradation majeure. Ilott, qui avait l’air fort au départ de la course, est tombé à la neuvième place des points. Mais Drugovich, Ghiotto et Schumacher ont continué leur progression vers le drapeau à damier sans heurter.

Ilott a conservé sa tête du championnat, malgré le fait que son rival le plus proche, Christian Lundgaard, le dépasse pour la huitième et le dernier point à la fin de la course. Le prétendant au titre précoce, Robert Shwartzman, a subi une autre finition sans point, mais conserve la troisième place du classement.

