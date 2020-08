Lewis Hamilton dit que ses efforts pour améliorer la diversité en Formule 1 sont plus importants pour lui que de savoir s’il égalera le record de Michael Schumacher de sept victoires aux championnats du monde.

Le record de Schumacher, qui dure depuis 16 ans, est considéré comme une référence ultime de succès pour un pilote de Formule 1. Hamilton l’égalisera s’il remporte le championnat de cette année, qu’il mène actuellement.

Hamilton a également lancé des appels pour que la Formule 1 adopte une position ferme contre le racisme et a exhorté le sport et les équipes rivales à embaucher dans un milieu plus diversifié. S’exprimant dans une interview pour le site officiel de la F1, Hamilton, 35 ans, a décrit comment il avait été inspiré par son héros Ayrton Senna, décédé à l’âge de 34 ans.

«En vieillissant, vous faites preuve de plus d’empathie, vous commencez à comprendre les gens et tout le monde qui traverse son propre chemin», a déclaré Hamilton. «J’ai regardé Ayrton étant jeune et je ne comprenais certainement pas ou ne pouvais pas apprécier où il se trouvait dans la vie parce que je n’y étais pas allé.

«Il a eu un impact énorme, il a ému toute la nation. Et non seulement une nation, mais des gens du monde entier, m’ont profondément touché et m’ont motivée à vouloir aller faire ce qu’il a fait.

«Maintenant, j’ai le même âge que lui quand il est décédé et je suis plus conscient de mon environnement et je vois tout ce qui se passe dans le monde. Et ce que je ne sais pas, ce que nous ne savons pas, c’est combien de jours il nous reste. Je ne suppose pas que je vais vivre jusqu’à 90 ans. Je veux donc m’assurer de maximiser chaque jour. »

Hamilton a fondé une commission pour utiliser le sport automobile pour promouvoir l’enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques auprès des jeunes noirs. La commission travaille avec la FIA dans le but de promouvoir la diversité dans le sport automobile, que Hamilton a soutenu vocalement ces derniers mois.

Il a également exhorté le président de la FIA Jean Todt et le président-directeur général de la F1 Chase Carey à faire plus pour promouvoir la diversité dans le sport.

«Si j’avais pris ma retraite il y a un an, peut-être que rien n’aurait changé», a-t-il déclaré. «Mais ce que j’aime voir en ce moment, c’est qu’il y a ce réveil. Toujours pas tout le monde, vous avez encore beaucoup de ces équipes qui ne disent rien et se tiennent responsables, il y a encore beaucoup de gens là-bas, mais il s’agit de trouver l’équilibre dans la façon dont vous engagez ces personnes.

«J’espère que dans 10 ans, je ne veux pas que ce soit 20 ans, j’espère que dans un court laps de temps, nous pourrons voir des changements. Vous avez déjà vu Chase et le sport, vous voyez Jean avec qui j’ai discuté et qui a embauché une dame de la Jamaïque qui travaille maintenant sur la campagne de diversité pour la FIA, donc vous voyez des choses.

«Mais nous devons rester sur eux. Et c’est, je suppose, une partie de mon travail ici. Et cela signifie plus pour moi parce que si je suis capable de regarder en arrière dans le temps et de penser: « Oui, j’ai remporté des championnats, mais j’ai aidé, j’ai contribué à changer les perspectives du sport et à le rendre plus accessible. des gens du monde entier », je pense que ce serait formidable de faire partie.»

Lorsqu’on lui a demandé si ce changement signifierait plus pour lui que de gagner un septième championnat du monde, Hamilton a répondu: «Bien sûr».

