Mercedes n’a pas pu profiter de son avantage d’une seconde face à ses rivaux lors du Grand Prix du 70e anniversaire dimanche, tout comme Max Verstappen de Red Bull qui a volé aux Black Arrows ce qui semblait être une victoire certaine.

Partant de la pole, Valtteri Bottas a obtenu la marche sur son coéquipier Lewis Hamilton en P2 alors que le duo se mettait au loin avec seulement Max Verstappen accroché.

Après une douzaine de tours, il est devenu évident que la Mercedes W11 mâchait ses pneus et en quelques tours, Verstappen (qui a commencé sur les Mediums alors qu’autour de lui ses rivaux étaient sur le Soft) a reniflé la victoire et senti que Mercedes essayait par inadvertance de perdre la course.

Le temps que la poussière soit retombée, Valtteri s’est retrouvé sur la troisième marche du podium, et non sur la première, alors qu’une victoire était attendue. Au lieu de cela, il a terminé derrière le vainqueur Verstappen et son coéquipier Hamilton dont la stratégie plus audacieuse lui a permis de terminer deuxième lorsque le Finlandais était à court de munitions.

Downbeat et dans un rare cas de critique de sa propre équipe, Bottas a déclaré lors des entretiens après les qualifications: «En tant qu’équipe, nous dormions à un moment donné lorsque Max a réussi à prendre de l’avance et ma stratégie était loin, loin d’être idéale. Beaucoup à apprendre d’aujourd’hui, je pense.

« Très frustrant. Ce n’est jamais formidable de partir de la pole et de terminer P3. Je pense que nous étions à peu près sur le pied arrière depuis le moment où j’ai perdu la position de piste au profit de Max.

Nous aurions potentiellement pu aller plus longtemps dans le deuxième relais, comme Lewis l’a fait, pour pouvoir pousser plus vers la fin de la course avec des pneus plus frais. J’ai essayé de suivre Max, mais dès que j’ai commencé à pousser dans le dernier relais, les pneus se sont effondrés.

«Nous avons vraiment lutté avec les cloques aujourd’hui; dès que vous avez des ampoules, vous perdez l’adhérence et la performance, et cela devient très dur. Il semble que les autres équipes, en particulier Red Bull, n’aient pas eu le même problème, nous devrons donc nous pencher sur cela et essayer d’aller au fond des choses.

«Il y a beaucoup à apprendre pour nous aujourd’hui, mais comme toujours, nous allons avancer et essayer de revenir plus forts», a ajouté Bottas qui devance désormais Hamilton de 40 points dans la course au titre, dix de plus que dimanche matin.