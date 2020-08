Ferrari est devenue la première équipe à confirmer qu’elle a fait appel de la décision rendue par les commissaires sportifs de la FIA sur l’utilisation par Racing Point de conduits de frein de source Mercedes.

Renault, qui avait initialement protesté contre les voitures RP20 après le Grand Prix de Styrie, a par la suite annoncé qu’il avait également décidé de poursuivre son appel. Cependant, McLaren, une autre des cinq équipes qui a annoncé son intention de faire appel la semaine dernière, a abandonné la procédure.

L’appel de Ferrari concerne à la fois la décision de vendredi dernier, qui s’appliquait aux protestations de Renault contre Racing Point aux Grands Prix de Styrie, de Hongrie et de Grande-Bretagne, et la décision des commissaires de dimanche concernant la même infraction lors du Grand Prix du 70e anniversaire du week-end dernier.

« Nous venons de confirmer notre intention de faire appel contre le document de décision quatre des commissaires sportifs (publié le 7 août à 9h30) et le document 41 (publié le 9 août à 16h44) », a déclaré Ferrari dans un communiqué.

Renault a déclaré avoir «confirmé notre intention de faire appel de la décision des commissaires sportifs concernant les conduits de frein Racing Point».

Analyse: comment la manifestation de Renault Racing Point a conduit la FIA à réviser ses règles sur les «voitures clones»«En attendant, nous continuerons à travailler de manière intensive avec la FIA et toutes les parties prenantes pour développer et mettre en œuvre un cadre réglementaire clair et applicable qui garantira que toutes les équipes participant à la saison 2021 développeront elles-mêmes leur concept aérodynamique original», a-t-il ajouté.

McLaren a déclaré dans un communiqué qu’elle «respecte les décisions de Ferrari et de Renault de poursuivre leurs appels et suivra la procédure avec intérêt», mais qu’elle «a décidé de ne pas faire appel des décisions des commissaires sportifs de la FIA concernant les protestations de Renault contre Racing Point».

« L’équipe se félicite des décisions et des conclusions des commissaires dans cette affaire et surtout que la FIA a démontré que les transgressions des règles seront étudiées et punies », a-t-il poursuivi.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

De plus, McLaren Racing est heureux que la FIA clarifie davantage les règlements sportifs et techniques pour protéger la Formule 1 en tant que sport où les équipes sont clairement définies comme des constructeurs, et supprime le potentiel que le championnat du monde de Formule 1 inclut des voitures qui sont, en fait , des copies d’autres concurrents ».

« Compte tenu de ce qui précède et d’une vue d’ensemble de tous les facteurs en compte, McLaren Racing ne continuera pas à faire appel dans cette affaire. »

Dans les 24 heures qui ont suivi l’annonce de la décision vendredi dernier, cinq équipes, dont Ferrari, Renault et McLaren, ont fait part de leur intention de faire appel. La fenêtre de 96 heures pour qu’ils soumettent officiellement ces protestations expire demain matin.

Les deux autres équipes qui ont déclaré leur intention de faire appel de la décision sont Williams et Racing Point eux-mêmes.

Il a été constaté que Racing Point avait enfreint la réglementation sportive en utilisant les conduits de frein arrière Mercedes 2019, fournis par les champions du monde, comme base pour la conception de ses pièces correspondantes cette année. L’équipe a reçu des conduits de frein avant et arrière de Mercedes, mais n’a couru que les avants la saison dernière, ce qui a amené les stewards à conclure que l’utilisation de leurs conduits de frein arrière a enfreint les règles.

Les commissaires ont infligé à Racing Point une amende de 400 000 € (360 000 £) et leur ont accordé une déduction de 15 points de leur score au championnat des constructeurs pour avoir utilisé les conduits dans le Grand Prix de Styrie. L’équipe a reçu une réprimande pour son utilisation continue des conduits dans les grands prix hongrois, britanniques et du 70e anniversaire.

Ferrari n’a pas confirmé les motifs de son appel. Suite à l’annonce de la décision la semaine dernière, le directeur de l’équipe, Mattia Binotto, a déclaré: «Le point le plus important qui a au moins été clarifié est qu’il y a eu violation de la réglementation. Maintenant, la sanction et le verdict sont-ils les bons?

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison F1 2020

Partagez cet article . avec votre réseau: