La quête de Fernando Alonso pour terminer la dernière étape de l’insaisissable Triple Couronne du sport automobile se poursuit après avoir terminé 21e au tour en raison de problèmes d’embrayage dans sa McLaren et éventuellement de mettre fin à la tentative de l’Espagnol d’égaler l’exploit unique de Graham Hill.

La semaine d’Indianapolis 500 de l’Espagnol a mal commencé quand il a été le premier à chuter lors des essais quand il a lancé le mur avec sa Arrow McLaren SP # 66 et a donc semblé compromettre sa préparation à la 104e course de la grande course. Il n’a réussi à se qualifier qu’en 26e; dans son année recrue, il s’est qualifié cinquième.

Le joueur de 39 ans a résumé son après-midi: «Je suis content de terminer la course, c’est positif… le point négatif, c’est que nous avons été très rapidement hors de combat avec le problème d’embrayage.

Quoi qu’il en soit, je pense que l’équipe Arrow McLaren SP a été fantastique pendant la course, la stratégie et les arrêts aux stands signifiaient que nous gagnions toujours des positions. Je suis très fier du travail que nous avons accompli ces dernières semaines. Nous avons essayé de courir, mais la chance n’était pas avec nous aujourd’hui, mais je suis fier de l’effort de tous les membres de l’équipe. »

Mon premier Indy500 terminé! Une expérience formidable! ✊️

Alors que nous étions déjà à la moitié du retour (P15 à mi-course), nous avons eu une panne d’embrayage … donc à chaque arrêt au stand à partir de là, nous avons eu un départ manuel avec des mécaniciens poussant la vieille école! Heureux quand même! Merci Indy ❤️ pic.twitter.com/8wmAq2KhEi – Fernando Alonso (@alo_oficial) 23 août 2020

« Nos fans sont tombés amoureux de Fernando », a déclaré le président de l’Indianapolis Motor Speedway, Doug Boles, lors d’un appel téléphonique avant la course de cette année. «Ils connaissaient son talent lorsqu’il est venu ici et il a adopté l’Indianapolis 500 et toute l’expérience.

Le président-directeur général de Penske Entertainment, Mark Miles, a déclaré que la puissance de star d’Alonso avait stimulé la popularité d’IndyCar: «Il est l’un des meilleurs pilotes de tous les temps, l’une des personnalités les plus célèbres et les plus connues du sport dans le monde.

«C’est un vrai pro et une personne très terre-à-terre et ce fut un plaisir d’en apprendre un peu plus. Chaque fois que nous pouvons le faire venir ici, nous sommes ravis. «

Alonso est libre de rejoindre Renault qu’il dirigera en 2021, le joueur de 39 ans faisant son retour en F1 avec l’équipe qu’il a remporté ses deux titres de F1 en 2005 et 2006.

Mais le patron de l’équipe de France Cyril Abiteboul a exclu toute incursion en Indy 500 lors de la réunification, « Je peux être très clair qu’une fois qu’il est avec nous, c’est pour de bon, et pendant un certain temps, donc pas de distractions. »

Cela ne manquera pas de mettre le rêve de la Triple Couronne sur la glace pour l’Espagnol qui pourra cependant se réconforter du vainqueur de cette année – Takuma Sato – qui a fait l’acte, pour la deuxième fois à 43 ans.

Le temps est donc peut-être encore du côté d’Alonso lorsque sa deuxième aventure en F1 finira par suivre son cours.

Notamment, Sato a conduit pour BAR-Honda en 2005 quand Alonso a remporté son premier championnat du monde de F1, et en 2006, le pilote japonais a couru pour Super Aguri lorsque l’homme d’Oviedo a remporté son deuxième titre.

Mais dimanche, au Brickyard, la 104e édition de la grande course, c’était un renversement de rôle avec le champion Takuma et Fernando un tour de retard, hors du top 20.