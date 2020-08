Date publiée: 19 août 2020

Le patron d’AlphaTauri, Franz Tost, pense que l’avenir de la F1 devrait impliquer des équipes «clients» qui sont autorisées à acheter des pièces clés à des fabricants concurrents.

Tost pense que l’idée d’avoir des constructeurs indépendants est dépassée, étant donné que certaines équipes construisent des affiliations plus étroites avec d’autres à l’ère actuelle de la F1.

L’une de ces relations est entre AlphaTauri et Red Bull, qui sont sous la même propriété.

Ferrari a des relations avec Haas et Alfa Romeo, à qui elles fournissent des moteurs, tandis que la récente controverse sur la «copie» a mis en évidence les liens entre Mercedes et Racing Point.

Le point de vue de Tost est en contradiction avec l’ambiance qui prévaut dans le paddock dans le cas de Racing Point, la FIA confirmant qu’elle veut s’assurer que les équipes se conforment pleinement à l’obligation de concevoir leurs propres pièces répertoriées.

Mettez la main sur la collection officielle AlphaTauri 2020 via la boutique de Formule 1

Cependant, l’Autrichien a déclaré à Autosport: «L’opinion personnelle de mon côté est que les équipes devraient pouvoir acheter beaucoup plus à une autre équipe.

« Pourquoi? Parce que pour moi, cette philosophie selon laquelle chaque équipe doit être un constructeur est dépassée.

«Je sais que tous les puristes de la F1 disent:« Ah, nous devons être un constructeur. Chaque équipe doit tout concevoir en interne ». La question est, et vous savez que les ingénieurs le disent, «comment financez-vous tout?»

«Parce que nous avons atteint un niveau si élevé sur le plan technique, les meilleures équipes ont une infrastructure fantastique. Si quelqu’un veut entrer en F1 – même les équipes qui sont en F1, s’ils veulent rattraper leur retard – c’est très difficile et presque impossible.

«Et vous dépensez des millions. Et je demande simplement « pourquoi? » Je demande « pourquoi chaque équipe doit-elle avoir sa propre soufflerie, son propre CFD, 500 à 600 employés? »

«D’accord, maintenant il y a le plafond des coûts à venir. Mais néanmoins, à mon avis, nous dépensons encore trop d’argent, surtout maintenant dans ces circonstances économiques difficiles.

«Mais la réglementation est comme ça. Personnellement, je repense encore à l’époque où nous sommes arrivés en F1 avec Toro Rosso et que nous venons de recevoir une voiture d’un an de Red Bull Technology et nous pouvions courir avec un tiers de l’argent.

Tost a également remis en question le projet de la FIA de limiter la copie de voitures via la photographie ou d’autres techniques de «rétro-ingénierie».

Il a ajouté: «Vous ne pouvez pas interdire aux équipes de faire des photos des autres voitures. C’est aussi vieux que la F1 elle-même.

«La question est maintenant, pour revenir à ces conduits de frein spéciaux, bien sûr que vous ne pouvez pas faire de photos de l’intérieur, de toutes les petites parties des conduits de frein, sur la piste de course.

«Cela signifie que nous devons obtenir ces pièces pour faire les photos et c’est maintenant la question de savoir si cela est légal ou non, si vous violez ou non les droits de propriété intellectuelle.

«Mais ce n’est pas entre mes mains de décider. Je pense que c’est alors la question à laquelle la Cour d’appel internationale devra répondre. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!