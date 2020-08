Pierre Gasly d’AlphaTauri a qualifié sa performance au Grand Prix de Grande-Bretagne de la meilleure de sa carrière, remportant une septième place.

Cherchant à récupérer son siège chez Red Bull, Gasly a été confortablement le plus impressionnant des deux pilotes AlphaTauri jusqu’à présent dans la saison de Formule 1 2020, et l’a prouvé à nouveau avec sa performance de dimanche.

«Honnêtement, j’ai adoré cette course», a-t-il déclaré. «C’était probablement l’un des meilleurs de mon côté, je dois dire.

« Nous ne nous attendions pas à un tel résultat aujourd’hui, nous savions que nous pourrions potentiellement marquer des points, mais cela allait être un défi car le timing de la première voiture de sécurité ne jouait pas entre nos mains »

«C’était vraiment difficile. J’ai essayé de tout donner pour rester avec le groupe devant nous, avec la Renault, avec le Racing Point et la Ferrari, et je dois dire que les batailles que j’ai menées étaient vraiment sympas, vraiment agréables.

Manquant la Q3 de samedi dans une impasse avec Lance Stroll, Gasly a pris sa revanche dimanche en dépassant le Canadien en piste, avant de battre un nom encore plus grand dans Sebastian Vettel de Ferrari.

«Je pense que nous étions 12e à l’époque et j’ai dû me frayer un chemin dans la foule. C’était difficile mais très agréable et j’ai eu beaucoup de belles batailles avec Vettel, Stroll et Giovinazzi.

«J’ai eu du mal à me rapprocher de Sebastian, mais j’ai eu un coup pour le dépasser et je savais que je devais essayer de le faire fonctionner.

«Il n’arrive pas tous les jours que vous puissiez dépasser une Ferrari à l’extérieur, alors j’ai vraiment apprécié celle-là!»

«Je me sens bien dans la voiture et nous savons où nous devons nous améliorer, alors espérons que nous pourrons faire un autre pas en avant dans les semaines à venir.»

Jetté de Red Bull après le Grand Prix de Hongrie de l’année dernière, le Français a clairement remis son mojo dans la course depuis, et avec son remplaçant Alexander Albon en difficulté, il est juste de se demander s’il sera appelé à nouveau dans un proche avenir.

