Pierre Gasly dit qu’il ne réfléchit pas à l’opportunité de se voir offrir un retour chez Red Bull malgré un bon début de campagne 2020 chez AlphaTauri.

Maintenant dans sa troisième année en tant que pilote de Formule 1, Gasly a été promu de Toro Rosso à Red Bull l’année dernière, mais n’a passé que 12 courses dans la meilleure équipe avant d’être abandonné. Après son retour à Toro Rosso, il a rapidement retrouvé sa forme, marquant une percée sur le podium au Grand Prix du Brésil.

L’équipe a été renommée AlphaTauri pendant la saison morte et Gasly a continué à bien performer, atteignant le troisième trimestre à trois reprises, ce que son coéquipier Daniil Kvyat n’a pas encore fait. Cependant, Gasly a déclaré qu’il n’avait aucune idée de gagner une promotion chez Red Bull.

« Honnêtement, ce sont des questions auxquelles je n’ai même pas pensé », a déclaré Gasly en réponse à une question de .. «Je pense que ce sont clairement des choses pour lesquelles, pour le moment, je ne veux pas dépenser trop d’énergie et trop de temps à y penser.

«Je veux juste être compétitif dans l’AlphaTauri parce que c’est ce qui va me donner des opportunités à l’avenir. C’est mon seul objectif pour le moment chaque week-end: prendre chaque week-end à la fois et être compétitif en qualifications samedi, être constant dimanche, essayer de faire de bonnes performances.

«J’espère que ça va porter ses fruits à la fin et que ce sera le bon moment et me donnera une bonne opportunité à l’avenir. Mais je pense que pour le moment, il est un peu trop tôt pour poser ce genre de questions ou essayer de répondre à ce genre de questions. «

Gasly a eu du mal à égaler la performance de qualification de Max Verstappen chez Red Bull. Son remplaçant, Alexander Albon, trouve cette tâche tout aussi difficile. Cependant, Gasly a insisté sur le fait que sa priorité était de «se concentrer sur moi-même» plutôt que sur Albon «et d’offrir les meilleures performances possibles avec la voiture que je possède.»

« De toute évidence, je pense que récemment, nous avons très bien fait, » dit-il. «Nous nous sommes qualifiés devant lui en [Hungary and both British races]. Mais ce n’est pas ma priorité, je ne me concentre pas là-dessus.

«Je ne veux pas vraiment dépenser trop d’énergie parce que cela ne va pas me rendre plus rapide, cela ne m’apportera rien sur ma propre performance. Ce n’est donc pas mon objectif.

« Je sais qu’Alex est un gars rapide et il a été rapide dans le passé, je ne sais pas vraiment ce qui se passe pour lui en ce moment, mais évidemment cela ne semble pas si facile. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Combinaison d’entraînement du Grand Prix d’Espagne de Gasly et Kvyat

L’AlphaTauri s’est trop rapproché pour le confort pendant les essais.

Alors qu’il devançait Kvyat lors de leurs simulations de relais de course, Gasly a été invité à « reculer de deux secondes à la fin de ce tour, Danny fera de même. » Gasly s’exécuta, mais fut ensuite surpris de voir Kvyat plonger à l’intérieur de lui au tournant 14/15 chicane.

« Les gars, c’est quoi ce bordel, tu as dit qu’on recule? » Il a demandé. « J’ai dit que nous reculions de deux secondes, nous avons reculé de six ou sept », lui a-t-il dit. « Je n’ai pas reculé du tout, » rétorqua-t-il, « putain, ça ne marche jamais. »

La frustration de Gasly n’était pas injustifiée, car Kvyat n’avait pas reculé et ne lui avait apparemment pas demandé de le faire avant qu’il ne soit trop tard. Il était déjà roue à roue avec son coéquipier dans la chicane lorsque son ingénieur de course lui a dit: «Nous pouvons ouvrir l’écart, Danny, nous pouvons ouvrir l’écart.

Alors qu’il accélérait dans la ligne droite des stands, un Kvyat confus demanda: «Je ne comprends pas? Tu lui as dit quelque chose sur moi ou pas? Allez les gars, nous devons mieux gérer les voitures.

Ce n’est pas la première fois que Gasly s’oppose à la tactique de son équipe lors des entraînements cette année. À un moment donné lors de la deuxième séance d’essais pour le Grand Prix de Styrie, il a protesté que l’équipe ne l’avait envoyé sur la piste que pour donner un remorquage à Kvyat. AlphaTauri a déclaré qu’il gère un système de rotation équitable pour ses deux pilotes.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison F1 2020

Partagez cet article . avec votre réseau: