Date publiée: 5 août 2020

George Russell a révélé sa joie et son soulagement après avoir finalement dépassé une voiture de F1 qui n’était pas une Williams au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le Britannique s’est montré prometteur tout au long de sa première campagne en 2019 malgré une fin sans point dans la décevante FW42, mais Williams a franchi une étape nette cette année.

À deux reprises jusqu’à présent, Russell a failli se qualifier pour la Q3, bien que le rythme de course soit resté un problème, la P12 au Grand Prix de Grande-Bretagne étant sa plus haute position à ce jour.

En course, il a terminé devant Carlos Sainz, qui a abandonné les points en raison d’une panne de pneu tardive, ainsi que Antonio Giovinazzi, son coéquipier Nicholas Latifi, Romain Grosjean et Kimi Raikkonen.

Mettez la main sur la collection officielle Williams 2020 via la boutique de Formule 1

Pendant la course, il a pu dépasser l’Alfa Romeo de Giovinazzi, et bien que cela puisse ne pas sembler si significatif, ce fut en fait un moment décisif pour Russell qui avait finalement la voiture sous lui pour dépasser un pilote qui ne l’était pas. au volant d’une Williams.

« C’est la première fois que je dépasse une autre F1 qui n’est pas une Williams », explique-t-il par GPFans.

«Je ne peux penser à aucune autre fois que cela se soit produit. C’est la première fois à un rythme pur que nous avons été plus rapides qu’une autre voiture. C’était une sensation si agréable!

«Dans le passé, je me suis retrouvé hors de position, plus haut que nous n’aurions dû l’être, et ce n’est pas agréable de se battre avec des gars dans une voiture qui est considérablement plus lente et qui a beaucoup moins d’appuis. Il est très difficile pour un pilote de se défendre contre quelqu’un qui a juste plus d’adhérence.

«Pour moi, c’était vraiment agréable de retrouver ce sentiment d’être le pilote à l’attaque et pas seulement avec mon coéquipier mais dans une autre équipe.

«Moi et Nicholas [Latifi] a dépassé Kimi. C’était un peu plus délicat contre Giovinazzi, mais c’était bien de pouvoir combler cet écart et au moins de se battre.

Ce fut un renversement complet pour Russell de ce qu’il avait vécu jusqu’à présent en 2020. Cette fois, il partait dernier sur la grille, condamné à la 20e place grâce à une pénalité pour ne pas avoir ralenti sous drapeaux jaunes.

La Formule 1 restera à Silverstone pour le prochain Grand Prix du 70e anniversaire où Russell espère constater que le rythme de course de Williams est toujours à la hausse.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.