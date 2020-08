Date publiée: 3 août 2020

George Russell craignait d’être lui aussi frappé par la malédiction de crevaison qui a gâché les derniers tours du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Trois voitures – celles de Lewis Hamilton, de son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas et de la McLaren de Carlos Sainz – ont souffert de délaminations à la fin de la course. Hamilton s’est accroché pour la victoire, mais Bottas et Sainz ont tous deux abandonné les points.

Leurs malheurs n’étaient pas suffisants pour propulser Russell dans le top 10 alors qu’il se retrouvait pris en sandwich entre Bottas et Sainz en P12, mais le pilote Williams était au courant de ce qui se passait et craignait qu’un incident similaire ne lui arrive.

Parlant de sa course sur Sky Sports, l’Anglais a déclaré: «J’avais vraiment du mal dans les premiers tours – après les voitures, après Kimi (Raikkonen). Puis tout à coup après la Safety Car, la voiture était vraiment forte et j’ai réussi à dépasser Kimi et à rattraper Antonio (Giovinazzi).

«Ensuite, j’ai eu très peur dans les trois derniers tours pour avoir une crevaison. Je n’avais aucune idée de ce qui se passait avec Valtteri, Carlos, Lewis et je pensais «sûrement pas». Puis je suis entré et j’ai vu la voiture de Lewis.

«Cette piste est brutale, elle est si rapide. À chaque tour, nous parcourons Copse à 170 km / h, mais ce n’est pas génial d’avoir ces crevaisons. »

Pour confirmer. * # BritishGP 🇬🇧 | #WeAreWilliams 💙 * Nous allions publier ceci au drapeau à damier, mais nous ne savions pas à 100% où nous avions fini au milieu de tout le chaos 🙈 pic.twitter.com/EKzWFEX88q – WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 2 août 2020

Après une année 2019 lamentable, Williams s’est considérablement amélioré cette saison, notamment en qualifications, Russell devenant désormais un habitué en Q2.

À Silverstone, il a été encouragé par la façon dont sa performance en course a imité ce qu’il a produit samedi et pense que c’est un signe positif pour l’avenir.

«Je pense qu’il est bon de savoir que notre rythme de dimanche correspondait à notre rythme de samedi ce week-end», a ajouté Russell.

« Si nous pouvons conserver une bonne position quali, P15 devant les Alfa Romeos et les Haas, il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas rester là sur le mérite le dimanche. »

Le coéquipier de Russell, Nicholas Latifi, a fait écho à ces pensées après son arrivée en P15, qui l’a mis devant Romain Grosjean et Kimi Raikkonen – la première fois en F1 qu’il n’a pas terminé le dernier de ceux qui ont terminé la course.

Le Canadien a déclaré: «Je pense que sur les quatre premières courses jusqu’à présent, c’était la course où, en durée, la voiture s’est sentie la meilleure et la plus prévisible.

«La voiture était vivante et c’était vraiment agréable à conduire. Dans le premier tour, j’ai commis une erreur et je suis parti et j’ai perdu ma position en piste, mais en plus j’avais beaucoup de confiance pour pousser.

«Ce fut une course assez agréable, car c’est beaucoup plus agréable lorsque vous vous battez contre d’autres voitures.»

