Date publiée: 16 août 2020

George Russell a pu tirer parti des avantages de la compétitivité de sa Williams dans le Grand Prix d’Espagne malgré sa 17e place.

L’Anglais a été impliqué dans plusieurs escarmouches sur piste qui ont reflété comment sa voiture était plus performante en course que lors des essais et des qualifications.

Williams a également tenté une stratégie contraire en donnant à Russell un court relais intermédiaire sur les pneus moyens car, selon les mots de Dave Robson, leur responsable de la performance des véhicules, ils «cherchaient à couvrir les voitures qui s’étaient dressées derrière nous».

Russell a déclaré: «C’était mieux que prévu, pour être honnête. J’ai pris un bon départ, j’ai doublé quelques pilotes puis j’ai passé toute l’après-midi à me battre vraiment – me battre avec Romain (Grosjean) pendant un bon moment, j’ai réussi à le dépasser en piste, ce qui était agréable.

«Puis se battre avec Kimi (Raikkonen), le garder derrière moi, a eu une belle petite bagarre avec lui. Mais le reste des gars était trop rapide. Nous avons lancé les dés et cela n’a pas porté ses fruits, mais nous devions à notre place – nous nous serions quand même retrouvés à l’arrière, donc des points positifs à emporter.

«Nous n’étions pas à un million de kilomètres aujourd’hui, alors qu’hier et vendredi nous étions à des kilomètres, donc relativement satisfaits.

«Mais lorsque vous êtes constamment sur la défensive en tant que pilote, c’est toujours si difficile lorsque vous adoptez une stratégie alternative et que vous avez des voitures plus rapides derrière vous.

«J’ai été coincé derrière (Esteban) Ocon pendant une grande partie de la course, ce qui pour nous, nous battre avec une Renault qui se bat pour la Q3 chaque semaine, a été agréable. En fait, il me retenait un peu mais je pense qu’il ne faisait que soigner ses pneus.

Le coéquipier de Russell Nicholas Latifi a terminé une place plus loin en P18, avec seulement Romain Grosjean derrière lui.

Le Canadien a également essayé une stratégie différente, en commençant avec les pneus moyens et en terminant par un court passage sur les pneus souples.

Latifi a déclaré: «C’était assez délicat. J’ai pris un bon départ mais j’ai eu du mal dans le premier tour. Pendant les cinq ou six premiers tours, je n’avais aucune confiance et cela a annulé ma course lors de ce premier relais.

«Nous avons essayé de faire quelque chose d’autre en termes de stratégie, mais cela n’a pas fonctionné. Mes deuxième et troisième relais en termes de rythme n’ont pas été si mauvais, mais je pense que c’est tout ce que nous avons pu gérer après le premier relais. »

