Lewis Hamilton a remporté sa septième victoire en Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche malgré une crevaison au dernier tour à Silverstone.

Le sextuple champion du monde a remporté sa troisième course consécutive après avoir remporté sa 91e pole position samedi en qualifications, devançant Max Verstappen aux deuxième et troisième places de Charles Leclerc.

Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, a raté une deuxième place après avoir reculé suite à une explosion de pneus de son propre chef, tandis que Carlos Sainz a également été confronté à des problèmes de pneus.

Voici comment les pilotes ont évalué:

Lewis Hamilton – 8

Brillant en qualifications sur ses derniers runs mais perd un point pour son spin en Q2 qui a fait ressortir un drapeau rouge. A dominé la course depuis malgré une escapade légèrement lente et était incroyablement calme pour ramener la voiture à la maison dans le dernier tour avec seulement trois pneus en état de marche.

Max Verstappen – 9

Excellent comme on s’y attendait tout au long du week-end, mais la décision de le mettre en retard lui a peut-être coûté une victoire inattendue.

Charles Leclerc – 9

A dominé son coéquipier Sebastian Vettel tout le week-end et a définitivement maximisé le potentiel de la voiture en qualifications et en course. A très bien fait pour décrocher deux podiums déjà cette saison.

Daniel Ricciardo – 9

A été excellent toute la saison et ce fut une autre performance fantastique. Ricciardo a été énergique dès le début avec les McLarens plus rapides avant de prendre l’avantage tard lorsque Sainz a ralenti avec des problèmes de pneus.

Lando Norris – 7

En plus de Sainz en qualifications une fois de plus, il s’est fait prendre très tôt et est tombé derrière son coéquipier. Il a perdu une quatrième place face à Ricciardo dans les derniers tours et aurait peut-être pu faire plus pour dépasser Sainz quand il a commencé à ralentir.

Esteban Ocon – 8

Certainement sa meilleure performance depuis son retour en Formule 1. Toujours pas tout à fait au niveau de Ricciardo, mais il a fait de beaux mouvements et a vraiment regardé le rythme.

Pierre Gasly – 9

Une autre brillante démonstration de Gasly, qui a dépassé une Ferrari au mérite en dépassant Vettel. Resté patient dans les premiers stades et a fait les mouvements lorsque l’occasion se présentait.

Alex Albon – 5

Un week-end torride pour Albon qui est sorti en Q2 et s’est écrasé en FP2. Il est ensuite entré en collision avec Kevin Magnussen dès le début et jouait au rattrapage, bien qu’il ait certes bien fait pour remonter à la huitième place.

Promenade de la lance – 6

Après une très bonne présentation en Hongrie, c’était plutôt la promenade à laquelle nous nous sommes habitués. Peut-être qu’il a lutté sans Perez comme référence, mais a néanmoins maximisé le potentiel du RP20.

Sebastian Vettel – 5

Il a été assez loin de son coéquipier tout le week-end et sera déçu de terminer 10e derrière des voitures plus lentes. Les choses ne vont pas bien entre lui et l’équipe et il ne serait pas surprenant d’entendre qu’il y avait un problème avec sa Ferrari.

Valtteri Bottas – 7

Un rythme de course bien meilleur pour le Finlandais cette semaine, car il a réussi à garder Hamilton honnête pendant une bonne partie de dimanche, mais il aura été déçu d’être aux trois dixièmes des qualifications. Vraiment malchanceux d’avoir une éruption de pneu tardive qui laisse l’écart entre lui et son coéquipier à 30 points.

George Russell – 8

Meilleure course à ce jour après avoir fait une autre apparition en Q2, bien qu’une pénalité sur la grille l’ait vu partir plus loin. Il semble que les Williams aient fait un pas en avant avec leur mise à niveau.

Carlos Sainz – 7

Éclat de pneu mis à part, c’était une bonne performance de Sainz, qui a devancé son coéquipier au départ. Cependant, il n’a jamais poussé à partir de là et en a souffert.

Antonio Giovinazzi – 6

Il a sans aucun doute de la vitesse, mais il est tout simplement incapable d’éviter les erreurs habituelles. Une autre pénalité de temps lui a coûté un tir aux points et l’a vu tomber derrière Russell.

Nicolas Latifi – 6

Mieux en course qu’auparavant mais reste loin de Russell. Filé dans les qualifications aussi, ce qui devient une habitude trop régulière.

Romain Grosjean – 7

Je ne peux pas lui reprocher d’avoir pris le pari stratégique, mais cela n’a tout simplement pas porté ses fruits. Sa défense était amusante, voire parfois un peu agressive, mais c’était bien de le voir se battre dur.

Kimi Raikkonen – 5

Une course désastreuse pour le vétéran qui ne peut pas s’amuser en ce moment au vu des performances d’Alfa Romeo. Perte d’une plaque d’extrémité d’aile avant, ce qui pourrait être la raison des problèmes de pneus constatés tardivement.

Daniil Kvyat – 6

Battu par Gasly en qualifications une fois de plus avant de subir une mauvaise chute. Le deuxième regard suggère que ce n’était pas de sa faute et qu’il était bon de voir qu’il n’a fait aucun mal.

Kevin Magnussen – 6

Envoyé dans le gravier dans le premier tour par Alex Albon dans un mouvement que le Danois a qualifié de «mal jugé». Battre Grosjean en qualifications, mais j’aurais espéré plus après une si bonne course en Hongrie.

Nico Hulkenberg – 7

Désespérément malchanceux de pouvoir prendre le départ de la course, l’Allemand mérite d’être félicité pour avoir pris de la vitesse si vite. Non loin de Stroll en Q2, bien que n’ayant jamais conduit cette voiture auparavant. Je m’attendrais à ce qu’il aille mieux la semaine prochaine.