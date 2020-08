Lewis Hamilton, Carlos Sainz Jnr, Pierre Gasly et Kimi Raikkonen ont été les vedettes des . du Grand Prix d’Espagne. Voici pourquoi.

Étoiles

Lewis Hamilton La 88e victoire en carrière de Lewis Hamilton était loin d’être la plus excitante, mais certainement l’une de ses plus catégoriques. Sa première manche en Q3 était assez bonne pour la pole position – comme plusieurs autres, il n’a plus trouvé de temps sur son deuxième effort – et une escapade sans faille signifiait qu’il était peu susceptible d’être défié.

De là, il a mesuré judicieusement son rythme dans les premières étapes, puis a commencé à extraire les performances de ses pneus quand il en avait besoin. Son insistance catégorique sur le fait que l’équipe utilisait des pneus moyens plutôt que des pneus tendres pour sa dernière course a souligné à quel point il était complètement au top le week-end dernier.

Carlos Sainz Jnr

Une performance assurée de Carlos Sainz Jnr a confirmé la décision de McLaren d’installer un nouveau bloc moteur sur sa voiture pour résoudre les problèmes de refroidissement de son MCL35. Il a failli faire passer le Red Bull d’Alexander Albon à la sixième place sur la grille, mais a remporté la place dans la course, malgré que McLaren ne paraisse pas heureuse sur le composé mou.

Kimi raikkonen

Raikkonen a tiré le meilleur parti de son Alfa Romeo De manière déprimante, commencer et terminer à la 14e place est à quoi ressemble un bon week-end pour le champion du monde 2007 cette année. L’Alfa Romeo C39 ne valait pas mieux, et en qualifications, il a même réussi à battre une Renault. La voiture semble préférer des composés de pneus plus tendres, mais lors des qualifications et de la course, Raikkonen s’est retrouvé à court d’entre eux.

Pierre Gasly

En Espagne, Pierre Gasly a pris le résultat qu’il aurait dû avoir à Silverstone, où son après-midi a été gâché par une mauvaise stratégie. Après avoir repris l’AlphaTauri en Q3, il a gagné deux places au départ et a terminé la course en respirant le cou de l’homme qui l’avait remplacé chez Red Bull l’année dernière.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Les lutteurs

Esteban Ocon

Ocon était à la casse avec les pilotes de queue. C’était le week-end le plus pauvre de Renault de l’année. Au lieu de se retirer au milieu de terrain avec son coéquipier, Ocon a eu du mal à garder les pilotes Haas et Alfa Romeo derrière lui – en effet, il a même été surqualifié par Raikkonen.

Romain Grosjean

Haas semblait avoir fait une percée lorsque Romain Grosjean a terminé les deux séances du vendredi dans le top six. Il n’y avait aucun signe de ce rythme lorsque l’action sérieuse a commencé. Grosjean s’est aligné derrière son coéquipier mais la paire est allée dans des directions opposées au départ. Une rotation tardive l’a laissé tomber à la dernière place.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Et le reste

Le passage d’Albon aux pneus durs n’a pas porté ses fruits. Max Verstappen a divisé la Mercedes en grande partie parce que Valtteri Bottas a laissé tomber la balle au début et s’est retrouvé sur le mauvais pneu pour le relais final. Albon a terminé assez loin derrière son coéquipier pour être considéré pour la liste des «lutteurs», mais il faut s’interroger sur l’intention derrière l’appel de le mettre sur des pneus durs que tout le monde a évités.

Sergio Perez a fait du bon travail lors de son retour, gâchant sa journée avec une pénalité pour avoir réagi trop lentement aux drapeaux bleus – il en a dépassé beaucoup avant de laisser Hamilton passer. Il était superbe avec ses pneus, cependant, et aurait battu son coéquipier Lance Stroll sans sa pénalité.

Curieusement, Daniil Kvyat a commis presque exactement la même erreur que Perez en étant doublé par Hamilton, et a obtenu le même penalty. Il a terminé 12e après avoir perdu une place à Daniel Ricciardo, qui a complété une journée misérable pour Renault en prenant le drapeau à damier à une place en dehors des points. Le futur coéquipier Lando Norris a pris le dernier point pour la 10e place après avoir admis qu’il avait été trop timide au départ.

La stratégie de Vettel semblait être une réflexion après coup pour Ferrari Après avoir échoué à nouveau dans le top 10, Sebastian Vettel a récupéré en course, utilisant son nouvel avantage de pneus pour faire fonctionner une stratégie à guichet unique. Ferrari a été incroyablement lent à s’engager dans ces tactiques et a souligné après la course que Charles Leclerc aurait probablement terminé quatrième avec la même stratégie si sa voiture ne l’avait pas laissé tomber.

Kevin Magnussen a eu un week-end légèrement meilleur dans l’autre Haas que son coéquipier, y compris une belle passe sur Giovinazzi (qui a été surclassé par son coéquipier Raikkonen). Mais la dégradation des pneus a contrarié les plans de Magnussen et il a perdu deux places dans les dernières étapes. La paire Williams a terminé 17e et 18e, bien que George Russell ait été assez rapide pour ne se faire doubler qu’une seule fois.

À toi

Votez pour le pilote qui vous a le plus impressionné le week-end dernier et découvrez si d’autres . partagent votre point de vue ici:

Grand Prix d’Espagne 2020Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Espagne 2020

Partagez cet article . avec votre réseau: