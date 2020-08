Le décor est planté pour Mercedes contre Max Verstappen pour la 51e édition du Grand Prix d’Espagne, la 31e fois sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Le pilote Red Bull a été l’épine dans le flanc de la puissante Mercedes à Silverstone dimanche dernier et (les fans non-Merc) espèrent que le courageux Néerlandais les frappera à nouveau cet après-midi.

Son équipe a découvert un problème avec le PU et, dans des conditions de parc fermé, ils sont revenus à un V6, un turbo, un MGU-H et un MGU-K déjà utilisés sur la voiture # 33.

Cette saison s’est transformée en un combat de trois pilotes avec Lewis Hamilton en tête du championnat par 30 points de Verstappen, avec Valtteri Bottas un troisième proche. Alex Albon de Red Bull n’est pas à la hauteur de son coéquipier et ne peut pas aider dans la bataille de bout en bout.

Les performances de Ferrari continuent de descendre en spirale, réduites à se battre pour les restes plutôt que de mener la charge pour la plus haute marche du podium. Tifosi peut compter sur Charles Leclerc qui frappe au-dessus de son poids, tandis que Sebastian Vettel a simplement besoin d’une course solide…

La dure réalité est que, sauf cas de force majeure, les trois premiers des qualifications devraient également être les trois premiers du podium en fin de journée dimanche après-midi.

Derrière eux, les points de course semblent bons pour Best of the Rest, si le trio à l’avant arrache un podium est une possibilité très réelle pour Sergio Perez et Lance Stroll, avec McLaren aussi fort à l’avant du midpack .

Selon F1.com, les prévisions sont les suivantes: «Soleil flamboyant avec un risque élevé de chaleur extrême. La bataille de Barcelone est à nos portes. Et alors que les températures de piste atteignent 50 ° C, il semble que le tarmac pourrait être incendié.

«Tous les yeux seront rivés sur l’imminente course de dragsters avec l’une des plus longues lignes droites jusqu’au premier virage en F1. Hamilton et Bottas sont à l’avant, mais Verstappen et Perez sont assis sur leurs queues.

Attention à:

Les Mercs feront-ils fonctionner leurs pneus? Serons-nous traités avec Max Magic? Red Bull ou Racing Point peuvent-ils utiliser le sillage pour un dépassement précoce? Podium pour l’un des Pinks? McLaren a-t-il placé Ferrari au milieu de terrain, comment Sainz se comportera-t-il? Est-ce que Seb fera une autre erreur aujourd’hui? Et quel est l’engouement de tout le monde pour les pneus tendres?

Rapport en cours…