Il a fallu une minute et 55 secondes à Lewis Hamilton pour se frayer un chemin dans le dernier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne à la suite de sa crevaison dramatique.

Derrière lui, Max Verstappen a réalisé le meilleur tour de la course en tentant de rattraper Hamilton. Mais le déficit de 34 secondes avec lequel il a commencé le dernier tour était tout simplement trop important. Il a pris 28 secondes à Hamilton.

Même ainsi, si le pneu du pilote Mercedes avait échoué quelques virages plus tôt, le résultat aurait pu être différent. Valtteri Bottas a eu la malchance de souffrir d’un pneu similaire quelques tours plus tôt au moment où il passait l’entrée de la voie des stands. Cela lui a coûté deux minutes et six secondes, plus un arrêt au stand.

Le timing de la deuxième période de Safety Car, déclenché par le crash de Daniil Kvyat, signifiait que presque tous les pilotes se sont retrouvés sur la même stratégie. Il est frappant de constater que les deux pilotes Mercedes ont tous deux subi des échecs similaires en essayant de faire durer leurs pneus durs 40 tours, tout comme Carlos Sainz Jnr.

Une caractéristique curieuse de la course était le faible rythme de Racing Point. La disparition de Nico Hulkenberg avant la course signifiait que l’équipe n’avait que Lance Stroll en marche, mais sans les pannes de pneus tardives, il aurait perdu les points à la fin de la course.

Tableau des tours du Grand Prix de Grande-Bretagne 2020

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour mettre en évidence, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous:

Tableau des courses du Grand Prix de Grande-Bretagne 2020

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour faire un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous:

Temps au tour du Grand Prix de Grande-Bretagne 2020

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, tours très lents exclus). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour faire un panoramique et basculez les pilotes à l’aide du contrôle ci-dessous:

Tours les plus rapides du Grand Prix de Grande-Bretagne 2020

Le tour le plus rapide de chaque pilote:

Stratégies des pneus du Grand Prix de Grande-Bretagne 2020

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur: