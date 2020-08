Romain Grosjean a donné des munitions supplémentaires à ses nombreux détracteurs par une démonstration honteuse de conduite sale pendant le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Les tactiques de location de kart du président de la Grand Prix Drivers ’Association lui ont valu un drapeau noir et blanc du directeur de course Michael Masi pour avoir roulé au freinage avec Carlos Sainz.

Les commissaires ont également examiné l’incident impliquant Grosjean et Daniel Ricciardo de Renault et ont rapporté: «Grosjean a expliqué que dans les deux cas, ses mouvements étaient avant la zone de freinage, bien que dans le second cas, c’était plus proche.

«Lorsqu’on a dit aux pilotes qu’il s’agissait de mouvements tardifs par rapport à la voiture qui s’approchait, ou de« mouvement en réaction »et aussi potentiellement dangereux, ils ont convenu de cela comme un principe général. Ricciardo a convenu que cette situation, bien que proche, était gérable par lui en tant que conducteur suivant.

Le a ajouté: «Les commissaires sportifs ont émis un avertissement, avec l’avertissement que le mouvement tardif en réaction aux conducteurs qui suivent est également considéré comme potentiellement dangereux et sera examiné par les commissaires.

Mark Webber – autrefois qualifié de «fou du premier tour» et maintenant, plusieurs années plus tard, peu de choses ont changé – le pilote Haas reste une menace.

Grosjean s’est retrouvé sur la ligne de tir après ses singeries lors de la course de dimanche à Silverstone, qui lui a d’abord montré un drapeau noir et blanc pour conduite antisportive en tissant devant Carlos Sainz de McLaren au freinage.

Le pilote Haas a ensuite été contraint de voir les commissaires sportifs pour une récidive avec Daniel Ricciardo de Renault, mais n’a reçu qu’un avertissement.

Grosjean s’est défendu en déclarant qu’il avait laissé une largeur de voiture à chaque occasion, seulement pour l’ancien pilote Red Bull Webber de séparer son argument.

Travaillant au sein de l’équipe de commentateurs de Channel 4 pendant tout le week-end de course, Webber n’a pas mâché ses mots: «Je ne pense pas qu’il comprenne les règles de l’engagement.

«Il se déplace très tard pour défendre. Il dit qu’il laisse la largeur d’une voiture à l’intérieur, ce qu’il est techniquement, mais ce tissage au milieu de la route à grande vitesse… il doit être encore plus en travers pour montrer son intention plus tôt.

«Je pense que Grosjean a une méconnaissance flagrante de ce qu’est la course de Grand Prix actuelle en termes de combat roue à roue.

Grosjean a également cité Max Verstappen, qui est devenu célèbre pour se déplacer sur la ligne d’un autre conducteur dans la zone de freinage des virages avant de nettoyer son acte.

Webber a ajouté: «Il a mentionné comment Max Verstappen était dans le passé, et c’est dans le passé, nous avons évolué.

«Il est le président du GPDA. Il devrait connaître les règles. Pour moi, Grosjean est à la limite de sa profondeur en Formule 1 », a ajouté Webber à propos d’un pilote qui a été sujet aux incidents depuis ses jours en F1-feeder GP2 Series.