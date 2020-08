Romain Grosjean n’avait aucune explication sur la forme de Haas après avoir produit la surprise de vendredi en signant le cinquième temps le plus rapide.

« Pince moi! » dit Grosjean après sa performance d’entraînement inattendue. Il n’a pas encore marqué un point ou se qualifier plus haut que 13e jusqu’à présent cette année.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles Haas semblait être tellement plus compétitif sur le Circuit de Catalunya, Grosjean a déclaré: «En toute honnêteté, je ne sais pas. Et je pense que personne ne le sait vraiment.

«C’est la même voiture qu’elle était depuis le début de l’année. Nous avons fait du bon travail de configuration [at] Silverstone et ainsi de suite.

«À Silverstone, la performance était vraiment bonne, mais elle était sensible à la puissance. Ici, c’est peut-être un peu moins. Sixième et premier essai, cinquième au deuxième essai, le rythme sur les longues courses était plutôt bon, donc nous en sommes vraiment satisfaits.

« Il y a encore du travail que nous pouvons faire sur la voiture pour l’amener encore plus à mon goût, mais en général, quelle journée. »

Kevin Magnussen, coéquipier de Grosjean, estime que leur voiture est particulièrement bien adaptée à la piste espagnole. L’équipe a bien performé sur le circuit l’an dernier lors des tests de pré-saison et de la course, mais a connu des difficultés sur d’autres sites.

« La piste, peut-être, je pense qu’elle nous convient un peu mieux », a déclaré Magnussen. «Je suis plutôt positif et heureux d’aujourd’hui.

«Ce sera beaucoup plus difficile demain. Cela ne ressemblera pas à ça en qualifications, mais j’espère que nous pourrons aller un peu plus loin que ce que nous avons en qualifications jusqu’à présent cette année et ensuite faire une bonne course avec ça. «

Lando Norris partage le point de vue de Magnussen. Le pilote McLaren a déclaré que la performance de Haas vendredi n’était pas complètement inattendue en raison de sa forme passée sur le circuit. « Je pense que Haas fait toujours très bien ici pour une raison quelconque, plus que beaucoup d’autres pistes », a déclaré Norris.

«C’est une surprise de les voir aussi vite qu’ils l’ont été. Mais en même temps, nous ne nous y attendions pas, d’une certaine manière. C’est la piste sur laquelle ils se comportent normalement bien. »

