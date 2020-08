Date publiée: 2 août 2020

Romain Grosjean a défendu son affichage du Grand Prix de Grande-Bretagne après quelques mouvements tardifs qui lui ont valu le drapeau noir et blanc.

Le Français a attiré l’attention pour de mauvaises raisons à Silverstone, avec quelques mouvements tardifs au freinage provoquant presque ce qui aurait été de très grosses collisions sur la piste.

Daniel Ricciardo de Renault a ressenti les effets d’un Grosjean très percutant et a qualifié la défense du pilote de Haas de «fragmentaire», tandis que Carlos Sainz de McLaren a également connu des difficultés plus tôt dans la course.

Mais Grosjean a insisté pour qu’il ait joué juste tout au long de la course.

« Je n’ai pas vu les images », a déclaré Grosjean à Channel 4.

«Mais j’avais l’impression de toujours laisser plus que la largeur d’une voiture avec le bord de piste, ce qui, à mon avis, est dans les règles à moins qu’ils n’aient changé.

«Nous nous sommes plaints de Max Verstappen pendant des années pour avoir bougé au freinage, c’était plutôt amusant et il n’y avait pas de règles contre cela, alors j’ai pensé que je pourrais utiliser un peu de défense aujourd’hui et essayer d’élargir ma voiture.

« Nous n’avons pas beaucoup d’occasions de briller, alors nous avons fait de notre mieux. »

Quant à Ricciardo qualifiant sa défense de «sommaire», Grosjean a répondu: «Je m’en fiche.

«Je suis désolé si j’ai fait quelque chose de mal, je n’ai pas vu les images. Je ne vois pas grand-chose dans mes rétroviseurs et la vitesse de fermeture avec DRS est grande, donc parfois il est difficile de juger.

«Mais encore une fois, je laisse toujours plus que la largeur d’une voiture. Mais personne n’a dû renoncer au déménagement et les deux sont passés par là …

« Encore une fois, si j’ai fait quelque chose de mal, je suis désolé mais je dois aussi me défendre et pousser ma course. »

Grosjean a terminé en P16 au Grand Prix de Grande-Bretagne et estime que c’est un résultat difficile pour ses performances et son choix de stratégie.

«Le résultat final n’est pas vraiment juste pour nous», a ajouté Grosjean.

«Nous avons essayé une stratégie différente pour rester à l’écart de la voiture de sécurité. C’était la bonne chose pour nous car nous n’avons rien à jouer si nous copions tout le monde.

«Nous avons donc pris le pari et je me suis amusé. Je pourrais garder la McLaren et Renault derrière pendant un petit moment. Je me suis dit «ok, ça a l’air bien», puis nous nous sommes posés lorsque le pneu avant gauche est complètement mort, nous avons eu le timing parfait au stand, puis je vois que nous sommes 17e.

«Je ne pouvais pas le comprendre. J’ai poussé aussi fort que possible et c’était probablement l’une de mes meilleures courses, mais la fin a été un peu triste.

