Le patron de Racing Point, Otmar Szafnauer, a lancé une défense acharnée contre la création de leur RP20, distinguant Haas et AlphaTauri dans le processus.

Ferrari, Renault, McLaren et Williams ont tous déclaré leur intention de faire appel de la décision de la FIA de déduire 15 points Constructor Racing Point et les ont condamnés à une amende de 400000 euros pour avoir enfreint le Règlement Sportif avec l’utilisation de leurs conduits de frein arrière inspirés de Mercedes.

Les quatre équipes susmentionnées pensent que la sanction devrait être encore plus sévère, d’autant plus que Racing Point peut continuer à utiliser les conduits de frein car ils sont légaux d’un point de vue technique.

Racing Point lance son propre appel, mais ils estiment qu’ils ne devraient pas du tout être punis.

«Nous devons faire appel parce que nous sommes restés totalement dans le cadre des règlements», a déclaré Szafnauer à Sky Sports F1.

«C’est à la fois des règlements sportifs et techniques et nous devons effacer notre nom.

«Nous ne devrions pas perdre 15 points, nous ne devrions pas être facturés 400 000 euros, nous n’avons absolument rien fait de mal.

« Cette partie [the brake ducts] l’année dernière pourrait vous être fournie par n’importe quelle équipe et cette année, vous devez la concevoir complètement vous-même.

«Nous l’avons entièrement conçu nous-mêmes et nous l’avons fabriqué nous-mêmes.

«Nous ne devons pas oublier que nous n’avons pas du tout reçu de pièce de Mercedes. Nous n’avons pas raccourci le processus, nous n’avons pas gagné de temps de fabrication, nous n’avons pas gagné d’argent.

«En fait, il y a d’autres équipes ici, y compris Haas, qui n’a probablement jamais utilisé un conduit de frein de leur propre conception. Il est toujours venu de Ferrari et les AlphaTauri sont toujours venus de Red Bull.

«Nous avons toujours conçu nos propres conduits de frein. Le problème ici est maintenant qu’il s’agit d’une pièce cotée, donc certaines des informations que nous avons achetées en 2018 chez Mercedes sont maintenant, avec le recul, les gens disent: «Oh, vous n’auriez pas dû pouvoir l’acheter».

«Mais en 2018, il n’était même pas envisagé que ces conduits de frein deviennent une pièce cotée.

«Donc, ce que nous avons fait est tout à fait légal, tout à fait juste, et n’oublions pas que la Formule 1 consiste à exploiter les réglementations à leur limite et que vous devez regarder ce qui est écrit et ce qui n’est pas écrit pour les exploiter.

« Ce n’est pas parce que nous avons fait du bon travail et que nous avons une voiture de compétition que nous avons fait quelque chose de mal. »

Szafnauer a rappelé à tout le monde que la FIA était venue à l’usine Racing Point pour enquêter sur le RP20 et que tout était clair.

Il a déclaré: «La FIA est venue nous voir en mars et a passé quelques jours avec nous et a examiné toute la voiture, y compris les conduits de frein, et ils nous ont donné un bilan de santé propre.

«Nous leur avons tout expliqué, nous n’avons rien caché, nous leur avons montré toute la genèse de tous nos designs et d’où cela vient, et à notre époque avec la CAO, nous pouvons leur montrer exactement où vous avez commencé une pièce et comment vous arrivé à la fin vraiment, vraiment facilement.

«Ils nous ont donné une lettre pour dire que nous sommes absolument propres. La raison pour laquelle nous n’avons pas demandé plus d’éclaircissements sur les conduits de frein, c’est parce que nous étions sûrs à 100% que ce que nous faisions était légal.

«Parce que, comme je l’ai dit, Haas et Toro Rosso l’année dernière faisaient tourner les conduits de frein de quelqu’un d’autre. Nous ne l’avons pas fait et nous respectons bien la réglementation. »

Szafnauer est au moins en accord avec le reste de la grille en ce que cette discussion est beaucoup plus large que les conduits de frein. Mais les conduits de frein eux-mêmes sont tellement restrictifs en termes de processus de création.

Il a ajouté: «Je ne pense pas nécessairement que cela concerne les conduits de frein. Lorsque nous irons à la Cour d’appel de la FIA, les conduits de frein en seront un peu plus petits [the argument].

«Je pense que la vraie énigme est que les gens regardent notre voiture et disent que vous avez copié des aspects de la Mercedes et copié plus que ce que les autres équipes auraient copié.

«Eh bien, malheureusement, c’est la copie sur laquelle se base la Formule 1.

«Mais les conduits de frein en particulier sont tellement contraints que vous n’avez aucune liberté en matière de conception, donc le conduit de frein à l’intérieur doit bien s’adapter au montant, devinez quoi? Nous achetons notre montant chez Mercedes. Vous n’avez aucune liberté, ces conduits doivent aller où ils vont.

«Plus il y a de gens qui creusent dans ce que nous avons fait, plus ce sera de notre côté parce que nous n’avons absolument rien fait de mal.

«Plus vous creusez, mieux c’est pour nous et nous nous en félicitons.»

