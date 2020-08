Lewis Hamilton a dépassé son héros Ayrton Senna pour établir un autre record de Formule 1 avec sa victoire dans le Grand Prix de Grande-Bretagne d’hier.

Malgré sa crevaison au dernier tour, Hamilton a mené chaque tour dimanche, pour la 20e fois de sa carrière. Cela le place devant l’ancien record de Senna de 19 ans.

Fait intéressant, un quart des victoires feux-drapeau de Hamilton ont eu lieu la saison dernière. Dimanche était sa première de 2020. La dernière victoire de Senna a eu lieu lors du Grand Prix d’Australie 1991 (photo), qui n’a duré que 14 tours avant d’être sous le drapeau rouge, et est la course de F1 la plus courte de tous les temps.

Mercedes a mené sa 27e course d’affilée le week-end dernier, un de moins que sa plus longue course de ce genre et quatre de moins que le record de tous les temps détenu par Williams.

Hamilton a également commencé la course depuis la pole position, mais s’est à nouveau vu refuser un «Grand Chelem» par Max Verstappen, qui a réalisé le meilleur tour lors du dernier tour. Si Mercedes avait opposé Hamilton dans l’avant-dernier tour, ce qu’ils auraient pu faire sans lui perdre la tête, il l’aurait peut-être fait, et aurait également été épargné par cette conclusion de course à couper le souffle.

Le tour le plus rapide de Verstappen était le huitième de sa carrière, le mettant au même niveau que James Hunt, Gilles Villeneuve, Ralf Schumacher et Jenson Button.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Cela fait un an que Grosjean a terminé dans le top 10. La dernière victoire de Hamilton lui laisse quatre victoires loin d’égaler le record de Michael Schumacher de 91. C’est aussi le nombre de pole positions que Hamilton possède maintenant.

Alors que Hamilton a battu le record d’Alain Prost pour le plus grand nombre de victoires lors de son Grand Prix à domicile, il n’a pas encore atteint le record de Schumacher pour le plus de victoires dans son pays d’origine. Prost a remporté le Grand Prix de France à six reprises, mais Hamilton vient de marquer un septième week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne. Schumacher, quant à lui, a remporté neuf Grands Prix en Allemagne: quatre Grands Prix d’Allemagne au Hockenheimring et cinq Grands Prix d’Europe au Nurburgring.

Verstappen, deuxième, a franchi une étape importante avec son 106e départ en Grand Prix: il a disputé autant de courses que son père Jos Verstappen, qui a couru en F1 entre 1994 et 2003.

Comme l’a souligné Cyril Abiteboul, le directeur de l’équipe, Renault a connu l’un de ses meilleurs résultats depuis son retour en F1. Quatrième place pour Daniel Ricciardo et sixième pour Esteban Ocon a marqué 20 points pour leur total de championnat, plus qu’ils n’ont marqué dans les trois premières courses combinées, et presque aussi bon que le quatrième / cinquième que l’équipe a remporté à Monza l’année dernière.

Enfin, malgré sa course dans le top 5 pour la deuxième course consécutive, Romain Grosjean n’a pas réussi à marquer. Cela fait maintenant plus d’un an que le pilote Haas a marqué pour la dernière fois un point.

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Avez-vous repéré d’autres statistiques et faits intéressants sur le Grand Prix de Grande-Bretagne? Partagez-les dans les commentaires.

Grand Prix de Grande-Bretagne 2020Parcourir tous les articles du Grand Prix de Grande-Bretagne 2020

Partagez cet article . avec votre réseau: