Lewis Hamilton a salué la nouvelle observance officielle de la F1 pour «mettre fin au racisme», qui a eu lieu avant le Grand Prix de Grande-Bretagne d’hier, mais a demandé pourquoi certains de ses rivaux ne rejoignaient pas les autres «se mettait à genoux».

Après que Hamilton et d’autres pilotes aient critiqué les arrangements précipités pour un geste similaire avant le Grand Prix de Hongrie, la cérémonie de ce week-end a reçu un créneau dédié et une communication structurée par la FIA.

«Je pense que la Formule 1 a fait un bien, bien meilleur travail après de nombreuses discussions, beaucoup de discussions la semaine dernière sur la façon dont nous pouvons nous rassembler et faire un meilleur travail», a déclaré Hamilton après la course. « Tu pourrais voir [it] était beaucoup plus professionnel.

La FIA a informé les pilotes de diverses «suggestions» sur la manière dont ils pourraient indiquer leur soutien avant la course. Cela inclut «prendre un genou», comme la plupart des pilotes l’ont fait depuis le début de la saison.

Le geste s’est généralisé dans d’autres sports. Les équipes de football de Premier League, la National Basketall Association et de nombreuses autres ligues se sont agenouillées à l’unisson avant les matchs. Hamilton a demandé pourquoi ce n’était pas le cas en Formule 1.

«Je ne vais pas vous dire quelle est mon opinion sur la question de savoir si tout le monde en a besoin ou non», a-t-il déclaré. Mais si vous regardez tous les autres sports, regardez le basket-ball, vous regardez les équipes de football et espagnoles, les équipes italiennes, les équipes du monde entier, peu importe leur nationalité ou leur mélange, ils le font tous ensemble. Vous avez des joueurs russes, vous avez des joueurs espagnols. »

Certains conducteurs qui n’ont pas pris un genou disent qu’ils préfèrent ne pas le faire parce qu’ils s’inquiètent de la manière dont cela serait interprété dans leur pays d’origine. Hamilton a souligné que d’autres sportifs des mêmes pays ne semblaient pas partager ces préoccupations.

La FIA travaille avec la Commission de Hamilton sur les objectifs de diversité«Lorsque la raison pour laquelle peut-être ne pas le faire est la façon dont vous pensez que vous vous sentirez comment cela serait perçu dans votre pays, tout ce que vous avez à faire est de regarder les autres sports parce qu’ils le font. J’espère donc que petit à petit, nous pourrons nous rassembler de plus en plus et plus unis.

Lors de la cérémonie de racisme de fin de dimanche, Kevin Magnussen, qui avait déjà pris un genou, a choisi de ne pas le faire, rejoignant six autres pilotes qui n’ont pas fait depuis le début de la saison. Hamilton a exprimé sa gratitude à tous les pilotes pour leur participation à la nouvelle cérémonie, qui comprenait une vidéo de tous les pilotes parlant de l’importance de l’égalité.

«Je suis vraiment fier que tous les pilotes portent le t-shirt‘ end racism ’,» a-t-il déclaré. «Je pense qu’il y a une progression.

«Je ne sais pas pourquoi Magnussen n’a pas [taken a knee], Je ne lui ai pas parlé. Mais petit à petit, je pense que nous allons simplement essayer de nous améliorer mutuellement.

«Le plus important, c’est que les pilotes continuent à se respecter, je pense, ce que nous faisons. Peut-être qu’il faut juste plus de conversation. Je sais que la Formule 1 n’a parlé à aucun des pilotes et que personne d’autre ne leur a probablement parlé individuellement. »

