Lewis Hamilton a décrit comment il craignait de perdre la victoire dans le dernier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne après avoir subi une crevaison.

Max Verstappen l’a rattrapé rapidement alors que Hamilton traînait sa Mercedes chez lui après sa crevaison à l’avant gauche.

Hamilton a déclaré qu’il craignait que le pneu ne tombe en panne dans un virage à grande vitesse, après avoir été averti que son coéquipier Valtteri Bottas avait subi une crevaison en fin de course.

«Au fil des minutes, je me sens de plus en plus mal quand j’ai réalisé ce qui s’est passé», a déclaré Hamilton. «Je pense que dans le feu de l’action, vous avez de l’adrénaline et je suppose que ce combat pour l’instinct de survie est sorti et j’ai pu rester calme et vraiment mesuré et essayer de ramener la chose à la maison.

«Mais bien sûr, je pensais juste aux choses qui auraient pu arriver si le pneu avait abandonné dans un virage à grande vitesse ou quelque chose comme ça, ça aurait été une image très différente. Je suis donc extrêmement reconnaissant que ce n’ait pas été le cas et que nous venons de réussir. »

Hamilton a traîné sa voiture jusqu’à l’arrivée Après sa crevaison, l’ingénieur de course de Hamilton, Peter Bonnington, lui a donné un compte à rebours de l’éloignement du Verstappen.

«J’ai entendu dire que Max me rattrapait à une vitesse folle, a dit Hamilton. «Je suis monté sur Hangar Straight et je pouvais l’entendre, je pense qu’il avait 19 secondes à ce moment-là.

«J’essayais donc de prendre de la vitesse dans cette ligne droite, mais la roue faisait évidemment un vrai gâchis. Et je me suis dit: « Bon sang, comment vais-je passer ces derniers virages sans perdre trop de temps? »

«Heureusement, je me suis déplacé [Stowe] et puis une fois que je suis arrivé aux deux derniers virages, c’était vraiment quand c’était un désastre. Et je pouvais entendre «sept, six, cinq». Et j’ai juste réussi à garder ça ensemble.

Hamilton a déclaré qu’il n’avait aucun avertissement que son pneu était sur le point de tomber en panne alors qu’il connaissait le sort qui était arrivé à son coéquipier.

«Je regardais constamment le pneu. C’était assez fluide et fonctionnait très bien jusqu’au troisième virage, donc la chose tournait bien. J’essayais de mesurer à quel point il était usé, mais je n’avais aucune idée de l’endroit où ils avaient été particulièrement portés.

«Ensuite, juste en bas de la ligne droite, vous pouviez ressentir la perte soudaine de régime. À pleine vitesse, le régime diminue lorsque vous commencez à obtenir une friction supplémentaire du pneu car il ne roule pas à la même vitesse. Et vous sentez aussi le changement d’équilibre vers la gauche.

«C’était donc un peu de panique et je n’ai presque pas réussi à franchir le septième virage, mais après cela, j’ai réussi à traverser tous les virages.»

Mercedes enquêtera sur ce qui a conduit à la crevaison, a déclaré Hamilton. «Mon équipe a fait un travail fantastique tout au long du week-end, mais je pense que nous devrons nous demander pourquoi nous avons eu ce problème de pneus. Je sais que quelques personnes l’ont fait, peut-être que c’était des débris ou peut-être que le pneu était juste usé.

Messages radio de Hamilton des 10 derniers tours

Hamilton a-t-il fait des erreurs? Ou les pneus continuent de reculer? BonningtonStand byBonningtonJuste maintenir une petite vibration rien de massif.BonningtonMême temps au tour que Valterri que Valterri que le tourHamiltonYeah j’ai aussi une vibrationBonningtonGap à trois secondes neuf tours restantsBonningtonGap à Valterri 3.4HamiltonEst-ce qu’il se plaint de l’équilibre? Gagner du temps dans les virages à basse vitesse.HamiltonQui est la personne la plus rapide en piste? BonningtonDonc, dans le top dix, c’est Max avec un 29.2. Albon a le tour le plus rapide. Il est actuellement 28,7HamiltonGap? BonningtonGap à 7,5 secondesBonningtonTrois tours restantsHamiltonQuelle strat puis-je utiliser? BonningtonAinsi, une autre voiture a une crevaison, alors prenez soin des pneus du mieux que vous pouvez. Le mode strat serait le mode strat 11. Veuillez ne pas faire le tour le plus rapide. Nous avons juste besoin de ramener la voiture à la maison. L’intégrité des pneus est tout .HamiltonUnderstoodBonningtonSo défaillance avant gauche. Panne de pneu avant gauche pour Valterri. Il peut y avoir des débris de ce pneu autour du circuit. Max est donc la voiture derrière à 15 secondes, Bonnington Verstappen vient de s’arrêter pour prendre le meilleur temps. Il ira pour le tour le plus rapide alors ne vous donnez pas la peine d’essayer.BonningtonSo un tour de plus Lewis vient de le ramener à la maison.HamiltonJe pense que quelque chose est arrivé à mon pneu avant gauche aussi.BonningtonOK copie donc encore la même chose. Verstappen 30 secondes derrière, Bonnington Verstappen 25 secondes. C’est le dernier tour que vous avez 20 secondes pour Verstappen. Bonnington 17 secondes, 16 secondes. Strat 5. Dix secondes à Verstappen. Neuf secondes à Verstappen. Sept secondes avant Verstappen.HamiltonC’est le dernier tour? BonningtonVous l’avez fait, vous l’avez fait! Woah, c’est ça mec.HamiltonIl n’y avait pas de drapeau.BonningtonTu as fait ça bien mec. Arrêtez la voiture, arrêtez la voiture. Nous viendrons vous chercher. Arrêtez, arrêtez, arrêtez-vous. Je pense que je peux le conduire sans roue. Bonnington Non, non, c’est dangereux, arrêtez-le là. Nous avons juste besoin de préserver la voiture. Préservez nos morceaux de stock. HamiltonShit qui était proche. La voiture est honnêtement bien. Il ne s’épuise pas. Hamilton, c’était des gars proches. Bonnington Ouais, c’était environ six secondes. C’était un appel trop proche pour le confort, mais oui, un compagnon de travail génial.Hamilton Le pneu se sentait bien. J’ai dû heurter quelque chose sur la piste.

