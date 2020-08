Cet après-midi sur le Circuit de Barcelone-Catalunya, le Britannique Lewis Hamilton a remporté sa 88e victoire en Formule 1. Ce fut une victoire sans choc, battant le Néerlandais Max Verstappen et le Finlandais Valtteri Bottas.

En quelques instants, le résumé de la course.

Voici le tour par tour du GP d’Espagne:

Retour de courtoisie: Tous les pilotes démarrent en douceur.

Tour 1: Les feux de signalisation s’éteignent. Commencez la course à 66 tours! Hamilton démarre bien. Contient P1. Grand jeu de promenade. C’est P3. Bottas tombe à P4. Pérez P5. Jeu propre. Verstappen à P2.

2ème round: Hamilton à 1,5 seconde de Verstappen. Il fait tout pour éloigner les Britanniques de Mercedes. Bottas presse Stroll pour le P3.

3e tour: Pérez met tout en œuvre pour être proche de Bottas. Écart de 1,1 s.

Tour 4: La promenade donne à Bottas un mal de tête. Pendant ce temps, Verstappen réalise le tour le plus rapide et se rapproche de Hamilton à 1,2 seconde.

Tour 5: Vettel passe Kvyat sur la P12. Deux vieux «amis». Sebastian se débarrasse de la «torpille».

Tour 6: Bottas presse pour se rapprocher de Verstappen. Écart de 2,2 s avec Max. Pendant ce temps, le pilote Red Bull, vainqueur du dernier GP, est à 1,6 seconde d’Hamilton.

Tour 7: Verstappen 1,5s derrière Hamilton. Bottas à 2s de Max. Celui de Red Bull dans une situation compliquée car Lewis prend le rythme mais derrière a la pression de Valtteri.

Tour 8: Albon s’approche de Pérez sur la P5.

Tour 9: Les coureurs s’occupent des pneus en essayant de faire ce relais le plus longtemps possible.

Tour 10: Hamilton réalise le tour le plus rapide et s’éloigne de 1,7 seconde de Verstappen. Il gère le rythme de la course.

Tour 11: Encore une fois Lewis Hamilton avec le virage le plus rapide. Maintenant 2,3s de Verstappen. Pendant ce temps, Bottas à 1,9s de Max.

Tour 12: Hamilton serre. Il est plus rapide que Verstappen sur S1 et S2. Dans le S3, le plus important et le plus technique du circuit, ils fixent le même temps.

Tour 13: Leclerc et Vettel Ferraris en P9 et P11. Doux pour Charles et moyen pour Sebastian. Écart de 5s entre eux.

Tour 14: Albon fait un peu pression sur Pérez. Écart de 2,6 s par P5. Maintenant, tout le monde pense aux pneus et à la stratégie.

Tour 15: Hamilton calme devant, contrôle la course et s’éloigne de Verstappen. Écart de 4,3 s. Pendant ce temps, Max 2.2s de Bottas. Baladez-vous au P4 13s derrière le Finlandais.

Tour 16: Il n’y a pas de duel sur la piste. Prendre soin des pneus est la priorité des pilotes.

Tour 17: Pérez 2s derrière Stroll qui marche en P4. Verstappen a du mal avec les pneus arrière.

Tour 18: Albon dans les stands. Swap soft pour hard. Selon Pirelli, ce composé est 1,7 s plus lent par tour que le doux.

Tour 19: Duel Ocon-Räikkönen pour P14.

Tour 20: Ocon et Albon vont à Räikkönen. Le champion 2007 tombe en P16.

Tour 21: Verstappen souffre de ses pneus. Hamilton passe à 8s et Bottas approche 1,6s.

Tour 22: Verstappen dans les stands. Changement de soft pour média. Sa fosse était de 21,5 s. Il commence devant les Racing Points of Stroll et Pérez. Gasly, Norris, Kvyat et Giovinazzi s’arrêtent également.

Tour 23: Sainz dans les stands. Enfin une détention propre pour Carlos. Le pilote espagnol sort avec soft. Une stratégie différente. McLaren aura une autre arrestation.

Tour 24: Hamilton et Bottas dans les stands. Arrêt lent pour Lewis, il était de 4,3 secondes. Les 3.1s de Valtteri.

Tour 25: Verstappen réduit la moitié de la différence par rapport à Hamilton. Écart de 4s. Bottas à 3,4 s de Max. Valtteri est livré avec tout. Le Néerlandais est assez ennuyé à la radio avec l’équipe.

Tour 26: Bottas est livré avec tout sur Verstappen. Valtteri a très bien aimé cet ensemble de médias. Écart de 1,8 s et en baisse.

Tour 27: Verstappen 3,5s derrière Hamilton. Lewis contrôle peut-être cet ensemble pour éventuellement aller jusqu’à la fin de la course. Nous verrons.

Tour 28: Promenez-vous dans les stands. Albon a un rythme acceptable sur le dur. C’est P10 et passe Magnussen. Ocon fait de même avec le Danois.

Tour 29: Pérez et Leclerc en P5 et P6 ne se sont toujours pas arrêtés. Ils vont avec soft et essaient de prolonger ce relais.

Tour 30: Pérez, Leclerc et Vettel dans les stands. Sainz devance le Mexicain à la P6. L’Espagnol a fait un 2×1 en passant également Ocon. Bon mouvement de la McLaren espagnole.

Tour 31: Pérez prend la P6 de Sainz. Maintenant, Checo a 0,6s à flâner. Leclerc presse Norris pour le P11. Pérez avec son meilleur tour de la course.

Tour 32: Perez a mis la pression sur Stroll au virage 1, mais l’équipe lui dit de surveiller les pneus.

Tour 33: En milieu de carrière. Grand dépassement d’Albon à Ocon à la fin de la ligne droite principale. Prenez le thaï jusqu’à P8.

Tour 34: duel entre Leclerc et Norris. Forte pression du pilote Ferrari au pilote McLaren. Kvyat près de Charles à P12. Vettel à P13, loin de ce combat.

Tour 35: Promenez-vous devant Ricciardo. L’Australien toujours avec le soft set avec lequel il a commencé la course. Perdez P4.

Tour 36: Ricciardo dans les stands. Il revient à P12.

Tour 37: Problème pour Leclerc. Haut. Signalez un problème dans la voiture. Drapeaux jaunes. Il parvient à le démarrer. Il tombe à P20.

Tour 38: Nuages ​​sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Ferrari dit qu’il peut pleuvoir au 50e tour.

Tour 39: Hamilton 9.3s de Verstappen. Pendant ce temps, Max 1.8s de Bottas. A chaque fois les nuages ​​les plus noirs.

Tour 40: Albon et Leclerc dans les stands. La longue détention de Charles. Alex sort avec des moyens, changeant le dur.

Tour 41: Retraite de Charles Leclerc. La première carrière. Les choses vont encore mal chez Ferrari.

Tour 42: Verstappen dans les stands. Arrêt de 2s et dans la pitlane de 21,6s. Trés rapide. Sainz entre également.

Tour 43: Bottas serre et réalise le tour le plus rapide. Il cherche à surpasser Max et à prendre son P2.

Tour 44: Balade et Gasly dans les stands. Hamilton 12,7s derrière Bottas. Max à P3 à 31,4s de Lewis. Albon combat Sainz pour le P10.

Tour 45: Verstappen, tour par tour, réalise ses meilleurs temps. Il est 17.9s de Bottas. Il devancerait Valtteri.

Tour 46: Norris et Räikkönen dans les stands. Hamilton avec le meilleur tour. Il est à 15s de Bottas.

Tour 47: Norris presse Gasly pour le P9. Verstappen continue de réduire l’écart avec Bottas. Il atteint 16,9 secondes. Max est couvert au cas où Bottas entrerait à nouveau dans les stands.

Tour 48: Vettel en P5 et avec son meilleur tour. Faites tourner avec soft.

Tour 49: Bottas dans les fosses. Il sort avec des boissons gazeuses usagées. Verstappen sur P2, 7,3s devant Valtteri.

Tour 50: Hamilton mène 31,8 secondes derrière Verstappen.

Tour 51: Hamilton dans les stands. Il sort avec des moyens. Albon devance Lewis. Nous verrons s’il peut compliquer quelque chose au pilote Mercedes pour que Verstappen puisse se rapprocher.

Tour 52: Hamilton réalise le tour le plus rapide. Il est à 11.8s de Verstappen. Pérez sous enquête pour avoir ignoré les drapeaux bleus.

Tour 53: Hamilton à nouveau avec le meilleur tour. Vettel essaie avec le composé mou d’aller jusqu’à la fin de la course. Allumez le P5.

Tour 54: Verstappen marque son meilleur tour personnel. Écart de 13,1s par rapport à Hamilton et de 7,2s avec Bottas. C’est calme sur P2.

Tour 55: Pénalité de 5s pour Pérez pour avoir ignoré les drapeaux bleus. Le tchèque est à la 4e place à 7,4s de Vettel. Le Mexicain conserve sa place pour le moment.

Tour 56: Promenez-vous devant Vettel sur la P5.

Tour 57: Balade presse Perez. Il l’a à 5,3 s. N’oubliez pas que Checo a une pénalité de 5s. Mars P4 le mexicain.

Tour 58: Kvyat avec une pénalité de 5s, également pour avoir ignoré les drapeaux bleus.

Tour 59: Le duel est entre Pérez et Stroll à distance. Checo cherche à maintenir un écart supérieur à 5s en raison de la pénalité dont il dispose.

Tour 60: Sainz passe Vettel et le pilote espagnol monte sur la P6. Maintenant dans le viseur allemand est Albon à 1,9s.

Tour 61: Hamilton 16.8s de Verstappen.

Tour 62: Gasly se dirige vers Albon sur la P8. Stroll fait de même avec Pérez. Écart de 2,8 s. Maintenant, le Mexicain pourrait tomber en P6 si Sainz continue d’appuyer.

Tour 63: Bottas réalise le tour le plus rapide. Il veut prendre le point supplémentaire.

Tour 64: Hamilton 23s de Verstappen.

Tour 65: Bottas dans les fosses. Trouvez le tour le plus rapide.

Tour 66: Hamilton calme à la première place à plus de 20 ans de Verstappen. Enregistrez les bottas dans les trois secteurs. Sainz accélère pour tenter de prendre la cinquième position à Pérez, qui a un penalty de 5 secondes.

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté la victoire au GP d’Espagne. 2e Max Verstappen (Red Bull), 3e Valtteri Bottas (Mercedes), 4e Lance Stroll (Racing Point), 5e Sergio Pérez (Racing Point), 6e Carlos Sainz (McLaren), 7e Sebastian Vettel (Ferrari), 8e Alexander Albon (Rouge) Bull), 9e Pierre Gasly (AlphaTauri), 10e Lando Norris (McLaren).

Valtteri Bottas a enregistré le tour le plus rapide avec 1: 18: 183 au 66e tour et prend un point supplémentaire en fonction du changement de règlement sportif pour cette saison.

Positions finales du Grand Prix d’Espagne 2020

Pos

Pilote

Équipe

Pays

Écart

points

V. Rapide

Total

une.

Lewis Hamilton

Mercedes

1: 31.45.279

25

–

25

deux.

Max verstappen

Taureau rouge

+24 177

18

–

18

3.

Valtteri Bottas

Mercedes

+ 44 752

quinze

une

16

Quatre.

Balade Lance

Point de course

+ 1 tour

12

–

12

5.

Sergio Perez *

Point de course

+ 1 tour

dix

–

dix

6.

Carlos Sainz

McLaren

+ 1 tour

8

–

8

7.

Sebastian vettel

Ferrari

+ 1 tour

6

–

6

8.

Alexander Albon

Taureau rouge

+ 1 tour

4

–

4

9.

Pierre Gasly

AlphaTauri

+ 1 tour

deux

–

deux

dix.

Lando Norris

McLaren

+ 1 tour

une

–

une

Pilotes sans points:

Onze.

Daniel Ricciardo

Renault

+ 1 tour

12.

Daniil Kvyat *

AlphaTauri

+ 1 tour

13.

Esteban Ocon

Renault

+ 1 tour

14.

Kimi raikkonen

Alfa Romeo

+ 1 tour

quinze.

Kevin Magnussen

Haas

+ 1 tour

16.

Antonio Giovinazzi

Alfa Romeo

+ 1 tour

17.

George Russell

Williams

+ 1 tour

18.

Nicolas Latifi

Williams

+ 2 tours

19.

Romain Grosjean

Haas

+ 2 tours

Je ne finis pas:

vingt.

Charles Leclerc

Ferrari

–