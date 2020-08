Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que son départ de Mercedes n’entraverait pas la capacité de Lewis Hamilton de continuer à remporter des championnats du monde.

L’équipe n’a pas annoncé de nouveau contrat pour Hamilton pour la saison de F1 2021, et Wolff a déclaré qu’il était dans «un moment de réflexion» sur son propre avenir au sein de l’équipe.

L’année dernière, Hamilton a déclaré qu’il craignait que Mercedes ne «se trompe» si Wolff partait. Cependant, Wolff a déclaré que ses projets futurs n’avaient aucune incidence sur ceux de Hamilton.

« Je pense que Lewis rester à ce moment-là est le mieux qu’il peut et c’est ce qu’il veut faire », a-t-il déclaré. «Il a la possibilité de remporter de grands succès à l’avenir, de gagner plus de courses et, espérons-le, de championnats.

« C’est flatteur qu’il dise que cela dépend de ce que je fais, mais je pense qu’il n’a pas besoin de moi, il a une équipe formidable qui le soutiendra toujours. »

Wolff a déclaré qu’il n’avait pas encore pris de décision sur son avenir. Il a discuté de ses projets avec sa femme Susie Wolff, directrice de l’équipe de Formule E Venturi, et Ola Kallenius, le président du conseil d’administration du propriétaire de Mercedes, Daimler.

«Ce sont des discussions qui se poursuivent et qui sont positives et je les apprécie», a déclaré Wolff.

«Je ne veux pas lui donner un tour que je quitte parce que ce n’est pas le cas. C’est juste que je suis dans un moment de réflexion, de réflexion sur la direction de la Formule 1, sur ce qui se passe autour de l’affaire Covid.

«Et aussi des raisons personnelles, que j’ai déjà dites. Susie est bien placée, elle dirige une équipe de Formule E et cela signifie qu’elle est souvent absente. Je suis allé à Dieu sait combien de courses, je pense que 120 courses de Formule 1 au cours des huit dernières années, et c’est quelque chose auquel nous pensons. «

L’année dernière, Wolff a raté sa première course depuis 2013 lorsqu’il a choisi de ne pas assister au Grand Prix du Brésil.

« J’ai vraiment apprécié de nombreuses années en Formule 1 dans ce rôle et les discussions que nous avons sont très bonnes », a ajouté Wolff. «Je suis heureux que ma relation avec Ola soit probablement aussi bonne que possible et nous parlons presque tous les jours.

«Il y a de nombreux facteurs qui me donnent envie de rester en Formule 1. D’un autre côté, cela fait des ravages et cela joue dans ma considération. Mais dans l’état actuel des choses, il n’y a aucune raison de ne pas continuer avec Mercedes et nous saurons dans quel rôle.

