Dans le tour d’horizon: Lewis Hamilton dit qu’il pouvait dire que son coéquipier Valtteri Bottas prenait trop de pneus dans le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Ce qu’ils disent

Les deux pilotes Mercedes ont subi des pannes de pneus à la fin de la course, mais Bottas s’est produit plus tôt et était plus coûteux:

J’ai honnêtement senti que je conduisais très bien. Je pense que j’ai géré les pneus au mieux de mes capacités, je pense, aujourd’hui. Valtteri mettait beaucoup de pression sur ceux de ces premières parties de ces États. Et donc, dans les endroits où je me débrouillais normalement, je devais gérer moins pour le garder hors de mon DRS. J’avais donc un super endroit aujourd’hui. Mais je savais qu’à un moment donné, il allait se dégrader parce que je voyais qu’il ne se débrouillait pas dans les domaines qu’il devrait. Et puis vous avez commencé à voir le fossé se creuser. Ensuite, je me suis senti assez à l’aise là où j’étais et j’étais absolument certain qu’il me restait encore beaucoup de vie sur le pneu.

Citations: Dieter Rencken

Charles sur le podium après une finale palpitante (Ferrari)

Mattia Binotto: « Nous nous étions soigneusement préparés pour ce week-end, en optant pour une configuration d’appui aérodynamique plus basse que d’habitude, basée sur des travaux de simulation et de développement en soufflerie et cela a porté ses fruits. Nous avons également beaucoup travaillé sur la gestion des pneus, ce qui était critique. comme le montrent les derniers tours. Charles a fait du bon travail, écoutant patiemment les ingénieurs, économisant les pneus pour toute la course. «

Réactions de l’équipe après la course (AlphaTauri)

Franz Tost: « Daniil a commencé la course par l’arrière en P19, en raison d’une pénalité de cinq places sur la grille, mais il a pris un bon départ et a été immédiatement très compétitif, rattrapant Pierre en 12e. Il était en fait derrière lui quand il a eu son accident à Maggotts, sur lequel nous devrons enquêter, mais il semble que cela soit dû à une crevaison à l’arrière. «

https://www.racingpointf1.com/news/report-lance-battles-to-home-race-points-bwt-racing-point-f1-team (Racing Point)

Nico Hulkenberg: « C’est vraiment dommage que je n’ai pas pu commencer la course et je ressens pour l’équipe car ils ont tout fait pour me faire monter sur la grille. Je suis très reconnaissant à tous pour leur aide. »

GP de Grande-Bretagne (Williams)

«C’était la première course où nous avons été assez rapides, et notre rythme de dimanche correspondait à notre samedi, donc c’est positif. Nous avons déployé beaucoup d’efforts pour nous concentrer sur notre rythme aujourd’hui, donc nous allons dans la bonne direction. «

Récapitulation de la course (Haas)

« Romain (Grosjean), une fois dans le mix, il pouvait presque suivre les autres voitures et dans certains cas, il était plus rapide – donc c’est bon signe. Malheureusement, lors de son arrêt au stand, il n’a pas pu s’engager. l’équipement et nous avons perdu 10 secondes. Cela nous a pris de la chance de marquer un point, je dis un point – pas au pluriel. «

Maria Teixidor et Josep Lluís Santamaría, nommés président et directeur général du Circuit de Barcelona-Catalunya (Circuit de Catalunya)

« Maria Teixidor succèdera à Vicenç Aguilera, qui a été président jusqu’en février 2020 et à Josep Mateu, président du RACC, qui a repris le poste pour une période intérimaire; tandis que Josep Lluís Santamaría assume le poste de directeur général occupé par Joan Fontsere depuis 2015. «

Hearing @sepangcircuit a décidé de ne pas participer à la course «filler» @ F1 car c’est trop tôt étant donné le travail demandé et aucune garantie des spectateurs. Met le #VietnamGP dans le doute mais Jerez pourrait faire un retour à la mi-novembre devant le triple-tête du Moyen-Orient. Ferait 17 tours en 2020. – Fritz-Dieter Rencken (@RacingLines) 2 août 2020

En ce jour en F1

Il y a 45 ans aujourd’hui, Carlos Reutemann a gagné au Nürburgring après que les pilotes Ferrari aient eu des ennuis, tandis que Jacques Laffite offrait à Williams son premier podium avec la deuxième place.

