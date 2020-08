Dans le tour d’horizon: Andretti-Hondas a balayé les quatre premières places lors de la première qualification pour l’Indianapolis 500 tandis que Fernando Alonso, qui a tenté sans succès de monter dans l’une de leurs voitures pour la course, s’est qualifié 26e sur sa McLaren SP-Chevrolet.

Alonso n’était que 26e, mais au moins qualifié La première journée de qualification pour l’Indianapolis 500 a décidé quels pilotes concourraient pour les neuf premières places sur la grille de départ dimanche, et a fixé les places restantes sur le line-up de 33 voitures.

Marco Andretti a donné le ton avec une moyenne de quatre tours de 372,323 km / h (231,35 mph). Il était le premier des quatre Andretti-Honda aux quatre premières places, tandis qu’un seul pilote à moteur Chevrolet figurait dans le «neuf rapide». Remarquablement, c’était Rinus VeeKay d’Ed Carpenter, l’une des deux recrues parmi les neuf, avec Alex Palou pour Coyne.

L’espagnol Alonso de Palou n’a pu réussir que 26e sur la grille de 33 voitures. Contrairement à l’année dernière, lui et ses rivaux ne risquaient aucunement de ne pas réussir, car exactement 33 voitures sont entrées. Alors que Honda a propulsé 11 des 12 premières voitures, la McLaren SP d’Alonso était l’une des 12 Chevrolet parmi les 13 dernières.

Aucun des pilotes Penske ne s’est qualifié dans les neuf premiers. Le champion en titre Josef Newgarden partira 13e, Will Power 22e, le vainqueur de l’année dernière Simon Pagenaud 25e et Helio Castroneves 28e.

Carlos Sainz Jnr a déclaré qu’il manquait le sentiment de courir devant son public ce week-end à la question de .:

Normalement, l’Espagne a toujours été un très bon terrain de chasse pour moi. J’ai toujours eu des courses vraiment très fortes ici, des points très forts. Et je me sens toujours un peu plus nerveux dans cette course, nerveux de manière positive, car je vois beaucoup de gens m’encourager, comme ils l’appellent dans le football l’avantage à domicile.

Je ne sais pas si cela a quelque chose à voir avec le sentiment d’arriver ici et les résultats que j’ai obtenus ici dans le passé. Mais j’ai l’impression que c’est trop une coïncidence. J’ai donc tendance à dire que cela fait une différence.

Donc pour moi ce week-end, pour ne pas les avoir et ne pas avoir toute la foule ici pour m’encourager, ne pas avoir tous ces événements qui rendent votre vie un peu plus stressante mais aussi un peu plus excitante avec le public, alors c’est vraiment différent et je » Je les manque. Et ce sentiment me manque.

Je me mets toujours la pression et j’essaie de garder ce sentiment avec les fans à la maison. Je ne suis pas sûr, mais j’ai tendance à penser que cela a eu un certain impact dans le passé.