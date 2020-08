Le pilote allemand Nico Hülkenberg continuera de remplacer Sergio Pérez à Silverstone, après qu’un nouveau test COVID-19 soit revenu positif pour le pilote mexicain.

Hülkenberg, 32 ans, a rejoint l’équipe pour le Grand Prix de Grande-Bretagne du week-end et a tenté de se rattraper après huit mois hors du cockpit. Cependant, il n’a pas pu participer à la course après que la voiture eut des problèmes techniques.

Désormais, avec les trois séances d’essais et de qualification, plus ce qu’il peut continuer à apprendre ce week-end, elles sont une bonne base pour Hülkenberg pour chercher un bon résultat au GP de Grande-Bretagne.

Pendant ce temps, Sergio Pérez continuera à suivre les directives du système national de santé d’Angleterre. Il est physiquement bien et en voie de guérison. Checo a commenté: « Je ne pourrai pas être dans la voiture ce week-end. Je souhaite à Nico et à toute mon équipe le meilleur! Dieu merci, je suis en très bonne santé, j’espère revenir bientôt. Merci pour votre soutien! »

Pendant ce temps, Nico Hulkenberg a déclaré: « Je suis ravi de reprendre la piste avec l’équipe de Silverstone. Le week-end dernier a été une véritable étape dans l’inconnu après avoir été éloigné de l’équipe pendant quelques années et avoir conduit une voiture que je n’avais jamais vue auparavant. conduit.

J’ai beaucoup appris la semaine dernière sur le RP20 et je suis prêt à appliquer mes expériences à ce week-end. La course sur la même piste rend les choses un peu plus faciles et l’équipe a fait un excellent travail pour m’aider à me mettre à niveau. Je pense que nous pouvons nous battre pour les points ce week-end, ce qui est définitivement mon objectif. Je souhaite également à Checo le meilleur dans sa récupération », a déclaré l’Allemand.

Enfin, Otmar Szafnauer, Team Principal, a noté: «Nico a fait un travail vraiment solide le week-end dernier après avoir reçu un appel de dernière minute pour conduire pour nous à Silverstone et il a montré pourquoi il était un choix évident pour remplacer Checo.

C’était vraiment dommage de ne pas pouvoir prendre le départ de la course dimanche dernier, mais tout ce travail acharné sera payant pour ce week-end. Nous regrettons d’avoir Checo avec nous, mais nous lui souhaitons le meilleur et nous avons hâte de l’accueillir à nouveau dans l’équipe dans un proche avenir », a conclu le manager.