Après avoir largement gaspillé une opportunité de couper la tête du championnat de Robert Shwartzman à Silverstone il y a une semaine, Callum Ilott a riposté avec une victoire imposante de chez lui dans la course vedette d’aujourd’hui.

Après avoir mis sa machine Virtuosi en pole position la veille, Ilott a bien géré la compétition pour marquer sa première victoire depuis le premier tour de la saison de plus de huit secondes.

Ilott a tenu sa tête de la pole position tandis que Christian Lundgaard à côté s’en tirait mal. Dan Ticktum est passé de la quatrième place sur la grille à la deuxième place, mais cette escapade rapide a été le prélude à un après-midi frustrant.

Ticktum a glissé largement à Chapel au début de la course, permettant à Lundgaard de revenir en deuxième position. Le pilote du DAMS a perdu d’autres positions au cours des tours suivants avant de plonger pour les puits de caoutchouc frais.

Jack Aitken, qui avait commencé troisième, est arrivé au même moment, mais a été retenu dans son box alors que plusieurs autres voitures passaient, ce qui lui a coûté une précieuse seconde. Lundgaard est également arrivé en deuxième position, mais malgré le fait d’avoir des pneus neufs plus tôt, il n’a pas pu interrompre la progression d’Ilott vers la victoire.

Schumacher a couru longtemps après avoir hérité du quand les autres se sont affrontés avant lui. Il a fini par battre au 20e tour, tombant au 12e rang, laissant le chemin de la victoire à Ilott libre.

Comme Ilott, Lundgaard et Aitken ont également terminé là où ils avaient commencé. Nikita Mazepin a grimpé de trois places pour se classer quatrième, suivie de Yuki Tsunoda et Schumacher.

L’humeur de Ticktum s’aggrava au fur et à mesure qu’il descendait la commande. À la suite d’un mouvement de trois volets impliquant Artem Markelov et Louis Deletraz, il s’est exclamé: «La prochaine fois que [censored by FOM] tire un mouvement kamikaze comme ça, je vais m’écraser avec lui, je vous le dis, je ne lui donnerai plus jamais autant de respect. «

Les choses se sont aggravées pour Ticktum quand Shwartzman l’a dépassé pour la huitième place, assurant la pole position vitale sur la grille inversée qui donnera au pilote Prema l’occasion de riposter à Ilott demain.

