Le calendrier 2020 de la Formule 1 semble se diriger vers un autre remaniement avec Istanbul et Jerez (ci-dessus) en lice pour les courses de novembre.

Avec des courses aux Amériques déjà exclues et des événements asiatiques en question, les organisateurs de la F1 se sont à nouveau tournés vers l’Europe pour renforcer le calendrier 2020 avant une visite au Moyen-Orient en décembre pour arrondir les choses.

Un retour en Turquie serait le premier Grand Prix du pays depuis 2012 avec des pourparlers de 2017 pour relancer l’événement lorsque Liberty Media a repris les droits commerciaux de la F1.

Pendant ce temps, Jerez fera un retour en Grand Prix pour la première fois depuis 1997 où il a accueilli la conclusion stupéfiante du championnat où trois pilotes étaient à égalité pour la pole et Michael Schumacher a été disqualifié alors que Jacques Villeneuve a remporté le titre.

Jerez a également accueilli divers tests, les plus récents des tests de pré-saison en 2014 et un tour de F2 autonome en 2017.

Le calendrier original de la F1 2020 comptait 22 événements programmés, un record pour la F1, mais la pandémie de Covid-19 a entraîné un retard important dans les procédures, des reports et des annulations. La F1 a déjà confirmé 13 manches de la saison 2020 menant au Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola le premier week-end de novembre.

Les courses à Istanbul et à Jerez feraient les manches 14 et 15 tandis que les rumeurs de deux manches à Bahreïn et une course finale à Abu Dhabi pourraient signifier un calendrier de 18 courses se terminant en décembre.