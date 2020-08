Le quadruple champion de Formule 1, Sebastian Vettel, a reconnu qu’il naviguait dans une «mer agitée», mais a déclaré jeudi qu’il n’y avait pas eu de discussions avec Ferrari sur la séparation avant la fin de la saison.

L’Allemand n’a marqué que 10 points en cinq courses, contre 45 pour son coéquipier Charles Leclerc.

Ferrari a annoncé en mai que Vettel, qui attendait un nouveau contrat, partirait à la fin de l’année avec l’Espagnol Carlos Sainz venant de McLaren.

Depuis, il y a eu des spéculations sur la question de savoir si l’Allemand, qui a remporté ses titres avec Red Bull et a été lié à Racing Point pour 2021, verrait même la campagne avec l’équipe italienne.

«J’ai été dans un endroit plus heureux», a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé lors d’une vidéoconférence du Grand Prix d’Espagne à quel point il se sentait frustré par la façon dont les choses se passaient.

«J’adore me battre aux avant-postes, gagner et sentir que vous pouvez obtenir d’excellents résultats. Ce sera difficile cette année avec le paquet que nous avons. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait qu’on lui montre la porte tôt, il a répondu: «Oh, je ne sais pas, je ne pense pas. Nous n’en avons même pas envisagé ni parlé.

«Alors je suppose que ce n’est pas seulement une question pour moi. Je sais de quoi je suis conscient, je connais le travail que je peux faire. Pour le moment, ce n’est pas la course la plus propre. Je suis sûr que si les choses se calment et que j’ai une chance décente, je m’en servirai. «

Vettel a déclaré qu’il avait toujours du plaisir à conduire la voiture, mais évidemment pas autant que lorsqu’il se battait à l’avant et avait des courses en douceur.

Le joueur de 33 ans n’a pas répondu directement lorsqu’on lui a demandé s’il faisait toujours confiance à l’équipe et a estimé qu’il obtenait un traitement égal à Leclerc.

«Je n’essaye pas d’entrer dans tout cela. J’essaye juste de faire mon travail. Évidemment, pour le moment, ce n’est pas tout à fait plat et calme, c’est une mer plutôt agitée, mais c’est ce que c’est et je dois faire de mon mieux.

«Je pense que c’est ainsi que cela a toujours fonctionné, et à plusieurs reprises, je me suis retrouvé du bon côté, mais pas tellement ces derniers temps, mais là encore, cela fait deux semaines, et avant cela, je pense que c’était assez simple.

« Mais dans l’ensemble, si vous résumez, ce n’est pas le meilleur début de saison que j’ai jamais eu, mais je n’irais pas jusqu’à la frustration. » insista Vettel